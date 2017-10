CRAWLS—OWS CANA ZONE IV: Afrique du Sud, Angola et Madagascar confirment leur présence

Faible taux de participation pour la première édition de la Confédération Africaine de Natation Amateur (CANA) de l'Open Water Swim (OWS) junior, qui sera organisée par la Fédération Mauricienne de Natation (FMN), les 2 et 3 décembre à Mont-Choisy. En effet, à ce jour, seulement Maurice, pays organisateur, l'Afrique du Sud, l'Angola et Madagascar ont confirmé leur présence à cette manifestation, alors que la Zambie a demandé encore quelques jours pour qu'elle puisse prendre leur décision. Au total, si les Zambiens soient de la partie, cinq pays sur 14 de la zone seront présents. Au niveau des nageurs, huit Mauriciens (Ovesh Purahoo, Ryan Kok Shun, Noah Gruter, Layne Lim Ah Tock, Leah Foo Sem Fah, Elodie Wong Woon Chong et Celia Glover) défendront le drapeau national. Sur la liste des participants figurent également un Sud-Africain, un Angolais et quatre Malgaches vivant à Maurice, bien avant que l'épidémie de la peste de ne répande sur la Grand Île.

FINA SCHOLARSHIPS PROGRAMME: Bourse d'une année pour Marquet

Mathieu Marquet bénéficie une fois de plus, d'une bourse de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Elle est d'une durée d'un an et prendra effet dès le mois de novembre. Si toutes les questions financières seront prises en charge par la FINA, par contre la bourse sera gérée par la FMN qui devra, en retour, assurer que Darren Chan Chin Wah ait (a) accès à des facilités d'entraînements, (b) un entraîneur spécialisé (c) un programme d'entraînement dans l'eau comme au sec, (d) accès aux soins médicaux et assistance scientifique et (e) accès au programme technique de la FINA, pour les prochaines compétitions à venir, au niveau international.

En gros, cette bourse de la FINA permettra à Marquet, spécialiste du 100m et 200m nage libre, d'être dans les conditions optimales pour réussir à atteindre ses objectifs, notamment arriver au summum de sa forme aux 10es Jeux des Îles de l'océan Indien en 2019 et Jeux Olympiques (JO) de Tokyo en 2020.Pour rappel, c'est la seconde fois que le nageur du CAMO obtient une bourse de la FINA. La première c'était en 2014, ce qui lui a permis de se rendre au Portugal en 2015 pour des entraînements plus poussés. Cette fois-ci, il préfère rester à Maurice pour continuer à s'entraîner avec Ben Hiddlestone, son coach.

CHAMPIONNATS NATIONAUX: Des nouvelles dates arrêtées

Changement dans le calendrier de la Fédération mauricienne de natation. En raison des élections partielles dans la circonscription No 18, soit la circonscription Belle-Rose/Quatre-Bornes, le 17 décembre prochain, la FMN a dû revoir les dates auxquelles les championnats nationaux de Maurice devraient se tenir. Prévus initialement 8,9, 15 et 16 décembre, ils se tiendront finalement du 7 au 10 à la piscine du Pavillon à Quatre-Bornes. Les championnats nationaux sont des rendez-vous à ne pas manquer, puisque ce sera la dernière compétition de la FMN pour cette saison. Les nageurs auront intérêt à être dans leur meilleure forme. Si tel sera le cas, on devrait sans aucun doute voir plusieurs records nationaux tomber dans les différentes catégories d'âge. Inès Gébert, Alicia Kok Shun, Tessa Ip Hen Cheung, Victor Ah Young, Ryan Kok Shun, Mathieu Marquet et Bradley Vincent entre autres, sont d'ailleurs les plus réguliers en terme de performance et de record depuis le début de la saison.

FMN: Jennifer Chellen nouvelle secrétaire administratif

A partir du 31 octobre, soit mardi, Déborah Jean-Baptiste ne sera plus la secrétaire administratif de la Fédération mauricienne de natation, fonction qu'elle occupait depuis un peu plus de deux ans. Suite à son départ, c'est Jennifer Chellen qui a été choisie par la FMN pour reprendre le flambeau. Elle est d'ailleurs au poste depuis le 16 octobre dernier pour se familiariser avec le métier et aussi les membres de la fédération. À savoir que cette dernière, est nulle autre que la petite sœur de Jason Chellen, membre de l'équipe de handball de l'Association Sportive de Vacoas /Phoenix et du bureau directeur de l'Association mauricienne de handball. Comme quoi, le sport est aussi une affaire de famille.