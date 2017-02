CPI : Hausse de 0,8 point en janvier dernier

L’indice des prix à la consommation (CPI) a accusé une hausse de 0,8 point le mois dernier pour s’établir à 110,2 points. Le taux d’inflation calculé sur la moyenne annuelle du CPI (headline inflation) s’élevait à 1,1% en janvier dernier contre 1,3% à la même période de 2016.

Selon le relevé publié ce matin par Statistics Mauritius, la progression du CPI en janvier dernier est expliquée par la montée des prix des fruits (+ 0,1 point), du riz (+ 0,1 pt), d’autres produits alimentaires (+ 0,1 pt), du prêt à porter (+ 0,1 pt), des honoraires des médecins (+ 0,1 pt), des frais des cliniques (+ 0,1 pt), des leçons particulières (+ 0,1 pt) et d’autres produits/services (+ 0,2 pt). En revanche, indique Statistics Mauritius, le prix du billet d’avion a baissé (-0,1 pt).

Pour ce qui est de l’évolution des sous-indices, on constate une augmentation de 3,2% de l’item « Santé », de 2,5% de celui de l’« Éducation », de 1,1% des items « Aliments/Boissons non alcoolisées » et « Équipement ménager ». Un repli de 0,3% a été enregistré pour le sous-indice « Transport » et de 0,2% pour le « Logement/Eau/Électricité/Gaz » et « Communication ».

Le taux d’inflation Headline (moyenne du CPI sur 12 mois comparée à celle des 12 mois précédents) s’élevait à 1,1% à fin janvier. En décembre 2016, le taux était de 1%, soit le plus bas que le pays ait connu depuis 1987 (0,6%). Quant au taux d’inflation Year-on-Year (l’écart entre le niveau CPI pour un mois donné comparé à celui du mois correspondant de l’année précédente), il s’établissait à 1,8 % à la fin du mois dernier contre 2,3% en décembre 2016.

Rappelons que selon les prévisions de la Banque de Maurice annoncées lors de la réunion du comité de politique monétaire tenue le 10 novembre 2016, le taux d’inflation pour 2017 pourrait se situer entre 2% et 3%. Une montée des prix des produits pétroliers et des matières premières sur le marché international est anticipée par les consommateurs alors qu’au niveau domestique, il y a des craintes d’une hausse des prix de certaines denrées.