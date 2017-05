COURT OFFICERS ASSOCIATION : « Il faut reconnaître notre importance dans le judiciaire »

La Court Officers Association (COA) s'est réunie hier à l'hôtel Gold Crest, Quatre-Bornes, pour un atelier de travail. L'objectif de cette rencontre était de passer en revue leur rôle dans le judiciaire et d'évaluer les problèmes qu'ils rencontrent. Également présent, le syndicaliste Rashid Imrith a dit souhaiter revaloriser le travail des Court Officers à travers dix propositions soumises au gouvernement.

Santaram Conhye, le président sortant de la COA – qui regroupe des officiers de la Cour suprême, la Cour intermédiaire et toutes les cours de district –, a estimé hier que le travail des Courts Officers constitue « un maillon important » du judiciaire, mais qu'il « n'est pas assez reconnu ». Et de soutenir : « Pendant quelques années, le judiciaire a connu une modernisation, mais rien n'a été fait pour améliorer les conditions de travail des Courts Officers (...) Court Officers are committed officers. Nous faisons notre travail avec beaucoup de sérieux, peu importent les conditions. »

L'atelier de travail d'hier a été l'occasion pour les officers de chaque tribunal de venir de l'avant avec les problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail et d'étudier ce qui doit être amendé afin d'améliorer leur quotidien. « Notre métier, affirme Santaram Conhye, est très différent de celui des fonctionnaires car c'est un travail très technique. Nous exerçons avec des centaines de dossiers tous les jours. » Le président sortant devait faire ressortir qu'en 2000, plusieurs tribunaux et divisions ont été créés, de même que l'introduction du “digital recording”, « alors qu'il n'y avait eu aucune consultation » avec les employés. « Eski zot finn gete si ena ase staff pou fer tou sa travay-la. Zot inn ogmant ziz, mazistra me court officers finn res parey », déplore-t-il.

La COA demande que la direction reconnaisse l'importance de leur travail et écoute leur doléances. « Dan ninport ki modernisasion, nou mem baz. Si travay-la mal fer depi koumansman, li pa pou bon. Nou importan dan sa mayon-la, donn nou sipor ki bizin », a plaidé Santaram Conhye. Il a aussi lancé un appel aux membres de l'association pour qu'ils exposent leurs problèmes et favorisent le dialogue au sein du syndicat.

Également présent à cette rencontre, le syndicaliste Rashid Imrith compte soumettre dix propositions au governement pour l'amélioration les conditions de travail des Courts Officers. Ces propositions concernent, entre autres, le recrutement de trainee Court Officers, une formation continue, une révision salariale et un “human ressource planning exercice” afin de redéfinir les fonctions des Court Officers. Rashid Imrith demande aussi la décentralisation de certaines divisions de la Cour suprême dans le but d'alléger le fardeau dans ces cours. La rencontre d'hier a aussi vu l'élection du nouveau comité exécutif de l'association. Ram Awotar a été nommé président, Chundraghosh Keenoo vice-président et Viswavijay Seebhujun secrétaire.