COURS À DISTANCE—CILT: « Faire de ce secteur un nouveau pilier de notre économie »

La Chartered Institute of Logistics & Transport (Mauritius) vient de lancer deux nouveaux cours dans le domaine de la gestion de la logistique et du transport menant au “diploma (Level 5)” et “advanced diploma”. Selon son président, Naden Padayachi, les étudiants ont ainsi la possibilité d'améliorer leur expérience d'apprentissage grâce aux conférenciers venant de l'industrie.

« Diverses possibilités d'emplois existent pour ce secteur grâce au développement de l'économie à travers le port, les entreprises d'exportations, le tourisme et des projets tels le métro express, comme annoncé par le gouvernement », fait ressortir Naden Padayachi. Il développe : « Le port brasse des milliards de roupies, les entreprises d'exportation exportent pour une valeur de Rs 50 milliards annuellement et les chiffres du secteur des voyages et du tourisme a montré des arrivées de l'ordre de 1,15 M l'année dernière. Il y a aussi le couloir aérien mis en place récemment par le gouvernement et le projet de métro express qui arrive. » Tous ces développements au sein de l'économie « font que le secteur de la logistique et du transport aura un rôle important à jouer dans le pays dans les années à venir ».

Naden Padayachi indique que ces cours ont été conçus pour les personnes travaillant déjà dans le secteur de la logistique et du transport, au niveau des cadres moyens. « Le cours en “advanced diploma” comble le fossé entre le niveau du diplôme professionnel et celui d'un Master’s Degree. Il est conçu pour développer la connaissance et la compréhension des questions stratégiques, des outils et autres techniques », dit-il. Selon lui, ces deux programmes « devraient aider les étudiants à mieux apprendre à gérer les problèmes complexes » dans le domaine « d'une manière plus efficiente et efficace ».

Pendant les trois prochaines années, les étudiants apprendront les différentes facettes de la logistique et du transport « en théorie et en pratique ». Ils étudieront aussi une variété d'unités qui compléteront leurs connaissances présentes, incluant une introduction à la gestion du transport, le mouvement des gens et des marchandises, le service clientèle, le marketing et le “warehouse”, ainsi que l'inventaire, entre autres.

Ces cours, accrédités par la Chartered Institute of Logistics and Transport du Royaume-Uni, seront offerts par le biais de l'Open University of Mauritius. Ils débuteront le 3 septembre 2016 à la SSS Forest-Side (filles) à 8h30. La CILT, créée à Maurice en 1983, est reconnue par le gouvernement et le secteur privé. Elle compte environ 400 membres. Son but est d'offrir une formation adéquate aux étudiants souhaitant se former et acquérir des connaissances en matière de la logistique et du transport, de même que de créer un groupe de professionnels en vue de satisfaire les demandes « à mesure que la logistique et le transport se développent en un pilier important de notre économie ».

COMMERCE: Hong Kong veut renforcer ses échanges avec Maurice

La Hong Kong Trade Development Council, organisme officiel pour la promotion des échanges commerciaux avec l’extérieur, organisera demain une conférence à l’hôtel Sofitel Imperial axée sur le renforcement des relations commerciales avec Maurice et les pays d’Afrique.

Les échanges commerciaux entre Maurice et Hong Kong ont diminué l’année dernière. Les exportations mauriciennes se sont élevées à Rs 314 millions, contre Rs 1 milliard en 2014, dont des réexportations de l’ordre de Rs 871 millions. Maurice a importé pour Rs 779 millions de produits divers de Hong Kong l’année dernière, par rapport à Rs 737 millions en 2014. Pour le premier trimestre de cette année, les exportations et importations mauriciennes se sont chiffrées à Rs 196 millions et Rs 144 millions respectivement.

Dans les milieux d’Enterprise Mauritius, on considère Hong Kong comme une porte d’entrée vers les marchés asiatiques. L’agence de promotion des exportations avait, en mai dernier, organisé la participation de neuf entreprises locales à Vinexpo Hong Kong, une foire commerciale consacrée aux vins et spiritueux. Hong Kong est perçu comme un « major hub » pour ces produits en Asie, qui détient 62,8% du volume total de spiritueux consommé à travers le monde. La participation mauricienne à Vinexpo Hong Kong cadrait avec la politique de diversification des marchés d’exportation. Notons que les exportations de spiritueux de Maurice vers les pays d’Asie-Pacifique ont augmenté de quatre fois ces cinq dernières années pour atteindre les Rs 4 millions en 2014.