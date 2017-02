CRÉATION—JUSQU'AU 8 MARS: Appel à projets autour des migrations

L'association d'artistes pARTage lance un appel à projets pour son prochain atelier international de création, qui va prendre place à Maurice du 1er au 15 avril. « Migration, identité et appartenance » est le thème sur lequel les artistes sélectionnés pourront créer et échanger au cours de ces rencontres. Les plasticiens ont jusqu'au 8 mars pour envoyer leur candidature par courriel (partage2004@gmail.com). Ce dossier de candidature doit impérativement inclure les éléments suivants : nom et prénom complet, adresse e-mail, CV court comprenant la formation, les solos et expositions collectives les plus importants, et cinq exemples de créations réalisées jusqu'alors.