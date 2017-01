CRIMINALITÉ EN 2016 : Mortelle année pour les femmes

2016 aura connu son lot de meurtres contre les femmes, ce qui démontre, une fois de plus, leur vulnérabilité. Comme en 2014, elles sont nombreuses à avoir succombé sous les coups de leurs époux, ex-concubins ou amants, pour diverses raisons. Une des principales raisons avancées est le soupçon de liaison extra-conjugale. Une situation difficilement acceptable pour les hommes qui, dans un accès de colère, suppriment la vie. Certains meurtres auront choqué et marqué les esprits, à l’instar de celui de la collégienne Yeshna Rughoobin et de sa grand-mère Reshma par leur jeune voisin et amoureux de l’adolescente. Ou de celui, il y a tout juste une semaine, de Madhvi Jaypaul, l’ex-épouse de Dharamdeo, à coups de machette.

Le glas a sonné pour de nombreuses femmes en 2016. Janvier a été précurseur de la violence faite contre elles. Le premier meurtre: celui de Soopamah Pajaniandy, 80 ans. Cette habitante de Résidence Père Laval, Quatre-Bornes, vivait seule et a été victime d’un cambriolage qui a mal tourné. Retrouvée par sa nièce, pieds et mains ligotés et bâillonnée sur le sol de la salle à manger. Selon une de ses proches, ce n’était pas la première fois que l’octogénaire recevait la visite de malfaiteurs. La première fois que des voleurs avaient sévi, ils avaient emporté des bijoux fantaisie; la deuxième fois, ils avaient pris de l’argent, et la troisième fois, ils avaient pris la fuite bredouilles car un proche était intervenu. Selon les retombées de l’enquête policière, son neveu Alan Sevathien, 19 ans, en est le présumé cerveau. Dans un premier temps, il nia toutes les allégations portées contre lui, avant de finalement passer aux aveux. Il dénonça ses complices: Dhanish Dookhee, 20 ans, Viterissen Rajagopal Sabapathee, 19 ans, et Yudishtil Keerodhur, 22 ans, qui ont été appréhendés le même jour.

Double meurtre à Camp de Masque

Le premier double meurtre enregistré est celui de Yeshna Rughoobin, 14 ans, et de sa grand-mère Reshma, 54 ans. Le 26 février 2016 est à jamais gravé dans l’esprit des membres de la famille Rughoobin habitant Montagne-Goyaves, Camp-de-Masque. En quelques minutes et dans une folie meurtrière, Tavish Ausman ou Niven, 17 ans, a semé la désolation au sein de cette famille. Yeshna et son frère Tu-shal, 11 ans, revenaient de l’école lorsque le suspect les a suivis à leur domicile pour s’en prendre à eux. Tushal, le seul survivant, a dû faire semblant d’être mort pendant de longues minutes. Tavish relata ensuite sur sa sœur et l’agressa avec une arme tranchante. Tushal put se lever et s’enfuir pour chercher de l’aide. Dans sa folie meurtrière, l’accusé tua leur grand-mère avant d’essayer de se donner la mort. Il a été inculpé de meurtre après son arrestation. Dans sa déposition, Tavish fit valoir qu’il s’était rendu chez les Rughoobin dans le but de demander la main de la jeune fille, et la grande-mère lui aurait dit qu’il ne pouvait répondre à la place de parents de cette dernière car ils étaient hors du pays. Yeshna et son frère Tushal devaient rejoindre leurs parents en Australie en mai…

Poignardée au cœur avant d’être brûlée

Après trois mois de répit, Vidhi Bumma, 28 ans, succomba sous le poignard de son époux, Mitthunsingh Bumma, 34 ans, qui avait d’abord fait croire à une disparition alors qu’il l’avait tuée et soigneusement tenté de faire disparaître le corps. Les restes de Vidhi ont été découverts dans un champ. Son mari avait déclaré l’avoir étranglée avant de brûler son corps, mais l’enquête policière révéla que Vidhi a été poignardée au cœur pendant son sommeil avant d’être brûlée.

Le couple avait déjà des problèmes dans la mesure où leur dernière grosse dispute remontait à un mois plus tôt. Vidhi soupçonnait son mari d’infidélité. Leur dispute avait alors dégénéré et Mitthunsingh aurait, dans la foulée, tenté d’étrangler sa femme. Par la suite, le couple resta en froid jusqu’à ce que leurs proches tentèrent de les réconcilier. Tandis que Mitthunsingh s’évertuait à faire passer son acte de violence pour une plaisanterie, Vidhi l’aurait giflé devant toute la famille. Geste qui ne plut nullement à son époux.

Le soir fatidique, vers 23h, Mitthunsingh s’empara d’un couteau, se dirigea vers la chambre à coucher et plaça sa main sur la bouche de son épouse pour l’empêcher de crier, avant de la frapper en plein cœur. Après cela, il recouvrit le corps de la victime d’un drap et le plaça dans un sac en plastique avec l’arme du crime, avant de tout embarquer dans un van emprunté à un habitant de la localité. Mitthunsingh retourna son matelas pour masquer les traces de sang, se lava les mains et nettoya les traces. Il conduisit ensuite le van jusqu’à un champ à une centaine de mètres de l’autoroute, à Eau-Bouillie, pour se débarrasser du corps de sa femme, avant de rentrer chez lui.

