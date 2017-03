CROSS-COUNTRY LEAGUE (4E MANCHE) : Mootoosamy/Vilbrim : duel au sommet

La Ligue nationale de cross-country reprend de plain-pied demain matin à St-Félix où se tiendra la 4e étape. Ce sera sans doute un tournant décisif qui décernera le titre du Challenge (ligue) avant l'emballage final le 11 mars à la Colline Candos. En tenant compte de cet enjeu, plus aucun faux-pas n'est désormais permis, exception peut-être à ceux et celles qui ont réalisé le sans-faute en trois sorties.

Demain, cette 4e manche promet d'être très disputée dans la course des as. Les regards seront braqués sur le marathonien Jean-Vilbrim et Christophe Mootoosamy, spécialiste de demi-fond, les deux se retrouvant 2e ex aequo avec 4 pts chacun au classement. Si l'absence du grand patron Mohammad Dookun (Afrique du Sud) des deux dernières étapes laisse la voie libre à son fidèle lieutenant Mootoosamy, Vilbrim s'impose quand même comme son adversaire direct. On se souvient encore de la course tactique qu'avait livrée Dookun à Gros Cailloux lors de la 3e étape pour mener Mootoosamy sur la 2e marche du podium devant Vilbrim.

Cette fois, il n'y aura plus d'obstacle entre les deux hommes. Leur duel sera sans merci. Nous avons sollicité Jean-Luc Vilbrim et son coach Mike Félicité pour commenter cette 4e étape, mais en vain. Quant à Christophe Mootoosamy, 29 ans, il s'élancera demain avec toute la confiance voulue. « Si j'ai pu le battre une fois, je crois qu'une nouvelle victoire est possible », lance-t-il avec la ferme intention de prendre la course en main dès le départ. « Ceux qui le peuvent me suivront. Mais je ne vais pas non plus faire une course suicide. Je ferai de mon mieux pour l'emporter sans sous-estimer personne. Une course n'est jamais gagnée d'avance. »

Le parcours de St-Félix est moins en épingle qu'à Gros Cailloux avec un passage dans le ruisseau. Et vu que cette semaine il s'est légèrement fait mal à la cheville droite à l'entraînement, il devra faire attention au ruisseau. Stagiaire dans une compagnie d'assurance, Mootoosamy est à la recherche d'un emploi permanent avec des horaires flexibles pouvant parallèlement lui permettre de s'entraîner au mieux jusqu'aux prochains Jeux des îles (2019) à Maurice. Le Challenge de la ligue voire le titre de champion national pourraient éventuellement lui ouvrir d'autres portes.

Dans la course féminine, on voit mal qui pourrait priver Sabrina Rabot du titre. Avec trois victoires d'étape, elle se sent très confiante pour étendre la série. « Je suis prête pour un quatre sur quatre pour être sûre de remporter le Challenge de la ligue. La pause d'une semaine m'a fait du bien. Cela m'a permis d'intensifier l'entraînement en vue des championnats », nous a-t-elle déclaré.