CRASH DE LA BRAMER BANK ET LA BAI : Bhadain demande une commission d’enquête présidée par un juge

Se disant fatigué de la perception selon laquelle il serait responsable du crash de la Bramer Bank et de la BAI, le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, demande l’institution d’une commission d’enquête présidée par un juge, en fonction ou à la retraite, d’un pays du Commonwealth « pour que la population sache qui a réellement pris cette décision » et sache également si le Premier ministre d’alors, soit le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, en était au courant. Il affirme avoir envoyé une lettre officielle dans ce sens à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et au Premier ministre, Pravind Jugnauth. C’était hier lors d’une conférence de presse qu’il animait à Quatre-Bornes.

En demandant qu’un juge en fonction ou à la retraite d’un pays du Commonwealth préside cette commission, Roshi Bhadain estime que cela « assurerait la transparence ». Selon lui, une personne du même profil que le Lord Philips, comme pour l'Integrity Reporting Board, serait la plus appropriée. Outre un éclaircissement sur celui qui a pris la décision ayant mené au crash de la Bramer Bank et sur le fait de savoir si le PM d’alors était au courant ou pas, « l’enquête permettra aussi de déterminer qui a pris la décision de transférer des actifs et des dettes spécifiques à la National Commercial Bank avant qu’elle soit fusionnée avec la MPCB pour devenir la Maubank Ltd et de savoir qui a émis les deux permis d’opération de la NCB et de la Maubank Ltd ». L’enquête, poursuit-il, permettra aussi d’établir la somme provenant des fonds publics et injectée dans la Maubank, de savoir qui a pris cette décision et si les déficits de la Bramer et de la BAI figurent sur la balance des comptes de la Maubank Ltd. « Aret met tou zafer lor mo ledo », a dit Roshi Badain, précisant qu’il y a une seule vérité. Et de souligner que lorsqu’ils se trouvaient aux côtés de Vishnu Lutchmeenaraidoo et de SAJ, en tant que jeune dans la politique, « j’étais là pour apprendre, mais de là à dire que c’est moi qui ai pris toutes les décisions concernant la Bramer Bank et la BAI… » Il ajoute : « C’est pour cela que je demande une commission d’enquête. Si Pravind Jugnauth est un PM sérieux, il agréera à ma demande. » Il ironise en affirmant que Pravind Jugnauth « est au courant de tout ».

Le leader du Reform Party a aussi commenté l’enquête de l’ICAC avec à sa tête Navin Bheekarry « kinn “disqualified” par la Cour suprême » et le communiqué du DPP concernant Vishnu Lutchmeenaraidoo dans le cadre de l’affaire Euro Loan, qui selon lui, « est clair qu’il y a eu le plus grand “cover up” ki kapav existe ek ki dokimante avek dat a lapui ». Et de poursuivre : « Le DPP affirme qu’il ne peut pas poursuivre l’affaire sous la section 82 de la Prevention of Corruption Act. »

Roshi Bhadain s’est aussi longuement appesanti sur la rentrée parlementaire et a déploré le fait que malgré une lettre qu’il a adressée à la Speaker de l’Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, pour l’informer qu’il était convenu, avec le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, qu’il occuperait le Front Bench et que malgré un récépissé accusant réception de sa lettre, « je n’ai pas eu de réponse officielle du bureau de la Speaker pour savoir si j’occuperai un siège du premier rang ». Roshi Bhadain allègue que Maya Hanoomanjee aurait dit au Whip de l'Opposition qu’« elle ne souhaite pas voir Roshi Bhadain occuper un siège du Front Bench car c’est lui qui a mis au grand jour l’affaire Rum and Sugar dans laquelle sa fille a décroché des contrats de la mairie de Quatre-Bornes et de la State Bank et que XLD a brandi le paquet de biscuit en question lors d’une conférence de presse ». Il estime qu’une « mafia » gravite autour du pouvoir. « Mo pou atann ziska demin matin (NdlR : ce matin) pou gete si mo gagn enn repons ekri. Me mo kapav dir ou fran, li sokan dan la mezir ou normalman parlman enn tanpl de la demokrasi ek enn institision ki garanti laseparasion pouvwar ant l’“executive” ek lezislater », affirme-t-il.

