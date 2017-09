COUR SUPRÊME—PRESTATION DE SERMENT: Le barreau accueille 27 nouveaux avocats

Ils sont 27 nouveaux jeunes à embrasser la profession légale après leur prestation de serment hier en Cour suprême pour exercer en tant qu'avocat. La cérémonie a été présidée par le chef juge Keshoe Parsad Matadeen. Dans son allocution, ce dernier n'a pas manqué de rappeler le devoir de l'avocat de maintenir la dignité de la profession et de préserver l'éthique. « Your duty is to strive to maintain the dignity and nobility of the profession and to abide to the prescripts of the code of ethics of barrister and always remember to fulfil your duty towards your client, your opponents, witnesses and above all the court », a dit le chef juge, avant de rappeler que cette profession « évolue constamment » et que la loi « devient plus complexe et sa pratique, plus compétitive ».

Le chef juge devait aussi les mettre en garde contre les intentions d'entrer dans la profession « pour se faire de l'argent facilement ». Et de poursuivre : « If you have entered the profession for easy money, you entered for the wrong reasons. Material success is important but not the priority for a fulfilled career. » Le chef juge a aussi appelé à utiliser « intelligemment » l'internet et à ne pas hésiter à prendre conseil avec leurs aînés dans la profession.

Les 27 nouveaux avocats à avoir prêté serment sont : Nicholas Meveric Ng Liet Hing, Mathieu Benjamin Marie Joseph, Rebecca Kim Niouk Tsang Man King, Abdool Rahim Salehmohamed, Marie Rosiane Johanne Hague, Billy Andrew Li Hing Duen, Irvin Nigel Collendavelloo, Chetan Keshav Matar, Ghireesh Nitraj Bundhoo, Harsha Devi Servansingh, Reena Luxmi Jogeedoo-Pentiah, Karvissen Chinsamy Arian, Hans Lall Nepaul, Kessaven Payandi Pillay, Muhammad Yousuf Alimohamed, Ahmed Mooneer Salehmohamed, Inza Isra Arzoo Dauharry, Bhavish Sharma Sewraz, Aleeyah Lallmahomed, Risha Pooja Hulman, Louis Adrien Wong Sun Thiong, Girish Kumar Prayag, Tanzeen Banu Auleear, Bibi Zahraa Auchoybur, Vidisha Vimi Sunkur, Peraanendhi Mauree et Mary Chrisinta Chavrimootoo.

RÉACTIONS

Mathieu Benjamin Marie Joseph :

« C’est un sentiment du devoir accompli, ça a été une longue attente mais les choses se sont déroulées comme il le faut. Je suis désormais très content de pouvoir porter la toge. Nous sommes là pour travailler, comme l’a dit le chef juge, notre rôle est de maintenir cette noble profession au highest standard et de préserver l’éthique. Il importe aussi aux jeunes d’appliquer les conseils de leurs seniors ». Mathieu Benjamin Marie Joseph, fils du juge Benjamin Marie Joseph, a fait ses études en droit à l’université de Middlesex, et a par la suite complété le barreau australien en 2015. Depuis l’année dernière, il a fait son pupillage, notamment à l’étude de Me Éric Ribot, SC et aussi au bureau du DPP.

Rishi Pooja Hulman :

« Je suis très contente et c’est une grande fierté pour moi et bien sûr ma famille pour le sacrifice émotionnel et financier après quatre années d’études et une année de pupillage. Je tiens à remercier les pupil masters qui nous ont guidés pendant cette année. Le vrai travail commence maintenant, plusieurs défis se présenteront devant nous, l’apprentissage continue. Je compte bien m’investir dans la fillière familale et pénale ».

Ghireesh Nitraj Bundhoo :

« J’ai reçu mon degré de l’université de Londres puis j’ai complété le bar professional training course à l’université de Northumbria en Angleterre. J’ai fait un an de pupillage notamment avec Me Sanjay Buckhory, le Senior Attorney Rajesh Bucktowarsing, je suis aussi passé au bureau du DPP. C’est maintenant que le travail commence. C’est avant tout un grand moment de fierté. Maintenant, c’est à moi de faire prévaloir la loi et accomplir un travail en toute légalité. Je pense que je me porterai vers la corporate law ».

Nigel Collendavelloo :

« C’est un grand moment de fierté pour moi, je remercie tous ceux qui m’ont aidé de toutes les manières. C’est l’aboutissement d’un long parcours. Je ressens la fin d’une étape mais c’est le début d’une autre. Je vais travailler dur pour pouvoir défendre mes clients du mieux que je pourrai. C’est une profession que j’ai toujours voulu pratiquer, c’est un rêve devenu réalité ». Nigel Collendavelloo est le fils d’Ivan Collendavelloo.

