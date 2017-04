COUR SUPRÊME—RÉCLAMATIONS: La Northern Multi-Purpose and Agro-Mechanical Cooperative déboutée

La Northern Multi-Purpose and Agro-Mechanical Cooperative Society Ltd avait fait appel d’une décision de la Cour Suprême de rejeter sa plainte en réclamation contre le Registrar of Cooperative Societies. Le plaignant avait entamé des actions judiciaires contre le registrar, lui reprochant d’avoir fait subir d’énormes préjudices suite à un emprunt qu’il avait contracté. Le juge en première instance avait rejeté la plainte, concluant que l’action légale n’avait pas été logée en respectant le délai prescrit par la Public Officers Protection Act. Dhaneshwar Ramdhun et Indrawtee Ramdhun, deux membres de la Northern Multi-Purpose and Agro-Mechanical Cooperative Society Ltd reprochait au Registrar of Cooperative d’avoir fait preuve de « négligence » en évaluant les comptes de la coopérative en vue d’un prêt. Les plaignants avaient contracté un prêt de Rs 25 millions. Dans leur plainte, ils expliquent que le registrar avait été informé que les chiffres sur les comptes « n’étaient pas corrects » et qu’il n’avait rien fait pour y remédier. De plus, la Northern Multi-Purpose and Agro-Mechanical Cooperative Society Ltd reproche au registrar de n’avoir pris « aucune sanction » contre les personnes qui avaient alors fait les audits de la coopérative. Par la suite, le Registrar of Companies les aurait aussi empêchés de vendre les « assets » de la coopérative pour repayer leurs dettes.

Le registrar, pour sa part, avait demandé que la plainte soit rejetée, évoquant les dispositions de la Public Officers Protection Act, qui stipule que toute action légale doit être logée dans un délai de deux ans. Le juge en première instance avait conclu que les plaignants n’avaient pas respecté cette condition et avait rejeté leur demande. La cour avait rappelé que cette affaire remonte à 1998 et que la plainte avait été logée en 2004. Le juge avait également trouvé que la plainte était aussi dirigée contre l’État et l’auditeur du Registrar, et que le document ne faisait aucune mention de la faute personnelle des deux défendeurs dans cette affaire. Le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et le juge Abdurafeek Hamuth ont ainsi rejeté l’appel.

COUR DE CUREPIPE—VENTE DE PAINS EXPIRÉS: La chaîne Charley’s Sub disculpée

Le fast-food Charley’s Sub, anciennement situé dans le centre commercial de Jumbo Phoenix, était poursuivi en Cour de District de Curepipe pour avoir vendu du pain dont la date d’expiration était dépassée. La compagnie avait plaidé non coupable. Lors d’une inspection au restaurant, les officers du département sanitaire du ministère de la Santé avaient saisi les sachets contenant les pains en question. Un officier avait expliqué que le fast-food est spécialisé dans la vente de pains fourrés et qu’une partie des pains saisis se trouvaient aussi sur le comptoir où les employés préparent le « sub ». Cependant, en cour, il avait concédé qu’il avait omis de faire état de certains détails dans son rapport et que, ce jour-là, il n’avait trouvé aucun de ces pains déjà fourrés.

La compagnie, de son côté, n’avait produit aucune défense. Lors du procès, la magistrate Prayag Rajcoomar s’est cependant heurtée au fait que le pain saisi, soit la pièce à conviction la plus importante dans cette affaire, ne pouvait être produit en cour après tout ce temps. Or, la poursuite n’était pas non plus en possession d’une photo des pains saisis afin d’éclairer la cour sur la qualité de la nourriture qui avait été saisie et de l’état dans lequel il était préservé. La cour a aussi noté que l’officier de la santé n’avait pas déposé de façon convaincante. En l’absence de preuves concrètes, la cour a de fait accordé à Charley’s Sub le bénéfice du doute.