Il poursuit : « Se la rezon pou lakel kan get dan konstitision, “clerk” lasanble nasional ena enn rol tre indepandan. Speaker li bizin enn “elected member” ou enn “otherwise”. Dan ka aktiel, li enn “otherwise”. Li pa finn mem eli par lepep. Lepep inn rezet li. Dayer, se mem pa li ki desid “seating arrangements”. Li enn fonksion di nonb depite dan bann parti me Front Bench, se leader l’opposition ki dir ki kat dimounn asiz la. »

Le leader du Reform Party a aussi déploré le temps alloué pour des questions au Premier ministre et le ministre des Finances. Comme, il s’agit de la même personne, « le temps imparti est moindre ». De plus, il déplore le fait que les quatre premières questions seront posées par un député de la majorité alors que la population attend la rentrée parlementaire pour que l’opposition pose des questions, notamment sur les scandales actuels qui secouent le pays. Selon lui, la démarche du gouvernement s’apparente à celle de Navin Ramgoolam qui, à l’époque, n’avait, à un certain moment, même pas appelé le parlement pour les travaux. « Une fois le temps passé et les questions non posées verbalement, les réponses écrites prennent des lustres pour être déposées. » Et d’ajouter que « c’est une manière d’empêcher l’opposition de faire son travail de même qu’une entorse à la démocratie ». C’est une astuce, dit-il, pour que le Premier ministre n’ait pas à répondre aux questions de l’opposition. Et d’estimer de ce fait que Pravind Jugnauth « inn rat so lantre » au parlement. « Sa priorité est ramas salte. »

Si dans un premier temps, il estime que le PM se cachera derrière le député de la majorité pour ne pas répondre aux questions de l’opposition, par la suite, « il se cachera derrière le Mentor Minister pour ne pas répondre aux questions sur la drogue ». « You need to be accountable as a PM », dit-il à l’attention de Pravind Jugnauth. Il note également qu’il a aussi une question sur Alvaro Sobrinho et une autre sur l’éventuel accueil de celui-ci au VIP Lounge de l’aéroport et le service d’un VIPSU à son intention et une autre sur le stockage des données liées aux empreintes digitales dans le cadre de la carte d’identité biométrique. Mais, il craint que les travaux parlementaires n’aillent pas jusqu’au bout.

Évoquant la motion “of no confidence” déposée par le député travailliste Shakeel Mohamed contre la speaker, il estime qu’elle aurait du être débattue dès la rentrée parlementaire. Or, dit-il, cela ne figure pas à l’agenda. Il poursuit : « Ce que le Minister Mentor a dit pendant le week-end, à l’issue d’une cérémonie à l’Aapravasi Ghat, trop vulgaire pour le citer, c’est exactement ce que le gouvernement met en pratique. » Il estime qu’il faut « que le gouvernement retourne le pouvoir au peuple ».

Répondant aux questions de la presse, il a indiqué que dans l’affaire BAI, il était « primordial » de simuler des scénarios selon les recommandations de la FMI pour connaitre les conséquences diverses avant d’agir. « Mo gete ki sannla pou travay pou pei le 30 zin 2017 », dit-il. À une question sur son adhésion au MSM malgré les scandales face auxquels le parti s’est retrouvé dans le passé, dont l’Affaire MedPoint, Roshi Bhadain indique qu’il a été approché par le MSM à plusieurs reprises, mais c’est surtout par amitié pour Pravind Jugnauth, « pour lui donner un coup de main », qu’il a accepté un ticket pour les dernières élections législatives. « Je n’ ai jamais voulu faire de la politique active », soutient-il. Et de préciser qu’il n’a jamais fait partie de la structure du MSM. « Mo ti kamarad avek Pravind Jugnauth ek mo ti krwar dan lamitie plito. Mo vreman desi par se ki zot inn fer apre. Se enn mafia ki pe roule autour li », affirme-t-il, en insistant que « mo pa dakor avek pasasion pouvwar, li konpletman antidemokratik ».

À une autre question de la presse, Roshi Bhadain devait noter que le Premier ministre d’alors, SAJ, l’avait appelé dans son bureau en présence de Nando Bodha et de Ravi Yerrigadoo et qu’il lui avait proposé le poste de ministre des Finances. « Il avait même appelé le Sollicitor General et le secrétaire au cabinet pour faire le nécessaire pour le remaniement ministériel. Mais le soir, suite à une rencontre entre SAJ et Pravind Jugnauth, celui-ci « aurait dit son mécontentement concernant cette décision sans son aval alors qu’il est le leader du MSM ». Il relate : « Pravind Jugnauth était en colère car il voulait que ce poste lui soit réservé, après l’affaire MedPoint. » Il poursuit : « C’est l’occasion de mettre fin aux rumeurs selon lesquelles j’aurais quitté le gouvernement car je n’ai pas été nommé ministre des Finances. » Il précise qu’il ne voulait pas être complice des décisions du gouvernement, dont celle concernant le métro express.