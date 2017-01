CPE : Désormais “chose du passé”

Le Certificate of Primary Education (CPE) est désormais — comme le préconisait le Budget 2014 — “chose du passé.” Après 36 ans d’existence, et une série de polémiques et quelques modifications, le CPE cède sa place cette année au Primary School Achievement Certificate.

Décembre 1980, quelques jours avant la Noël. Les premiers résultats du Certificate of Primary Education sont publiés. Le taux de réussite est de… 45%. C’est un événement qui fait l’actualité. Cette année-là, les examens du CPE qui ont eu lieu du 3 au 5 novembre à Maurice, Rodrigues et Agaléga avaient remplacé — non sans remous dans la sphère éducative, politique et religieuse — ceux du Primary School Leaving Certificate et du Junior Scholarship, lesquels avaient eu lieu pour la dernière fois en 1979. Quelque 34 000 (chiffres rapportés dans la presse à l’époque) petits Mauriciens avaient alors pris part aux épreuves du CPE, parmi lesquels 4 000 classés. Les noms de ces candidats, 2000 filles et 2000 garçons, sont affichés sur la fameuse ranking list, laquelle sera abolie 24 ans plus tard. Les premiers en tête de liste dans leur catégorie respective sont Désirée Ah Kine et Gupta Tuhaloo.

“La surprise était de taille”, se souvient Seewoonarain Pattoo, ancien enseignant du petit Gupta à l’école gouvernementale de Quinze-Cantons. “Nous n’étions pas une école star mais une low achieving school. Toutefois, Gupta était un brillant élève”, poursuit l’ancien enseignant. Interrogé par la presse, le jeune lauréat devait concéder : “Je dois reconnaître que les examens ont été quelque peu difficiles”, avant de confier que son père souhaitait qu’il devienne policier. 36 ans plus tard Gupta Tuhaloo, travaille dans le secteur de l’énergie. Contacté, il a refusé catégoriquement de revenir sur ce moment historique. De son côté, Seewoonarain Pattoo, qui est toujours dans le giron éducatif, regarde la fin du CPE avec philosophie. Lui qui a été témoin d’importantes réformes au CPE, à l’instar de l’abolition du ranking, de l’introduction du grade A+, des batailles et autres polémiques autour de ces examens, pense qu’il était grand temps que “la course vers des collèges nationaux et la compétition féroce prennent fin”.

Pas vraiment mort

Si en 1979-1980 la transition entre le Primary School Leaving Certificate/Junior Scholarship et le CPE était radicale, en revanche celle qui surviendra bientôt entre le CPE et le Primary School Achievement Certificate le sera moins. Dans le sillage du Nine-Year Schooling, à l’annonce de la “mort” du CPE, beaucoup — anciens ministres de l’Education, pédagogues, syndicalistes — ont, arguments à l’appui, affirmé que le CPE ne sera pas enterré. Le CPE, disent-ils, changera tout simplement d’appellation, d’autres non-core subjects feront leur apparition dans le Syllabus du grade 6, mais in fine le PSAC, tout comme le CPE, restera un examen de sélection.

Pourtant à la veille de la réforme, des enseignants rencontrés et qui s’apprêtent à travailler avec des élèves en grade 6 à partir de janvier prochain, estiment que le CPE a fait ses preuves. Ancien directeur du Mauritius Examinations Syndicate (MES), Lucien Finette, abonde dans le même sens. “Le CPE est un bon examen… C’est la sélection qui crée la pression. D’ailleurs, je m’étonne de l’acharnement contre le CPE. Nous sommes dans un système où l’on ne veut plus d’examens !” Un des enseignants rencontrés explique que le CPE se devait d’évoluer et nécessitait un lifting qui correspond à une éducation moderne et dynamique. Mais poursuit-il,”si les autorités de l’éducation avaient peaufiné le programme du CPE, il n’y aurait pas eu lieu de l’abolir.”

Diabolisation du CPE: la faute aux parents

Revevant d’une formation dans le cadre du PSAC, un autre enseignant confie: “Le programme en grade 6 est quasiment le même qu’au CPE. Il y aura plus d’emphase sur l’oral et la communication. Pour nous, enseignants, nous n’avons pas d’appréhension ni de réserve car nous allons poursuivre un travail qui nous est déjà familier.” Un de ses collègues ajoute: “On a criminalisé le CPE !” Il est loin d’être le seul à décrier la diabolisation du CPE par des… parents d’élèves ! Ancien candidat au CPE et ancien élève du collège Royal, il explique que la pression exercée sur des enfants provient avant tout des parents. Ce sont eux qui inscrivent les petits aux cours privés après les heures de classe et pendant le week-end. Ce sont aussi les parents qui ambitionnent les collèges nationaux et stars pour leurs enfants. La pression, disent les enseignants, ne se passe pas toujours en classe. “Quand j’étais en sixième, je jouais au foot jusqu’à fort tard avec mes amis. On allait pêcher à la rivière… A l’époque, les enfants jouaient encore ! Le jour de la publication des résultats, j’étais insouciant…”, raconte un des enseignants, classé 131e au CPE en 1988.

