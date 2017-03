COURRIER EXPRESS: Rennel Limited assure la représentation de TNT

La société Rennel Limited, un des principaux fournisseurs de services courriers express, assure depuis le début de ce mois la représentation de TNT, qui détient un important réseau de transport express à travers le monde.

Opérant également un one stop shop en matière de services logistiques sur le territoire local, Rennel Limited va pouvoir, à travers cette nouvelle représentation, renforcer son offre dans son secteur d’activité. La société, qui a débuté ses opérations en 1995 suite à un partenariat entre ENL Commercial et la compagnie sud-africaine Rennies, détient déjà la franchise FedEX Express, leader mondial dans le domaine du courrier express.

« À la suite d’une évaluation des opérations existantes et des besoins futurs du marché à Maurice, TNT a choisi Rennel Limited comme son nouveau fournisseur de services à Maurice. Le rajout de TNT offre un choix diversifié à nos clients en termes de services de livraison internationale et permettra à l’entreprise d’avoir une ouverture accrue sur la région et sur l’Asie à travers les neuf routes desservies par TNT », indique Ludovic Desvaux de Marigny, directeur général de Rennel Limited.

La direction de cette entreprise rappelle que TNT propose des tarifs à l’import comme à l’export ainsi qu’un service de livraison appelé « economy express ». Ludovic Desvaux de Marigny rassure les clients de sa société qu’il n’y a pas de changement dans les services offerts par TNT et que la qualité des services demeure une priorité.

La direction de Rennel Limited annonce, par ailleurs, que les points et horaires de livraison ne vont pas changer avec l’arrivée de TNT. Les tarifs pour les courriers effectués par TNT seront maintenus alors que les clients de ce leader mondial pourront bénéficier des services de dédouanement offerts par Rennel Limited.

TNT compte quelque 56 000 collaborateurs basés dans une soixantaine de pays. Elle assure environ un million de livraisons par jour à travers le monde.