CROIX-ROUGE - CATASTROPHES NATURELLES : Un jeu pour la sensibilisation aux risques

Pour sa 2e édition de la Caravane de Dood, la Croix-Rouge de Maurice, en collaboration avec la Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI), propose un jeu mêlant les principes de « serpents et échelles » et de « Trivial Pursuit » pour sensibiliser les adultes et les enfants aux risques des catastrophes naturelles. Jeudi, ils étaient dans l'enceinte du supermarché du Winner’s de Chemin-Grenier, où des habitants ont eu aussi l'occasion d'être initiés aux gestes des premiers secours.

À l'entrée du supermarché, un tapis de 100 cases numérotées – illustré d'échelles, de paysages, de symboles de catastrophes naturelles, de points d'interrogations ou encore d'une lampe allumée – est installé sur le sol. Des enfants sont debout sur le tapis, sur les cases plus précisément. Dans un coin, un dé géant de couleur bleue attend le prochain joueur. Avec l'aide de Sharon Ramanah, employé de la Croix-Rouge, ou de Sajeedah Rosun, étudiante et volontaire au sein de l'organisme, le joueur soulève le dé avant de le lancer. Les deux animatrices aident les enfants à se déplacer sur le tapis.

Au Mauricien, Navin Mahadoo, chargé de programmes et responsable de gestion des catastrophes et réduction des risques, explique le principe du jeu. « Les enfants se déplacent de case en case en fonction du chiffre qu'ils tirent au lancer du dé. Lorsqu'il arrive à la lampe allumée, c'est un bonus info. L'animatrice tire la prochaine carte sur laquelle une nouvelle information est inscrite. Par exemple, on explique aux enfants ce qu'il faut faire si, sur le chemin de l'école, un pont est inondé. » Mais « que faut-il faire dans ce cas ? » demande Sajeedah Rosun aux enfants. « Il ne faut pas continuer parce que c'est dangereux », répond Rayan Dodin, 8 ans et élève en grade 4 à l'école primaire Sok Appadu, de Chemin-Grenier. « Et lorsqu'il y a un tremblement de terre ? » demande-t-on. « Il faut s'arrêter », renchérit Tivan Sunasee, élève en grade 6 à la même école. Il entend par là qu'il faut arrêter la voiture si on roule. Le jeune garçon ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et si on n'est pas dans la voiture ? Rayan donne une démonstration : il se recroqueville les mains sur la tête. Le garçon a passé toute la journée sur place, souligne Sajeedah Rosun. Il a gagné le premier tour et le deuxième a été remporté par Tivan. Le jeu comprend cinq séries de 20 cartes d'information ou de questions posées aux joueurs lorsqu'ils se retrouvent sur les cases dédiées à cette intention. Les thématiques abordées sont : les inondations, la houle, les cyclones, les glissements de terrain et les tsunamis. Des informations pratiques sont ainsi données, comme qui appeler en cas de danger, à savoir le 114 pour le Samu, le 115 pour les pompiers et le 999 pour la police.

La petite Chitisha Appadoo explique : « C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. » Âgée de 9 ans, elle était accompagnée de son grand-père, Danaya, qui, entre-temps, s'initiait aux premiers secours, séance dispensée par une autre équipe de volontaires. « Je trouve que c'est une bonne façon d'initier les enfants aux risques liés aux catastrophes naturelles. Souvent, ils ne sont pas conscients des dangers », soutient pour sa part Leena Greedharry, enseignante du primaire qui était aux côtés de ces deux fils, Nayish et Dejash, lesquels ont aussi participé au jeu. « On était venu manger une glace lorsqu'on nous a proposé le jeu. On s'est dit pourquoi pas ? » ajoute notre interlocutrice.

Ce jeu, indique le directeur général de la Croix-Rouge Maurice, Meethilesh Nashib, a été élaboré par la PIROI et a été adapté au contexte mauricien. Aujourd'hui, la Croix-Rouge de Maurice est au Grand-Baie Coeur de Ville tandis que, demain, elle sera à Flacq Coeur de Ville.

PREMIERS SECOURS : Sauver une vie en trois gestes

Dans le cadre de sa campagne désormais annuelle, la Croix-Rouge de Maurice, en collaboration avec son partenaire réunionnais, la PIROI, décline la Caravane de Dood en trois axes : la réduction des risques aux catastrophes naturelles, la sécurité routière et les premiers secours en mettant l'accent sur les trois gestes qui peuvent sauver une vie.

