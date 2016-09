COUTURE FASHION WEEK : Pawan Seewooruttun présente dix créations à New York

Le styliste mauricien Pawan Seewooruttun, 27 ans, participera à la New York Couture Fashion Week, du 9 au 11 septembre. Il y présentera dix robes de soirées qu’il a dessinées et qui ont été confectionnées avec l’aide de Magali Potage et de son équipe de Magz Couture. Un nouveau tremplin pour celui qui a été élu meilleur styliste au Runway Dubaï en 2015 et qui poursuit sa carrière en tant que consultant international en Laser and Nanotechnology et comme Fashion Designer.

SS/17, c’est le nom de la collection que présentera Pawan Seewooruttun à la New York Couture Fashion Week. Dix robes fabriquées à partir de matières nobles – dentelle, satin de soie et tulle. “Les robes sont brodées à la main et nous avons découpé du tissu au laser”, souligne Magali Potage, qui collabore avec Pawan Seewooruttun sur cette collection.

Les robes portent en majorité les prénoms de membres féminins de l’équipe de Magz Couture. On retrouve ainsi la Magali, la Norma, la Josianne ou encore la Suzy. “La collection est inspirée par ce qui est paisible et beau à Maurice. Elle se concentre sur la transition du soleil entre l’aube et le crépuscule et met l’accent sur les lumières et les ombres qui changent la couleur des nuages. Léger pêche, corail et ivoire sont les principales couleurs de la collection”, précise le styliste.

Persévérance et ambition.

Pawan Seewooruttun trépigne d’impatience d’être à Broadway pour présenter sa collection. “Je suis très impatient car mon équipe et moi avons travaillé sans relâche sur la collection durant des mois, et c’est le moment où le dur labeur est récompensé. Ce n’est pas aisé d’avoir l’occasion de présenter une collection à New York. La persévérance et l’ambition de viser plus haut sont les clés. Le support de ma famille et de Magali Potage a joué un rôle très important dans cette aventure.”

Du voyage également, Magali Potage collabore avec le jeune styliste depuis maintenant deux ans. Une collaboration qui a accouché de la marque New Miuz. “Magali Potage et moi représentons New Miuz, qui est une marque spécialisée pour les robes de soirée et les robes de mariée haut de gamme. Magz Couture est l’atelier dans lequel New Miuz produit ces créations”, confie Pawan Seewooruttun. New Miuz crée également des accessoires tels que sacs à main, chaussures et bijoux.

Beau parcours.

Pawan Seewooruttun participera à sa deuxième Fashion Week, après celle de Dubaï en novembre 2015, où il avait été élu Best Designer of the year parmi une dizaine de designers. Le côté fait-main de la collection avait beaucoup séduit le jury. Le styliste mauricien a également collaboré avec plusieurs modèles célèbres. Il a créé des designs de vêtements pour Miss Jamaïque 2014, a été finaliste de l’Origin Fashion Competition, alors qu’une de ses créations a obtenu le prix du Best Designer’s Dress pour l’édition 2012 de Miss Mauritius.

Pour pouvoir être présent à cet événement, Pawan Seewooruttun et son équipe ont reçu l’aide financière du ministère des Arts et de la Culture, ainsi que celle de la Mauritius Tourism Promotion Agency (MTPA). Ils tiennent également à remercier Base 2000 et Palais de Vienne, qui leur ont offert les matières nécessaires à la confection des robes, ainsi que Julien R, qui leur a fourni les chaussures que porteront les modèles qui présenteront les robes de la collection.

Même s’il a le vent en poupe, Pawan Seewooruttun se désole de la situation dans laquelle se trouve le stylisme local. Il en fait un constat accablant. “À mon avis, il n’y a pas vraiment d’industrie de la mode à Maurice. Elle est en train de lutter pour évoluer. A-t-on un Fashion Council accrédité à Maurice ? Non. Mon opinion est basée sur les expériences que j’ai vécues à Londres, Paris, Cape Town, Dubaï et Hollywood. Nous n’avons même pas un plan de financement pour aider et pour promouvoir les stylistes.”