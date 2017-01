COURTS MAMMOUTH—LE MILLIONNAIRE: Kalaimaani Mootoosawmy remporte Rs 1 M cash

Pour récompenser ses clients de leur fidélité, Courts Mammouth a organisé une loterie, Le Millionnaire, de novembre 2016 au 9 janvier dernier. La remise des prix a eu lieu mercredi dans les locaux de Courts à Phœnix. Le premier prix, de Rs 1 M, a été remporté par Kalaimaani Mootoosawmy, le deuxième, de Rs 250 000, par Ananta Goundan alors que Creshan Ramadhin a remporté Rs 100 000. Les autres gagnants sont Premila Velvindron, Marie Helen Cathan, Babooa Nawaaz, Serge Clarel Modeste, Davinash Bheemal, Marie Kelly Rosette et Mohun Mongla.

C’est un bonheur partagé pour le couple Mootoosawmy qui a fait ses achats ensemble chez Courts. Kalaimaani n’a pu cacher sa joie et pour elle ce montant « est une excellente façon de marquer le début d’année. Ma famille et moi faisons régulièrement des achats chez Courts Mammouth et c’est toujours un plaisir car les vendeuses et responsables du crédit au comptoir sont très accueillants et serviables. Je tiens aussi à remercier toute l’équipe de Courts Mammouth et en particulier Hootashma Gopaul qui m’a beaucoup aidée lors de mon dernier achat. » David Isaacs, Directeur Général de Courts Mammouth, affirme que « Courts Mammouth a pour force son équipe et son service clientèle toujours prêt à répondre aux requêtes des consommateurs dans les meilleurs délais. » Bruce Cohen, Chairman de Courts Mammouth, ajoute pour sa part que Courts met beaucoup d’emphase sur la formation du personnel. « Nos clients et nos employés sont au cœur de notre entreprise. Nous avons mis en place des mesures et formé nos équipes afin d’optimiser l’expérience d’achat de notre clientèle au sein de nos succursales. Ainsi, tout au long de l’année nos équipes suivent des formations pour apporter les informations adéquates et des astuces de maintenance pour un achat réfléchi qui correspond aux besoins et aux attentes de nos clients. En tant qu’équipe nous pensons être sur la bonne voie et nous continuerons cette année encore à consolider ce lien de confiance qui existe avec nos clients. »