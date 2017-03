CRÉATION ET ÉCHANGES: Rencontres plastiques en tous genres

Seila Fernandez Arconda, une artiste espagnole basée au Royaume-Uni, et Tawanda Takura qui nous vient du Zimbabwe, sont en résidence à Maurice depuis le 14 mars et resteront chez nous jusqu'au 27 avril, grâce à une initiative de l'association Partage. Au cours de ce séjour, ils auront aussi l'occasion d'intégrer l'atelier international qui va se tenir durant les deux premières semaines d'avril sur le thème « Migration, identité et appartenance » avec trente artistes de Maurice, de la région et d'ailleurs, et dont les travaux seront exposés à l'Institut français de Maurice du 15 au 29 avril.

Seila Fernandez Arconda et Tawanda Takura ne vont pas chômer au cours de leur séjour mauricien, l'idée étant que cette résidence leur permette à la fois de les extraire de leur vie quotidienne, pour créer dans un contexte différent de celui auquel ils sont accoutumés, mais aussi de rencontrer des artistes mauriciens, d'échanger avec les étudiants en arts plastiques du Mahatma Gandhi Institute, et de faire partie des quinze artistes internationaux qui vont participer à l'atelier Partage, au cours duquel trente artistes, pour moitié mauriciens, réaliseront les travaux qu'ils ont conçus et proposés sur le thème aussi sensible que pertinent, qu'a lancé l'association Partage : « Migration, identity and belonging ». Les Mauriciens vont ainsi échanger et coopérer au quotidien avec des artistes seychellois, malgache, comorien, réunionnais, trinidadien, congolais, indien, nigérian, zambien, russe, sud-africain, canadien, espagnol/britannique, zimbabwéen et islandais, dans le cadre de cet atelier.

Tawanda Takura est un sculpteur qui travaille essentiellement avec des objets usagés. Et parmi ces derniers, il manifeste un intérêt particulier pour les chaussures, auxquelles il attribue des qualités à la fois plastiques, physiques et symboliques. « I am interested in working with mixed figures which define the humanly energies that sometimes leave me defenseless and vulnerable and these animalistic energies which sometimes are too aggressive and invicible. Personally I still have these unsolved dark and light spaces in me that I am articulating through my work. » Seila Fernandez Arconada explore à la fois les vertus du land art et les bouleversements sociaux. Ayant participé à de nombreux événements artistiques internationaux, elle s'est également confrontée à des situations sociales particulièrement délicates, en travaillant par exemple au développement communautaire dans des régions qui venaient de connaître la guerre.