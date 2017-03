COUR SUPRÊME - RÉCLAMATION DE RS 50 M À SAJ : Les précisions apportées à la plainte de Navin Ramgoolam examinées le 9 mai

La plainte logée par Navin Ramgoolam en Cour suprême, réclamant des dommages de Rs 50 M à sir Anerood Jugnauth pour les propos jugés « diffamatoires » qu'il avait tenus lors du meeting du 1er mai à Vacoas, a été appelée ce matin devant le Deputy Master and Registrar de la Cour suprême. La requête du conseil légal de SAJ pour que Navin Ramgoolam apporte plus de précisions dans sa plainte a été entendue. L'affaire a été ajournée au 9 mai pour que les différentes parties prennent position sur ce nouveau développement.

Lors de la dernière audience, le conseil légal de SAJ avait demandé des précisions dans la plainte logée par Navin Ramgoolam, voulant savoir si ce dernier détenait des comptes bancaires à l'étranger et s'il possède une Rolls-Royce. L'avoué de Navin Ramgoolam, Me Hiren Jankee, devait indiquer lors de l'audience d'aujourd'hui que des précisions ont été apportées à la plainte. Il devait toutefois signaler que l'homme de loi représentant Navin Ramgoolam n'est pas au pays en ce moment. L'affaire a été ajournée au 9 mai.

Navin Ramgoolam réclame Rs 50 M de dommages à SAJ dans le cadre des propos que ce dernier a tenu à son égard lors du meeting du 1er mai. Selon les dires de SAJ, le leader du Ptr aurait « toujours abusé de ses pouvoirs politiques et de ses contacts quand il était Premier ministre afin d'obtenir de l'argent de façon illégale ». L'ex-PM explique dans sa plainte que les propos de sir Anerood Jugnauth, tenus le 1er mai, étaient « intentionnels car ce dernier savait que la tenue du meeting allait être diffusée » sur la chaîne de télévision nationale et sur les ondes des radios privées. Navin Ramgoolam a soutenu dans sa plainte que les propos de SAJ étaient « faux » et avaient pour but « de faire croire à la population » qu'il est « malhonnête, sans scrupule et pas fiable ».