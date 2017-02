COUR SUPRÊME—SALAIRE DE PM CONTESTÉ: Des développements attendus dans le procès initié contre SAJ

L’affaire logée par Me Akil Bissessur, réclamant le gel du versement des allocations mensuelles de Rs 282 000 à sir Anerood Jugnauth en tant que Premier ministre, devra reprendre devant la Master and Registrar de la Cour suprême vendredi prochain. Précédemment, à travers son conseil légal, Me Bissessur voulait déposer un “Statement of Case”. Les hommes de loi de SAJ avaient objecté à la production de ce document et les débats sur ce point se dérouleront le 17 février. Avec l’accession de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre et SAJ n’étant dès lors plus chef du gouvernement, cette bataille juridique pourrait prendre une autre tournure. Des développements sont attendus et les hommes de loi des deux parties devront prendre une décision.

Rappelons que la plainte initiée par Me Akil Bissessur s’appuie sur le fait que, selon la President Emoluments and Pension Act, sir Anerood Jugnauth, qui perçoit une pension mensuelle de Rs 237 400 depuis sa démission en tant que président de la République, ne peut s’engager dans un « remunerative employment ». Akil Bissessur avance que le paiement de la pension et celui des allocations que perçoit le Premier ministre ne sont « nullement en règle et en conformité avec les lois en vigueur ».

« Section 4 (2) of The President Emoluments and Pension Act 1992 further stipulates that a retiring President in receipt of a pension under the Act shall not undertake any remunerative employment during the remainder of his life. The payment of the current basic monthly salary of Rs 282 000, as personal emoluments, to Prime Minister (Respondent N° 1) constitutes ‘remunerative employment’ and is therefore contrary to law, i.e, Section 4 (2) of ‘The President Emoluments and Pension Act’ », soutient-il. Akil Bissessur a de fait réclamé le gel du paiement des salaires de Premier ministre et le remboursement des salaires touchés depuis décembre 2014.