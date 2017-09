CSR : AfrAsia lance son école pour les enfants défavorisés

La Fondation AfrAsia, responsable des activités CSR de la banque AfrAsia, a procédé hier à l’ouverture d’une école spécialisée pour les enfants défavorisés à Curepipe. L'école accueillera plus de 30 enfants vulnérables et défavorisés de 3 à 5 ans. Ce lancement coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de la banque AfrAsia.

Les objectifs de la fondation sont calqués sur ceux du développement durable de l'Onu 2030. La banque vise à fournir une éducation durable aux enfants défavorisés et à améliorer leur développement pour fournir aux citoyens le bénéfice d’une meilleure île Maurice. L'école sera développée en différentes étapes pour accueillir jusqu'à 100 enfants avec l'éducation préscolaire basée sur une combinaison de méthodologie internationale et un cursus mauricien en coopération avec l'Ong Ti Rayons Soleil. Des cours pratiques seront également offerts aux parents. Ce projet à long terme et durable représente la forte conviction du groupe AfrAsia que l'éducation est « la clé pour lever le voile de la pauvreté à Maurice ».

La Fondation AfrAsia prend également en charge les programmes liés à la santé et à l'environnement. Pour sa campagne de sensibilisation à la santé, AfrAsia, en partenariat avec l'Ong Link to Life, a mis en place une machine de dépistage du cancer « à la fine pointe de la technologie ». Elle a également investi Rs 4,5 millions pour soutenir le projet « Cancer Mois » qui sera dévoilé au public le mois prochain.