Le lendemain matin, il se rendit à la boutique du coin pour y acheter deux litres de produits pétroliers et une boîte d’allumettes, se rendit à nouveau dans le champ, plaça le corps de sa femme au milieu de pneus usagés et de morceaux de bois, avant d’y mettre feu. Le suspect tenta à trois reprises de se débarrasser des cendres, sans succès. Dans l’après-midi, Siddick, le propriétaire d’un champ à Eau-Bouillie, fut interpellé par la fumée du bûcher funèbre et avertit la police. Dépêchée sur place, la police découvrit la dépouille calcinée de Vidhi Bumma.

Victime de la jalousie maladive de son petit ami de 20 ans

Le mois suivant, un autre crime passionnel rallongea cette liste funèbre. Patricia Verrière, 41 ans, victime de la maladie jalousive de Vidish Jogannah, son ex-petit ami de 20 ans, a été étranglée après une violente dispute. L’ancienne Bar manager à l’hôtel Intercontinental a été retrouvée morte dans la soirée du samedi 4 juin, dans un appartement d’Adam Place Building à Casa Florida Lane, Pereybère. Ses amis, restés sans nouvelles d’elle, ont découvert le cadavre et alerté la police. Patricia Verrière, bâillonnée par son agresseur, avait les pieds ligotés et était placée sous le lit. Elle avait grandi au Canada avant de s’installer à Maurice pour travailler dans l’hôtellerie à Maurice. Elle avait rencontré Vidish Jogannah il y a à peine six mois, mais avait décidé de mettre un terme à leur relation car le jeune homme lui avait, à maintes reprises, fait subir des violences physiques. Elle aurait entrepris des démarches pour obtenir un Protection Order, mais aucune de ses démarches n’a pu éloigner son ex-amant. Arrêté, ce dernier a déclaré qu’après l’avoir rouée de coups, ligotée et bâillonnée, il l’a étranglée avec le câble du téléphone.

Suite du scénario noir avec le meurtre de Wendina Narayansami

Les corps ensanglantés de Marouf Hadgi Latchimy, religieux réunionnais d’origine comorienne, et de Wendina Narayasawmy, jeune fille de Chemin-Grenier de 21 ans, gisant inertes sur un canapé-lit, ont été découverts en juillet dernier par la mère de cette dernière à leur domicile. Tous deux portaient de profondes entailles à la gorge. Deux couteaux maculés de sang ont été retrouvés sur le toit de la maison de la victime, d’où la thèse avancée par les enquêteurs selon laquelle Marouf Hadgi Latchimy aurait planifié le crime.

Le religieux, qui détenait un visa touristique, effectuait des voyages entre Maurice et La Réunion. Père de trois enfants, il avait été arrêté en mai par la CID de Mahébourg pour une affaire d’agression sexuelle. Une femme de 37 ans avait porté plainte contre lui car venu chez elle en mars pour une session de prière, l’homme en aurait profité pour l’agresser sexuellement. Il avait alors été arrêté puis libéré sous caution.

Après plusieurs jours à l’hôpital, Marouf Hadgi Latchimy décéda, emportant avec lui le secret de son acte de barbarie dans la tombe. Selon certains, il entretenait une relation amoureuse avec la jeune femme.

Tuée pour avoir refusé de révéler le code d’accès à son portable

Le mois d’octobre enregistra deux meurtres avec pour toile de fond des drames conjugaux. À résidence Barkly à Beau-Bassin, Anaïs Anna Lysa Jean, 18 ans, a été étranglée par Jimmy Neerputh, son ex-petit ami de 21 ans. D’une jalousie maladive, ce dernier soupçonnait la fille d’avoir quelqu’un d’autre dans sa vie car elle aurait refusé de lui révéler le code de son téléphone portable. C’est dans sa salle de bains, gisant inconsciente sur le sol et la tête enfouie dans un seau d’eau, qu’Anaïs Jean a été trouvée par son petit frère qui revenait des examens de CPE. Il a alors alerté sa tante qui, en se ruant à la salle de bains, croisa dans les escaliers l’ex-petit ami de la jeune fille qui prenait la fuite.