PROCÈS ÉCOULÉS

Mort d'un Vietnamien au port—Sept ans de prison pour quatre marins étrangers

Le corps de Tian Van Chung, un ressortissant vietnamien de 28 ans, membre de l’équipage du Hsiang Perng 212, avait été retrouvé le 20 septembre 2015. Deux ans après, les quatre suspects arrêtés dans le sillage de cette affaire ont été condamnés par la Cour intermédiaire à purger 7 ans de prison chacun. La magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing a prononcé la sentence mercredi dernier. Les quatre condamnés sont des marins philippins et indonésiens.

Marvin Pagasian Dela Cruz (22 ans), Jeremy Navidad (24 ans), Soriano Robill Layos (24 ans) et Sungkawa Dadang (24 ans) étaient poursuivis pour coups et blessures sans intention de donner la mort. Les faits se sont produits dans la nuit du 20 septembre 2015. La victime avait eu une altercation avec les quatre marins sur un navire amarré au quai D, à Port-Louis. Pris à partie par les quatre matelots, le Vietnamien avait été roué de coups avant d'être jeté à l'eau. Dans son verdict, la magistrate devait prendre en considération le fait que les accusés n'avaient pas d'antécédents et avaient coopéré avec la police.

AFFAIRE « BAL KOULER »—Réclamations de dommages: Patrick Soobhany réplique à Raj Dayal

Le procès en réclamation de l'homme d'affaires Patrick Soobhany à l'encontre de l'ancien ministre de l'Environnement Raj Dayal a été appelé cette semaine en chambre civile de la Cour intermédiaire. L’homme d’affaires Patrick Soobhany, qui avait dénoncé une affaire de pot-de-vin à l’encontre de l’ancien ministre de l’Environnement Raj Dayal, contre une EIA Licence pour un morcellement à Gros-Cailloux, réclame Rs 50 001 de dommages à l’ancien ministre pour une déclaration faite à la presse le 15 avril dernier. Patrick Soobhany affirme s’être senti « diffamé » par les propos de Raj Dayal, selon lesquels « il était recherché par Interpol ». Documents à l’appui, notamment des certificats de moralité en France et à Maurice, il maintient avoir un « Clean Record », contrairement à ce qu’avait déclaré l’ancien ministre à la presse suite à une séance d’interrogatoire à l’ICAC par rapport à cette affaire de pot-de-vin sous forme de “bal kouler” pour la fête Holi. L'ancien ministre, par l'intermédiaire de son avoué, Me Pazhany Thandarayen, réclamait plus de précisions dans la plainte logée par l'homme d'affaires Patrick Soobhany. Ce dernier à, par le biais de son avoué, répondu aux questions de Raj Dayal au sujet de cette plainte en réclamation. Patrick Soobhany a soutenu notamment que sa réputation a été « ternie » et qu'il a souffert de « troubles psychologiques » suite aux propos tenus par Raj Dayal après l'éclatement du scandale. Il a aussi fourni des documents pour certifier qu'il est bien le directeur de Morcellement Martello Ltd et que sa demande d'une EIA licence se trouve bien au ministère concerné. La magistrate Ratna Seetohul-Toolsee a renvoyé l'affaire au 8 novembre.

SAISIE DE 135 KG D'HÉROÏNE: Sibi Thomas veut recouvrer la liberté

Le ressortissant indien Sibi Thomas, 39 ans, arrêté dans le cadre de la saisie record dans le port de 135 kg d’héroïne, dissimulés dans cinq compresseurs et d’une valeur marchande de plus de Rs 2 milliards, conteste en Cour suprême la décision de la Bail and Remand Court de ne pas lui accorder la liberté. La magistrate avait tranché en faveur de la police, qui avait objecté à ce que Sibi Thomas soit relâché, avançant que l’enquête est en cours et que, selon les documents présentés par la police, des « reliable evidences » ont été avancées contre le ressortissant indien.

La requête de Sibi Thomas pour recouvrer la liberté a été entendue en Cour suprême cette semaine. Il en découle que cette affaire sera prise sur le fond ultérieurement. Sibi Thomas soutient quant à lui dans un affidavit qu'il n'y a aucune preuve que son maintien en détention en attendant le procès soit justifié tout en déplorant le fait que la police ne l'ait pas informé quand l'enquête sera close.