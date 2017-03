CRANS MONTANA FORUM 2017 - COOPÉRATION SUD-SUD DISCUTÉE : Maurice parmi les récipiendaires des médailles d'or de la fondation

Le ministre de la Santé, le Dr Anwar Husnoo, de retour au pays hier après sa participation au Crans Montana Forum 2017 à Dakhla (Maroc), parle de « travaux très riches en discussions pour les Petits États insulaires en développement (PEID) ». Lors de son intervention, il a abordé la santé publique à Maurice et s'est attardé aussi, dit-il, sur les maladies propres aux PEID, tout en soulignant la nécessité de l'aide internationale pour le financement concernant les traitements et la recherche. Le ministre se dit « très heureux » de cette médaille d'or que le pays a reçue lors de cette conférence pour la qualité de son service de santé.

Créé en 1986, le Crans Montana Forum est une Ong internationale basée en Suisse et qui réunit à un rythme régulier les décideurs politiques et économiques ainsi que ceux œuvrant sur le plan social. L'objectif de ce forum est d'assurer un dialogue permanent entre tous ceux occupant des postes à responsabilités. Une quarantaine de pays ont participé à la dernière édition de cette réunion internationale il y a quelques jours à Daklar sous le haut patronage du roi Mohammed VI du Maroc. Selon le dossier de presse, « l’Afrique a toujours occupé une place centrale » dans les activités du forum de Crans Montana, dont les dirigeants sont « persuadés que ce continent représente le plus bel espoir dans un monde en plein désarroi ».

Le ministre mauricien de la Santé, présent à cette occasion, évoque des « discussions et rencontres bénéfiques » pour les représentants des PEID faisant face à de nouveaux enjeux. Il y a aussi brossé un tableau, dit-il, de la santé publique à Maurice en soulignant les efforts des autorités pour accentuer le combat contre les maladies non transmissibles, la drogue, le tabagisme et l'alcool, le HIV/sida et le cancer. Le ministre Husnoo dit aussi avoir soulevé les conséquences du changement climatique sur la santé des habitants, évoquant certaines épidémies auxquelles le pays a déjà été confronté, telles le chikungunya et la fièvre dengue. Il a saisi l'occasion, ajoute-t-il, de discuter de possibilités de coopérations et a lancé un appel pour que les PEID bénéficient du soutien des agences de financement internationales pour la recherche dans certains domaines.

S'agissant de la médaille d'or qu'il a reçue au nom du pays, le ministre de la Santé évoque l'appréciation de la Fondation Crans Montana Forum pour « l'approche humaine dans le service de la santé ». Il explique : « Les organismes de santé à l'étranger suivent régulièrement ce qui se passe à Maurice et dans les autres pays dans le domaine du service public de la santé. Ils sont au courant des mesures prises par les autorités mauriciennes pour améliorer la qualité du service. C'est donc cette approche humaine dans le traitement des malades sur laquelle j'insiste moi-même qui a été reconnue. »