CROSS-COUNTRY LEAGUE 2017 : Lever de rideau cet après-midi au MGI

Le rideau se lève cet après-midi sur la Vital Cross-Country League à Moka sur le gazon du MGI. Un parcours réputé lourd et qui par ce temps de forte chaleur et d'humidité ambiante sera assez délicat à négocier pour certains comme pour d'autres. Si les moins audacieux s'aligneront pour prendre la mesure du niveau, cette première manche donnera vite un aperçu de l'état de forme actuel de l'élite du demi-fond et de fond tant en masculin qu'en féminin.

Un seul nom retient d'ores et déjà toute l'attention : Mohammad Dookun. Imposant d'autorité et d'aisance ces deux dernières années, combinant titres en ligue et championnat, le coureur de La Brasserie, 23 ans, se présente à nouveau sur sa rampe de lancement. Et sauf erreur de parcours ou de défaillance, il ne devrait pas rater cette entrée en matière, ni les manches suivantes.

Qui d'autre dans le peloton pourrait le défier sérieusement sur ces distances qu'il aura maîtrisées de plus en plus et bien au delà de 10 km, lors de ses stages de préparation effectués à l'intersaison en altitude depuis trois ans maintenant au Kenya ? On ne voit personne. 10 km sera cette saison la distance la plus longue réservée en guise d'apothéose pour la phase finale du cross le 11 mars à Candos.

En sachant qu'il parcourait chaque jour au Kenya 36 km et que sa moyenne au kilométrage s'est accrue de façon significative cette année, il ne devrait absolument pas avoir de soucis pour survoler les cinq étapes qui se dressent devant lui. « Je suis tranquille et j'aborde cette première étape bien relax, sans aucune appréhension. Je la prends comme un entraînement en essayant de me mettre dans des conditions de précompétition. Le but est de prendre du plaisir à courir », dit-il avec sa modestie habituelle.

« Je dois aussi me tester pour connaître mes limites, car il y aura dans l'intervalle de février des courses à enchaîner en Afrique du Sud, si les démarches aboutissent. Donc, je dois gérer mes efforts sans sous-estimer pour autant mes adversaires étant donné que tout peut arriver dans une ligue de cross. »

Mais il avoue qu'il a définitivement « passé un cap au Kenya. » « C'est fait. Maintenant, il me reste à tester mes capacités surtout en vue des Jeux de la Francophonie et non en cross-country, car j'arrive un peu plus tôt en forme pour la saison sur piste. »

Mohammad Dookun aborde donc sa cinquième année de cross chez l'élite avec sans doute en ligne de mire un 3e titre d'affilée, sauf s'il se déplace en Afrique du Sud. Mais le cross national pourrait aussi lui valoir un billet pour accéder aux mondiaux de cross-country prévus le 22 mars en Ouganda. « Je suis prêt », lâche-t-il.

Dans la course féminine, les prétendantes pourraient être encore moins nombreuses cette année à s'affronter. Une situation assez préoccupante en vue de la saison sur piste qui va s'en suivre. Ces dernières années, Prisca Manikion, championne nationale en 2015, Aurélie Agathin et Antoinette Milazar s'étaient souvent donné la réplique avant que la triathlète Fabienne St Louis ne se mêle avec succès au débat l'an dernier. Mais l'absence de la tenante du titre de même que celle de Prisca Manikion laissera le champ libre à celles qui voudraient bien se montrer.

Manikion, qui revient d'une semaine d’hospitalisation en raison d'une inflammation au foie, pourrait être totalement hors circuit pour les cinq manches. Mais si son état de santé s'améliore, elle pourrait se réserver pour la manche finale prévus le 11 mars à l Colline Candos. « Pour l'heure, je suis hors circuit. On m'a prescrit 20 jours de repos à partir du 26 janvier. Je suis très triste de ne pas pouvoir m'aligner à cette première manche », se désole-t-elle. Courant novembre et décembre, elle était en stage pendant un mois et demi dans le sud de la France à Montellimar au Club Assad. Elle s'y est entraînée en marche et en cross-country, et a même remporté le 18 décembre le cross de Valence (5 km).

Cet après-midi, sauf imprévu, Aurélie Agathin, mais aussi Rachel Michel, la traileuse Sabrina Rabot-Keisler et peut-être la Sudiste Émilie César devraient être de la bataille. On attend tout de même le coup d'envoi pour en savoir plus.

Le programme de cet après-midi

14h : Poussines 1,4 km

14h15 : Poussins - benjamines 2 km

14h45 : Benjamins - minimes filles 2,7 km

15h20 : Minimes garçons - cadettes 3,5 km

15h45 : Cadets - vétéranes 4,2 km

16h10 : Juniors seniors dames - juniors hommes 5 km

16h30 : Seniors hommes 8 km

Les 4 étapes suivantes de la Vital Cross-Country League

2e manche : samedi 11 février 2017 — Alteo Flacq

3e Manche : samedi 18 février 2017 — Gros Cailloux

4e manche : dimanche 5 mars 2017 — St Félix, Bel Ombre

5e manche et finale : samedi 11 mars 2017 — Wellness Park, Candos