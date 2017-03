COUR SUPRÊME : Jugement réservé sur la motion de Vijaya Sumputh

La motion de Vijaya Sumputh contre la décision de l’Equal Opportunities Tribunal de l’impliquer dans l’affaire portant sur sa nomination à la tête du centre cardiaque a été entendue hier matin. Les défendeurs ont présenté deux objections à sa motion et les juges ont réservé leur jugement.

Cette motion de Vijaya Sumputh présentée en Cour suprême fait suite à la décision de l’Equal Opportunities Tribunal (EOT) de l’impliquer comme « co-defender » dans l’affaire portant sur sa nomination. Initialement, l’Equal Opportunities Commission (EOC), qui avait initié une enquête, avait mis en cause le Trust Fund for Specialised Medical Care, son président, Vishwamitra Ramjee et le ministre de la Santé d’alors, Anil Gayan. Mais l’EOT avait décidé que Vijaya Sumputh devait aussi être impliquée.

La motion portant sur l’objection de la directrice du centre cardiaque contre l’EOT et l’EOC a été entendue ce matin devant les juges Eddy Balancy et Benjamin Marie-Joseph. Vijaya Sumputh, représentée par Me Vikash Rampoortab, avait soutenu que le tribunal aurait dû l’écouter avant de l’impliquer dans ce cas. Les hommes de loi de l’EOT, Mes Ithier et Gujadhur, ont évoqué la section 38 de l’Equal Opportunities Act qui donne le pouvoir au tribunal de convoquer une personne dont les intérêts sont concernés.

Les représentants du tribunal ont aussi émis une objection, à savoir que Vijaya Sumputh aurait dû demander une « judicial review » pour contester sa mise en cause. La motion ne serait pas la procédure appropriée.

Après avoir écouté les plaidoiries, les juges ont réservé leur jugement. D’autre part, l’affaire sur la nomination de Vijaya Sumputh reprend devant l’EOT le 20 mars prochain.