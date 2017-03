COÛT DU PROJET MÉTRO EXPRESS : ACIM, « Notre estimation va bien au-delà de Rs 40 Mds ! »

Alors que des investissements de Rs 25 milliards sont cités par le gouvernement dans le cadre de la réalisation du projet de Métro Express, l’Association des Consommateurs de Maurice (ACIM) estime que le coût ira « bien au-delà de Rs 40 milliards ». Selon Jayen Chellum, secrétaire-général de l’ACIM, « les Rs 7 Mds de “grant” de l’Inde n’empêcheront pas ce projet de plomber notre économie ». Il décrie en outre l’absence de consultations et de débats nationaux dans ce contexte. Et de remettre en question : « Vu que l’Inde ne compte que dix ans d’expérience en matière de métros et qu’ils ont recours à des étrangers pour la construction de leurs métros, Maurice ne servira-t-elle pas de cobaye pour les Indiens ? » Pour sa part, Pooranen Sungeelee, l’ingénieur mécanique qui avait écrit le premier rapport contre le Métro Léger en 1994, parle de Rs 94 milliards, le faisant dire que « ce n’est pas pour notre pays ! ».

« Le projet Métro Express n’est-il pas un éléphant blanc ? » se demande Jayen Chellum, qui a animé une conférence de presse à la mi-journée au siège de son association. Il a notamment énuméré les raisons pour lesquelles l’ACIM se positionne contre le projet de Métro Express. D’abord, dit-il, « il n’y a pas eu une approche inclusive », contrairement à ce qui était mentionné dans la section 257 du programme électoral. « Nationwide referendums will be held on matters of utmost importance and relating to public interest. » Selon le président de l’ACIM, si le projet a une vision du développement fondamental de Maurice, « est-ce la meilleure vision que celle qui va centrer le développement autour des régions urbaines au lieu de décentraliser et de développer toute l’île aux limitrophes des principaux villages et villes », avant de questionner : « Le centre administratif de la Satellite City de Highlands par autobus n’est-elle pas plus indiqué ? ».

Pour Jayen Chellum, une vision plus appropriée pour Maurice serait la mise sur place d’espaces de loisirs, la réparation des routes, la construction de routes écologiques – avec une voie pour des vélos –, le remplacement des tuyauteries désuètes, l’augmentation de l’éclairage des routes et des rues piétonnières, etc. « Ayons des consultations et des débats nationaux ! » réclame l’ACIM.

Le secrétaire général rappelle que, dans une lettre à l’ACIM, datée du 25 novembre 2014, Nando Bodha avait alors écrit, au sujet du Métro Express : « Le projet est passé à Rs 24 Mds avec un coût d’opération de plusieurs milliards additionnels. Cet investissement astronomique sera aussi sujet à des variations supplémentaires liées à la réalisation du projet et à des subventions énormes de la part de l’État chaque année. Dans ces conditions, au coût dépassant les Rs 35 milliards pour nous, le projet n’est pas viable et mérite d’être revu. »

Pour l’ACIM, le coût du Métro Express « va bien au-delà » de Rs 40 Mds. « Les Rs 7 Mds de “grant” de l’Inde n’empêchera pas de plomber l’économie ». L’association se demande par ailleurs si « les procès de plusieurs milliards contre l’État – BAI, CTPower, le bateau de Bhunjun, etc. – ont été pris en considération dans nos calculs financiers ? ».

Pooranen Sungeelee, l’ingénieur mécanique qui avait écrit le premier rapport en 1994 contre le projet de métro léger, s’appuie sur des calculs tenant en compte l’inflation et les frais d’assurance et du fret. Se basant sur des chiffres qu’il a trouvés sur Internet, il a essayé de savoir combien a coûté pareil projet en Inde. « Par mètre de rail, cela coûte Rs 1,7 million. Par kilomètre, cela fait Rs 1,7 Mds. Si c’est pour 27 km, cela coûtera Rs 22 Mds. Maintenant, si l’on tient compte de l’inflation qui, en 2006, était de 8,16% pour 10-11 ans, cela nous ramène à Rs 47,5 Mds. Maintenant, avec les frais d’assurance et du fret, un bus en Chine coûte Rs 1,846 M. Arrivé à Maurice, cela coûte Rs 4,05 M. Ce qui fait un “multiplying factor” de 2,19. Cela signifie que le métro, fabriqué en Inde, quand il arrivera à Maurice, coûtera autour de Rs 94 Mds. Ce n’est pas pour notre pays ! ».

Jayen Chellum parle d’approche « rétrograde » au vu du « refus d’adopter des outils des plus modernes d’avant-projet, comme la Reference Class Forecasting – qui a permis à son concepteur, le Dr Daniel Kahnman, l’obtention d’un prix Nobel de l’économie –, et qui permettent de jauger les surcoûts d’un méga projet dépassant Rs 3 milliards ». D’autre part, l’ACIM explique : « Un Strategic Impact Assessment aurait permis de savoir l’impact à long terme sur tous les aspects : écologique, économique-financier et social sur notre pays. Ici, d’après un article de presse, va-t-on plutôt vers un acte d’exemption de l’EIA ? Même si ce type de loi est insuffisant dans l’absence d’un Strategic Impact Assessment, son exemption est de la plus haute irresponsabilité ! » estime Jayen Chellum.

D’un point de vue socio-économique, l’ACIM fait ressortir que notre population diminuera, d’après Statistics Mauritius. « Comment allons-nous remplir le métro ? D’où viendra la population d’immigrants ? Pourquoi pas un débat dessus ? (...) Vu que l’Inde ne compte que dix ans d’expérience dans le domaine et qu’ils prennent des étrangers pour la construction de leurs nombreux métros, Maurice ne servira-t-elle pas de cobaye pour les contractants indiens ? ».