Installés sur l'aire de stationnement du supermarché du Winner’s de Chemin-Grenier, des volontaires de la Croix-Rouge se prêtent à la formation du public. Selon Navin Mahadoo, chargé de programmes et responsable de gestion des catastrophes et réduction des risques, « ces trois gestes simples peuvent sauver une vie, soit appeler le Samu au 114, pratiquer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur automatique ». Selon lui, après avoir appelé les secours, « qui doit être un réflexe », « pour le massage cardiaque, il convient dans un premier temps de mesurer la moitié du sternum et de placer la paume de la main dans cette position centrale sur la poitrine et de commencer la compression pour aller jusqu'à 30 ». Il poursuit : « Même si les chances de survie sont minimes, ce geste peut sauver une vie car le massage cardiaque permet d'irriguer les organes vitaux en attendant que les secours arrivent. » Notre interlocuteur indique qu'aujourd'hui, des défibrillateurs automatiques peuvent être utilisés par n'importe qui en suivant simplement les instructions. Problème : S'ils sont disponibles dans les endroits publics dans d'autres pays, à Maurice, tel n'est pas encore le cas. À noter que ceux qui font le déplacement cette semaine pour la Caravane de Dood sont également sensibilisés à la sécurité routière avec une équipe de la Road Safety Unit de la police, qui assure cette partie de la campagne.

CASELA

Naissance d’un deuxième lama

Coé est le deuxième lama né à Maurice, après une première naissance enregistrée dans le parc de Cascavelle en février. Le petit se porte bien et se nourrit du lait de sa mère Chiquita. Casela World of Adventures souligne que le bébé lama a été baptisé après l’animateur vedette de NRJ France, Cauet, de passage dans le parc le 11 avril dernier.

C’est en novembre 2016 que sept lamas ont gagné le territoire mauricien en provenance d’Afrique du Sud. Ces animaux originaires d’Amérique du Sud peuvent peser jusqu’à 180 kilos et ont une espérance de vie d’une vingtaine d’années. L’observation des lamas se fait à la mini-ferme du parc et est comprise dans le ticket d’entrée, qui est de Rs 395 pour les adultes résidents et Rs 210 pour les enfants résidents.

PETITE ENFANCE

Découverte de la panoplie de livres chez LPT

Dans le cadre des célébrations des 40 ans de Ledikasyon pu travayer (LPT), l’organisme propose toute la panoplie de livres développés par Playgroup depuis les années 70, en son siège à Grande-Rivière-Nord-Ouest.

À travers Zistwar Labutik/The Shop story, Kirouni, Kirouna, Bato bazar/The Market boat, Sinn SinnVwayaz ti zanimo, pour ne citer que ces quelques titres, le public aura l’occasion de se replonger dans cette pédagogie introduite par Playgroup de LPT dans les années 70, à une époque où les enfants, assis sur un banc, les pieds ne touchant pas la terre, apprenaient à « ekute », à être docile et devaient retenir ce qui était enseigné par cœur. Avec l’apport de Playgroup, soutenu par le Joint Child Health Project, la dimension ludique de l’apprentissage a fait son entrée dans le préprimaire.

Aujourd’hui encore, ces livres d’enfants publiés par LPT sont d’actualité. Pour marquer ses 40 ans, LPT propose un bon de réduction aux écoles préprimaires pendant tous les samedis durant ce mois d’avril. Ainsi, pour chaque tranche de Rs 200 achetée, une remise de Rs 100 est applicable. Les livres sont disponibles à partir de Rs 10.

EXPO

Célébration de la journée internationale de l’Art

Pour marquer la journée internationale de l’art, l’Association pour la créativité artistique (ACA) en collaboration avec le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine organise une exposition d’art du 20 au 28 avril. L’entrée est gratuite et l’exposition peut être visitée durant les jours de semaine entre 10 heures et 15 h 30.

HÔTELS INDIGO

Brunch de pâques demain

Demain, les hôtels Labourdonnais, Le Suffren, Hennessy et The Address du groupe Indigo célèbrent Pâques en proposant un brunch et des menus spéciaux. Au programme pour les enfants : face painting, coloriage et l’incontournable chasse aux œufs. Renseignements et réservations au 403 7206.