COUR SUPRÊME - DEMOLITION ORDER : L’amendement à l’EIA Act est Ab Nominem

Jonathan Gafoor obtient une procuration pour représenter son père, Serge Gafoor, et loge une action séparée

L’affaire de Barkly entendue cet après-midi

Mes Mohamed et Valayden : « Le gouvernement n’a pas le droit d’amender la loi en vue de faire exception pour une seule compagnie »

La bataille juridique lancée par Azam Rujubali et la famille Moorar de Barkly a franchi l’étape finale aujourd’hui. La demande d’Azam Rujubali a été entendue par la juge Rita Teelock. Les hommes de loi ont donné la réplique au contre-affidavit du ministère des Terres et du logement qui estime que le plaignant ne détient aucun droit légal pour aller de l’avant avec cette contestation. Intervenant lors des délibérations devant la juge siégeant en référé, Mes Yousuf Mohamed, Senior Counsel, et Rama Valayden, qui paraissent pour ceux faisant l’objet d’Eviction Order pour le passage du Metro Express, soutiennent que l’exception aux dispositions de l’EIA Act pour une EIA Licence au projet de Metro Express est Ab Nominem. Ils ont fait comprendre que « le gouvernement n’a pas le droit et n’est pas habilité à apporter des amendements aux lois du pays pour favoriser une unique entité, dans le cas présent la société indienne Larsen & Toubro.

D’autre part, Mes Mohamed et Valayden se sont appesantis sur le fait que dans le cas de La Butte Azam Rujubali est un “legal leaseholder” et que de fait le gouvernement aurait dû avoir recours à un ordre formel de la Cour pour l’évacuer de son bien et non pas par le truchement d’une simple Notice of Eviction. La juge a réservé son Ruling dans cette affaire d’injonction cotre le Demolition Order à La Butte.

Lors la rencontre avec la juge Rita Teelock hier, le ministère des Terres et du Logement a été le seul à loger un contre-affidavit pour répondre à celui d’Azam Rujubali. Le ministère des Infrastructures Publiques, lui, a préféré ne pas répondre en attendant les débats d’aujourd’hui. Si Azam Rujubali insiste sur le fait qu’il détient un droit de rétention, le ministère des Terres a une fois de plus évoqué dans son affidavit le fait que le plaignant n’a pas le locus pour cette demande. « The applicant is not empowered to enter the present application in respect of Lot 428/3 and a droit de rétention does not lie against the State », soutient le ministère dans son contre-affidavit. Une ligne de communication a été établie depuis hier entre le bureau du Premier ministre et les hommes de loi d’Azam Rujubali. Ce dernier demande une compensation de Rs 5 M et se dit disposé à retirer l’affaire en Cour si le gouvernement accède à sa demande.

Par ailleurs, la famille Moorar, qui est la seule contestataire de Barkly, a logé deux affidavits ce matin après que la juge Rita Teelock a revu la demande mardi. Sharma, Atmanand et Vipin Moorar, qui refusent l’offre du gouvernement de les reloger dans un autre endroit, maintiennent qu’ils n’ont pas eu droit à une compensation adéquate et que le gouvernement ne leur propose aucune solution alternative. « The government is being negligent in only ensuring that the buildings and structures bordering the alignment of the project are not adversely affected during the implementation of the project when in fact and in truth, there can be derailment after the completion of the project. Hence, no guarantee is being given to the Applicants that they will be safe and secure », soutient la famille Moorar dans son affidavit. « The metro project is not in the public interest as procedures are not being followed as should have be the case in a civilised democratic society where consultation with the public for any major infrastructural public project is vital in the public interest as failure to do so might lead to social unrest which jeopardises the wider interest of the country », poursuit-elle.

D’autre part, les héritiers de Serge Gafoor, qui se trouve actuellement en Angleterre, pourront se joindre de nouveau à cette démarche pour contester la démolition de leurs propriétés. Jonathan Gafoor a obtenu une procuration de son père pour les représentations légales et a logé une injonction séparée ce matin.