Jimmy Neerputh a été appréhendé le même jour aux environs de Coromandel et n’a pas tardé à passer aux aveux. Lors de son interrogatoire, il a dit qu’après s’être disputé avec Anaïs Jean, il l’a entraînée jusqu’à la salle de bains où il a tenté de la tuer en lui plongeant la tête dans un seau d’eau. Constatant qu’elle était toujours en vie, il répéta l’exercice. Cette fois encore, l’adolescente respirait toujours et avait les yeux ouverts. Jimmy Neerputh s’y prit une troisième fois, cette fois en l’étranglant. Selon plusieurs sources, il aurait ensuite tenté de se donner la mort. Il a été admis à l’hôpital psychiatrique de Brown Séquard. Les parents d’Anais Jean l’avaient recueilli chez eux après sa sortie d’un foyer…

Victimes, encore et encore, de la jalousie…

Autre drame à la fin d’octobre. Celui de Reena Rungloll, 34 ans, une jeune mère de deux enfants en bas âge, poignardée par son amant Jimmy Amlesh Mahadeo, 37 ans. Reena Rungloll était d’abord portée disparue. L’époux de cette dernière a mis la police sur la piste de l’amant. Lors d’une descente au domicile de l’accusée, la police a également fouillé son 4x4. Et c’est lorsque les enquêteurs ont utilisé le Bluestar Forensic pour des analyses approfondies du véhicule que des traces de sang lavées ont été relevées. C’est ainsi que Jimmy Mahadeo a fini par cracher le morceau, racontant dans sa version des faits qu’une dispute aurait mal tourné entre sa maîtresse et lui dans son véhicule. Il soutient avoir appris que la victime avait un autre homme dans sa vie et que, dans un accès de colère, il a saisi un couteau qui était à bord de son véhicule. Dans la lutte qui s’en est ensuivie, il lui a infligé un coup à la gorge. La victime s’est mise à saigner abondamment avant de rendre l’âme quelques heures après. Jimmy Mahadeo s’était ensuite rendu dans un champ de cannes à Trianon où il a creusé un trou de trois pieds de profondeur pour y placer le corps avant de le brûler.

Le mois suivant, c’est le meurtre d’Alexia Ritta, 23 ans, qui a retenu l’attention. Un nouveau drame ayant pour toile de fond la jalousie. La jeune mère a été tuée par son petit-ami Curtis Anthony Kendy Waller, âgé de 25 ans, car celui-ci la soupçonnait d’entretenir une relation avec son cousin.

Les faits se sont déroulés le 21 novembre. La victime, qui travaillait comme femme de ménage à Plaine Verte, avait terminé son service lorsqu’elle a été rejointe par son petit-ami. Le couple s’était réconcilié après que le jeune homme eut promis à Alexia Ritta de lui remettre une somme de Rs 30,000 pour leur fils Arnaud, 5 ans. Une fois à Montagne Jacquot, à Pointe aux Sables, une dispute éclata entre eux car Curtis Waller avait appris que pendant son incarcération, Alexia s’était rapprochée de son cousin. Il avait ainsi tenu à lui demander des explications à propos de ces rumeurs. Leur discussion vira au drame car, dans un accès de colère, Curtis s’en prit physiquement à la jeune femme. Après son méfait, Curtis Waller se rendit au poste de police d’Abercombie à pied et avoua aux enquêteurs son crime. Ces derniers l’ont ensuite conduit au poste de police de Pointe aux Sables où, après avoir donné sa déclaration, il a été conduit sur la scène du crime. Sur place, la police découvrit le corps sans vie de la jeune femme qui portait de multiples blessures au visage. Les enquêteurs y trouvèrent également la pierre utilisée par le suspect pour agresser Alexia Ritta. La victime avait succombé à une asphyxie provoquée par strangulation.

HÔTEL RIU : Une adolescente tuée par sa belle-mère

En septembre dernier, Mundolene Vosloo, une ressortissante sud-africaine de 17 ans, succomba à une hémorragie méningée, soit une irruption massive de sang dans les membranes entourant le système nerveux central. L’adolescente avait été violemment battue au visage par Magdalena Vosloo, sous les yeux de ses jeunes frères de 14 et 11 ans. Mundolene Vosloo s’est écroulée sur le sol dans le couloir de la chambre d’hôtel. Elle a été transportée d’urgence au Treatment Room de l’établissement où un médecin n’a pu que constater son décès. Magdalena Vosloo a déclaré avoir giflé l’adolescente sans intention de la tuer. Elle est poursuivie en Cour intermédiaire sous une charge réduite, soit celle de coups et blessures causant la mort sans intention de la donner. Une charge provisoire de meurtre avait initialement été retenue contre elle.

Madhvi Jaypaul, la dernière victime en date

Le dernier meurtre en date est celui de Madhvi Jaypaul, 37 ans, tuée le 24 décembre à coups de machette avant d’être laissée sur un lit jusqu’à ce que son corps atteigne un état avancé de décomposition. C’est à ce moment-là que son ex-époux, Dharamdeo Nelliah, se livra à la police, justifiant son acte par le fait que cette dernière avait des suçons dans le cou… La victime laisse derrière elle trois enfants. Les circonstances dans lesquelles cette habitante de Mare-Tabac de 37 ans, a trouvé la mort sont à glacer le sang. Ce n’est que quatre jours plus tard, soit le mercredi 28 décembre, que Dharamdeo Nelliah s’est livré à la police de Souillac pour avouer son crime.

Lors de son interrogatoire, l’homme a même confié avoir eu des relations sexuelles avec le cadavre de la victime à deux reprises. Après sa comparution en Cour de Port-Louis sous la charge provisoire de meurtre, il a été placé en détention.