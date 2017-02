CROSS-COUNTRY LEAGUE (2e manche) : Qui profitera de l'absence de Mohammad Dookun ?

Mohammad Dookun ne prendra pas le départ de la deuxième étape de la ligue de cross-country Vital qui se court cet après-midi sur le terrain de football d'Altéo (ex-Fuel) à Flacq. Il sera engagé demain avec cinq autres coureurs mauriciens au cross régional de La Réunion (voir plus loin). À qui profitera son absence ? Verdict attendu à partir de 17h cet après-midi. Par contre, la résistance s'organise dans la course féminine, où Sabrina Rabot s'impose comme la nouvelle patronne.

Cette deuxième étape ne ressemblera en rien à la précédente, du moins dans la course des as, où Mohammad Dookun aura plus à gagner en s'alignant à La Réunion face à un certain David Hauss, spécialiste de triathlon certes et 3e aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, mais encore bon coureur de fond. « Je n'ai aucune idée de la valeur de mes adversaires à La Réunion. Mais avec Hauss, je pense qu'il pourrait y avoir une opposition valable. La course pourrait sera intéressante », estime Mohammad Dookun.

Christopher Mootoosamy, qui avait fini deuxième samedi dernier au MGI à Moka, faisant lui aussi le déplacement à Petite île, il ne reste plus que Samuel Vieilleuse, Nitish Jhugursing et Vikash Narain, 3e, 4e et 5e à Moka, à pouvoir s'illustrer cet après-midi. C'est de ce trio que devrait, sauf surprise, émerger le vainqueur de cette deuxième étape.

Néopromu chez les seniors, Vieilleuse (Port-Louis Racers) partira favori. Il avait terminé à un peu plus de 2'00 de Dookun (27'35 contre 25'22) à Moka sur 8 km. Mais cet après-midi, on note un léger durcissement de la course des as qui passe à 8,5 km, tout comme celle des seniors dames qui s'étend de 5 à 5,5 km. Idem chez les cadets garçons, vétérans-juniors hommes qui passent de 4,2 à 4,5km et de 5 à 5,5 km respectivement. À l'inverse, les parcours réservés aux poussines, poussins-benjamines, benjamins-minimes filles et minimes garçons-cadettes ont été raccourcis de quelques hectomètres.

S'agissant de la course féminine, elle voit émerger cette année Sabrina Rabot. Celle qui aura été de toutes les batailles depuis plus de quinze ans chez les seniors s'élancera en quête d'une nouvelle victoire d'étape pour conforter sa position. Rabot, 36 ans, a côtoyé durant toutes ces années les précédentes championnes telles feue Guylène Duval, Natacha Monique, et plus récemment Annabelle Lascar, Antoinette Milazar et Prisca Manikion, celle-ci absente pour cause de maladie.

« J'avais 11-12 ans quand j'ai commencé à courir le cross chez les poussines. La concurrence a toujours été rude. Après je suis arrivée chez les seniors et rien n'avait changé. Mais cette année, je souhaite que ce soit mon tour. Bien sûr que j'aurais souhaité que toutes les filles soient là pour me pousser à me surpasser face au chrono, car mon objectif c'est aussi de courir les 5 000 et 10 000 m aux Jeux des îles 2019. Je trouve que le cross-country m'aide beaucoup en ce sens. Samedi dernier, j'ai couru les 5 km en 21 minutes. Demain (aujourd'hui), je devrais terminer en 23 minutes en comptant 500 m de plus. Si je réussis, je serai contente. Mais mon objectif reste une nouvelle victoire d'étape », confie-t-elle.

Rachel Michel, sa plus proche poursuivante, et Emilie César devraient aussi être au départ cet après-midi.

Le programme de cet après-midi

14h : Poussines 1,3 km

14h15 : Poussins-benjamines 1,6 km

14h45 : Benjamins-minimes filles 2,2 km

15h20 : Minimes garçons-cadettes 3,3 km

15h45 : Cadets-vétéranes 4,5 km

16h10 : Juniors seniors dames-juniors hommes-vétérans 5,5 km

16h30 : Seniors hommes 8,5 km

Les 3 étapes suivantes de la Vital Cross-Country League

3e manche : samedi 18 février 2017 — Gros Cailloux

4e manche : dimanche 5 mars 2017 — St Félix

5e manche et finale : samedi 11 mars 2017 — Wellness Park, Candos

Cross de Petite île : six coureurs en action demain

Ce ne sont plus trois mais six coureurs qui se déplacent aujourd'hui à l'île soeur pour s'aligner demain au cross régional de La Réunion à Petite Ile. En effet, Mohammad Dookun (sr), Gopalen Ramasawmy (jr), William Mustun (cad) ont été rejoints par Jean-Christopher Mootoosamy (sr), Westley Jean-Pierre (cad) et Stephan Jangeer-Khan (jr). Ils seront de retour lundi, indique l'Association mauricienne d'athlétisme.