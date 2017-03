CRÉDITS BANCAIRES : Baisse de Rs 1,2 milliard notée en janvier 2017

La valeur totale des crédits bancaires au secteur privé (excluant les détenteurs de permis dans le secteur du Global Business) a diminué d’environ Rs 1,2 milliard en janvier 2017 pour atteindre Rs 284,3 milliards. C’est ce qu’indique le dernier relevé publié par la Banque de Maurice (BoM).

Ce relevé des autorités bancaires fait voir que l’ardoise du secteur le plus endetté, soit la construction, a augmenté de Rs 177 millions pour se situer à Rs 87,3 milliards, cette hausse étant expliquée par des crédits accrus pour la construction de logements sociaux dont le montant total est passé de Rs 53,1 milliards en décembre 2016 à Rs 53,3 milliards en janvier 2017.

Deuxième secteur bénéficiaire d’importants crédits bancaires, l’industrie du tourisme a vu sa part diminuer : de près de Rs 43 milliards à Rs 42,7 milliards. Les compagnies hôtelières ont réduit leurs ardoises d’environ Rs 140 millions pour la porter à Rs 27,9 milliards.

Une baisse de crédits plus conséquente a été notée du côté des entreprises opérant dans les services financiers et des affaires, le montant en suspens s’élevant à Rs 31,7 milliards à fin janvier contre Rs 32,5 milliards un mois plus tôt. Cette situation est surtout expliquée par un recul des crédits alloués aux compagnies d’investissement : de Rs 13,2 milliards à Rs 12,6 milliards, cela après que ces mêmes compagnies eurent enregistré une hausse conséquente de leurs crédits en décembre dernier (+ Rs 2,5 milliards).

Les données de la BoM indiquent, par ailleurs, une progression des crédits des opérateurs des secteurs commercial (de Rs 30 milliards à Rs 30,2 milliards) et manufacturier (de Rs 20,3 milliards à Rs 21,1 milliards) alors que les crédits aux particuliers (de Rs 28,6 milliards à Rs 28,4 milliards) et au secteur agricole (de Rs 21,2 milliards à Rs 21 milliards) ont accusé une légère baisse.