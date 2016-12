CPE : 81,42% des candidats réussissent le « resit »

Des 1 512 candidats ayant pris part aux examens de rattrapage du Certificate of Primary Education (CPE), 1 231 ont décroché leur certificat. Le nouveau taux de réussite pour le CPE 2016 est ainsi réajusté, passant de 76,96% à 81,17%.

Après les résultats du CPE au début du mois, ils étaient 1 640 candidats qualifiés pour l’examen de rattrapage. Il s’agit de ceux à qui il manquait un « pass » dans une matière pour décrocher le certificat. De ce nombre, seulement 1 512 ont choisi de prendre le « resit », soit 1 162 venant des écoles et 350 en privé. Un total de 1 231 candidats ont ainsi décroché leur certificat du CPE après ce nouvel examen. Quelque 720 élèves en étaient à leur première tentative tandis que 237 prenaient part à l’examen pour la deuxième fois. De plus, 274 « private candidates » ont réussi. Le taux global de réussite au « resit » s’élève donc à 81,42%. Avec ce résultat, le pourcentage de réussite au CPE 2016 a été réajusté, passant de 76,96% à 81,17%.

Au niveau des matières, ce sont les maths qui ont accueilli le plus grand nombre de candidats, soit 496, suivis du français, avec 452 candidats. Le nombre d’enfants ayant réussi dans ces matières est respectivement de 424 et 401. Pas moins de 117 des 195 candidats en anglais et 11 des 15 candidats en histoire/géographie ont réussi. Les sciences n’en comptaient que quatre, lesquels ont tous réussi.

Concernant les grades, la majorité des candidats se retrouvent avec des E (693). Quelque 415 autres ont décroché des D, 110 des C et 13 des B. En revanche, 201 candidats se seront retrouvés avec des U, échouant ainsi à l’examen.

Il faut savoir qu’avec la réforme éducative qui entre en vigueur en 2017, il n’y aura plus de « recalés » à l’examen de fin de cycle primaire. Tous les candidats du Primary School Achievement Certificate (PSAC), examen qui remplacera le CPE, monteront ainsi en Grade 7 (actuellement Form I). Toutefois, le ministère de l’Éducation a maintenu l’examen de rattrapage. Ceux à qui il manquera une matière pour décrocher son certificat du PSAC pourront toujours avoir recours au « resit ». Le ministère a évoqué le « self esteem » des candidats et le fait que ce certificat est nécessaire pour certains postes, notamment dans la fonction publique.