Beaucoup de parents n’ont pas encore réalisé que le CPE fait déjà partie du passé. “Peu avant les vacances, de nombreux parents nous ont posé des questions sur la réforme, traduisant ainsi leur méconnaissance faute d’information”, explique une assistante maîtresse d’école. Quant aux élèves qui ont participé aux épreuves du CPE en octobre dernier, ils étaient, dit-elle, “très conscients qu’ils faisaient partie de la dernière cuvée aux examens”. Et de relever: “Ils ont tellement entendu parler de la dernière année du CPE dans les médias que les jours des examens ils me disaient: Miss, nou mem dan dernie batch CPE la !”

Stress, fuites, batailles…

Pendant trois décennies, le CPE a été synonyme de stress, de pression, d’enfance gâchée, d’enjeux, de leçons particulières, de compétition féroce, de statistiques… Le CPE a soulevé des passions et des polémiques qui auront indéniablement marqué l’histoire de l’éducation. A commencer par la question de la comptabilisation des langues orientales. L’on retiendra la tournure politique qu’a prise l’affaire en 1995 quand le Conseil des ministres (suivant le rapport du comité Dulloo) décida de proposer des amendements constitutionnels pour que les langues orientales soient considérées dans le ranking et de geler le rapport sur le quota de 50% de places (en Form I) réservées dans les collèges confessionnels catholiques. En 2004, lorsque le jugement écrit du Privy Council tombe, celui-ci donne gain de cause au syndicaliste et président de la Government Hindi Teachers Union, Suttyhudeo Tengur, lequel menait une longue bataille contre le recrutement sur une base religieuse dans les collèges catholiques. Il ne serait pas exagéré de dire, ici, que cette affaire a causé le plus grand remous dans l’histoire de l’éducation primaire avec pour toile de fond le CPE.

En 1993, des allégations de fuites pendant la tenue des examens avaient aussi bouleversé parents, enfants et le corps éducatif. Un enseignant et un assistant maître d’école, traduits en Cour dans le cadre de cette affaire, seront par la suite blanchis. Dix ans plus tôt, un autre cas entacha les examens de fin de cycle du primaire. Il était alors question de manipulation pendant l’exercice de corrections de épreuves. Un comité d’enquête, présidé par Cyril Leckning, établira, en 1985, qu’il y a bien eu fraude. Le rapport révélait que “Somebody or a group of persons did tamper with the marks of at least one candidate(…).”

Depuis cet épisode, les questionnaires du CPE sont imprimés en Angleterre. Et cette semaine, il a été décidé, lors d’un atelier de travail, qu’il en sera de même pour les questionnaires du PSAC. Parmi les grandes dates qui ont marqué le CPE, l’on retiendra l’année 2002 qui a vu l’abolition du ranking system ; 2004, avec la comptabilisation des langues orientales au CPE ; 2006, pour l’introduction du grade A+ ; 2013 qui a vu l’avènement des examens de rattrapage (resit exam)… D’autre part, si le nombre de candidats qui participaient pendant ces dernières années aux examens du CPE oscillait entre 20 000 et 22 000, en 1986 ils étaient 43 000 petits Mauriciens à avoir pris part aux épreuves ! A l’époque, l’admission en primaire était ouverte aux enfants âgés de quatre ans et demi.

SHRUTI LALLCHAND, EX-LYCÉENNE:Parmi les derniers candidats du CPE, elle fera son entrée au QEC

Avec ses 5 A+ et 24 unités, Shruti Lallchand ne pouvait qu’obtenir un collège national. Lorsque les résultats du CPE sont tombés le 5 décembre dernier, la jeune fille et ses parents réalisent que leur rêve a été concrétisé. Shruti fera son entrée au collège Queen Elizabeth, l’institution secondaire d’État la plus cotée pour filles.

La particularité de cette jeune candidate aux derniers examens du CPE ? Shruti a, jusqu’à décembre dernier, fréquenté le Lycée Labourdonnais. Son parcours dans un établissement dont le programme est basé sur le système français ne l’a pas empêchée d’emboîter le pas à sa soeur aînée, Ruchi. Après une scolarité primaire au Lycée Labourdonnais, cette dernière poursuit ses études secondaire au MGI où elle entamera la Form IV à la rentrée.

Enseignants dans le secondaire d’Etat, les parents de Shruti ont souhaité que leurs deux filles poursuivent leurs études dans un collège public. “Nous connaissons bien le secondaire d’Etat et nous croyons dans ce système”, confient ces derniers. Quant à Shruti, elle a commencé à prendre des cours privés dans les cinq matières au programme en Std VI, au début de 2016. Après avoir réussi brillamment aux dernières épreuves du CPE, Shruti dit avoir hâte de commencer une nouvelle étape dans ses études et de découvrir un nouvel environnement. Elle se dit aussi consciente d’avoir été parmi les derniers candidats du dernier CPE.