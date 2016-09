COUR SUPRÊME—RÉCLAMATION DE DOMMAGES: Un groupe hôtelier perd contre la Rodrigues Regional Assembly

Sumeru Ltd, un groupe hôtelier, avait logé une plainte de réclamation de Rs 19 715 232 M contre la Rodrigues Regional Assembly, à qui il reprochait d'avoir annulé un contract par rapport à un terrain à bail pour la construction d'un hôtel à Graviers, Rodrigues. Le contrat, qui date de 2007, avait été annulé en 2012 car le projet n'avait jamais démarré. Dans sa plainte, Sumeru Ltd avait indiqué avoir déjà dépensé « une grosse somme d'argent » pour la construction de l'hôtel et que l'annulation du contrat lui avait donc fait subir d'énormes pertes. La Rodrigues Regional Assembly avait objecté à sa plainte, arguant que la décision d'annuler le contrat sans aucune compensation était conforme au contrat. Le défendeur devait aussi faire ressortir que le plaignant n'avait pas adressé la plainte à la Rodrigues Regional Assembly en tant que “comettant”.

Après avoir écouté les arguments, le juge Benjamin Marie-Joseph a retenu les points soulevés par le défendeur et a rejeté la plainte. « In the circumstances and in the absence of any specific averment in the plaint with summons to the effect that the defendant is liable as a “commettant” for a breach of contract initiated by its “préposé”, the plaint with summons does not, as contended on behalf of the defendant, disclose a proper cause of action », a souligné le juge.

PARIS—QUOTA DE POINTS DE VENTE: Les explications de la GRA attendues

Le 16 août dernier, Stevenhills avait obtenu une injonction contre la Gambling Regulation Authority (GRA) sur sa décision d'imposer un quota de dix points de vente par opérateur. Stevenhills conteste cette décision en Cour suprême à travers une demande de révision judiciaire. En attendant la décision de la cour, le juge Nicholas Ohsan-Bellepeau avait sommé la GRA de ne pas aller de l'avant avec cette décision. Les explications de la GRA sont attendues ce mardi. Rappelons que, dans un affidavit rédigé par l'avoué Me Jaykar Gujadhur, et juré le 10 août dernier en Cour suprême, le directeur de la compagnie Stevenhills, Wan Kat Siong Wan You Sew, soulignait que sa compagnie a été incorporée en 2006 auprès du Registrar of Companies et détient un permis de bookmaker. De 2008 jusqu'à présent, la compagnie opère 18 points de vente sur des paris de matches de football internationaux à travers le pays. Elle paie un permis de Rs 3,5 M par an pour son quartier général et débourse Rs 40 000 par an pour chaque point de vente.

Suite à la décision de la GRA de limiter le nombre de points de vente à 10 seulement, Stevenhills avait logé une demande révision judiciaire en Cour suprême. Le 19 juillet, la cour avait donné l'autorisation à Stevenhills d'aller de l'avant avec sa demande. Dans sa demande d'injonction, Stevenhills dit craindre que la cour ne prenne du temps pour se prononcer sur cette affaire, d'où sa demande pour que la GRA n'aille pas de l'avant avec sa décision. Le directeur évoque ainsi « de grosses pertes » si cette décision est appliquée. Stevenhills soutient également que 120 personnes risquent de perdre leur emploi si plusieurs points de vente ferment leurs portes. L'ordre intérimaire est valide jusqu'au 13 septembre.