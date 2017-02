CROSS-COUNTRY LEAGUE (3E MANCHE) : Le Challenge de la ligue se profile

Direction l’Ouest. Gros-Cailloux (Bambous) accueille aujourd’hui à partir de 14h la troisième manche de la Ligue de cross-country Vital. La chaleur et l'humidité qui règnent dans cette partie de l'île promettent de rendre ce rendez-vous plus éprouvant. Mais à mi-parcours du sacre, il n'est pas question pour les favoris de baisser de pied. Mohammad Dookun, qui revient du cross régional de La Réunion, et Sabrina Rabot, invaincue dans les deux étapes précédentes, devraient en tout cas s'imposer.

À l'île sœur, Mohammad Dookun a croisé la trajectoire d'un coureur comorien jusqu'ici inconnu de tous à Maurice. En effet, Mouhamadi Daou Bacar, 22 ans, aura fortement impressionné en survolant le cross régional tenu samedi dernier au Domaine du Relais à Petite île. Tant et si bien qu'il a relégué le Mauricien à la deuxième place à 37' sur les 8 km du parcours.

Quand on sait que Dookun s'est révélé nettement au-dessus du lot lors de la première manche de la ligue de cross il y a deux semaines au MGI et qu'il est devenu cette année plus fort qu'il ne l’était avant, on peut croire qu'il n'est désormais pas le seul à évoluer à un tel niveau dans la zone. « Je n'ai jamais entendu parlé de lui avant. Mais il est fort, car c'est lui qui remporte toutes les courses de 10 km à La Réunion en ce moment. Apparemment, après les derniers Jeux des îles en 2015 à l'île sœur, il n'est pas rentré aux Comores. Il est licencié à l'AC Entente du Nord et, d'après ce que j'ai entendu, il a été lui aussi en stage au Kenya », raconte Dookun, un brin perplexe.

« Mais de toute façon, je ne connaissais pas le parcours de Petite île et arriver la veille pour courir le lendemain, c'est un peu trop juste. Mais cela m'a quand même fait du bien car je le prends comme une autre course de préparation, un peu plus poussée. Il m'a laissé après 6 km et a terminé seul les 2 km restants. C'est en vain que j'ai essayé de revenir sur lui, d'autant sur un parcours avec des côtes. Mais je suis content, car cette course me met encore plus en confiance pour la suite de la saison », explique-t-il. Reste que les retrouvailles promettent d'être très chaleureuses si jamais les deux hommes se croisent encore cette année, peut-être lors des championnats de Maurice à Candos le 11 mars ou sur la piste…

Conditions difficiles

Mais demain, avec le retour de Dookun dans le cross à Gros-Gailloux, tout le monde devrait rentrer dans le rang, après son absence de la deuxième étape courue samedi dernier à Altéo (Fuel). Absence qui avait profité au marathonien Jean-Luc Vilbrim, qui effectuait son entrée dans cette compétition. Ce dernier avait aussi déclaré qu'il allait se présenter au départ des quatre manches suivantes.

« En effet, je sera bien là demain (cet après-midi). Les conditions climatiques seront plus difficiles à cause de la chaleur, et la course sera rapide avec Dookun et Christopher Mootoosamy. Mais l'objectif est de les affronter et les suivre. Après on verra comment cela va finir. Je suis prêt et confiant », confie-t-il, toujours d'humeur combative. Cette 3e étape ne devrait donc pas ressembler aux précédentes, tout au moins au niveau des places d'accessits, sauf revirement spectaculaire.

Dans la course féminine, Sabrina Rabot se rapproche de plus en plus d'un éventuel sacre. Dominatrice des deux premières étapes, elle s'élancera cet après-midi en tant que favorite. Mais plus que la victoire, c'est le chrono qui sera visé, dit-elle. « Mon objectif reste le 5 km sur piste et les Jeux des îles. La semaine dernière, nous sommes parties avec Prisca Manikion trop rapidement. Et je l'ai payé sur la fin, même si j'ai gagné. J'avais 2'00 de retard au kilomètre. Mais demain (aujourd'hui), la course passe de 5 à 6,5 km. Il faudra normalement viser les 26 minutes à l'arrivée et donc passer sous les 4'00 au kilomètre. »

Une troisième victoire la rapprocherait plus du Challenge en ligue en attendant les championnats. « Demain (aujourd'hui), j'y vais pour gagner. Je suis confiante et en forme pour une troisième victoire d'étape. Je crois que cette année est la bonne. Mais pour les championnats, ce sera plus dur avec Antionette Milazar et des Réunionnaises, si elles se présentent. On profitera de la pause prévue la semaine prochaine pour travailler en vue de cette finale », dira-t-elle.

Ailleurs, la compétition reste toujours ouverte, notamment en poussins, minimes garçons, cadets, juniors hommes et vétéranes. Par contre, Hema Balloo (poussines), Anastasia Mars (benjamines), Maxime Lousteau Lalanne (benjamins), Mélina Chuttoo (minimes filles), Angélica Natchoo (cadettes), et Jean-Paul Trippier (vétérans) devraient aligner une 3e victoire de rang.

Le programme de cet après-midi

14h : Poussines 1,5 km

14h15 : Poussins-benjamines 2 km

14h45 : Benjamins-minimes filles 2,8 km

15h20 : Minimes garçons-cadettes 3,5 km

15h45 : Cadets-vétéranes 5 km

16h10 : Juniors seniors dames-juniors hommes-vétérans 6,5 km

16h30 : Seniors hommes 8 km

Les 2 étapes suivantes de la Cross-Country League

4e manche : dimanche 5 mars 2017 — St Félix

5e manche et finale : samedi 11 mars 2017 — Wellness Park Candos