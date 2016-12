Dressant un bilan de l’année 2016 d’un point de vue social, économique et politique, le secrétaire général de la Confédération des Travailleurs du Secteur privé, Reeaz Chuttoo, estime que « nos ventres ont été remplis de déclarations de bonne intention ». Or, selon lui, rien n’a été concrétisé. « Ce gouvernement a une stratégie pour regagner les prochaines législatives. Le secteur de la construction a été bloqué jusqu’à 2017 où le pays deviendra un vaste chantier pour gagner l’estime des électeurs ». La jeunesse, ajoute-t-il, « doit s’engager pour une force politique alternative ».

« C’est une année qui a laissé perplexes nombre de personnes. Avec le changement de gouvernement, il y avait une attente. Or, on s’est retrouvé le ventre rempli de déclarations de bonne intention », dit le syndicaliste. Dans le secteur du travail, « nous n’avons rien vu. Tout a été reporté. Par contre, dans le secteur privé, par exemple dans le domaine des TIC, on a annoncé que si une compagnie emploie cent personnes, elle pourra employer des étrangers. Dans le textile, les étrangers ont un permis de huit ans. Dans la construction, même si l’on a dit qu’il n’y aura pas de travailleurs étrangers, le Mauricien, lui, ne reçoit qu’un contrat d’un mois contre deux ans pour un étranger ».

Autre constat que relève le secrétaire général de la CTSP : « Pendant la campagne électorale, on a mis en avant la pension de vieillesse qui est passée à Rs 5 000. Mais, ce même gouvernement parle maintenant de la nécessité d’une approche ciblée ! Vous devez prouver que vous êtes pauvre pour obtenir la charité de l’État. Cela ne corrobore pas avec ce qui avait été annoncé. Nous non plus, nous ne sommes pas d’accord qu’un employé touchant Rs 50 000 ait droit à la pension mais il ne faut pas cibler les gens. A la place, on peut lui faire payer une taxe de 0,05 %, ce qui fait qu’il retourne à l’État cet argent de la pension. »

Au niveau social, Reeaz Chuttoo dit ne pas comprendre « comment le gouvernement a annoncé que l’on va vers une high income economy alors qu’il y a encore 100 000 employés qui perçoivent Rs 5 400 comme salaire de base et que le problème des cleaners des écoles de gouvernement touchant entre Rs 1 500 et 2 000 par mois n’a pas été résolu ».

Par ailleurs, le syndicaliste relève un paradoxe, à savoir la création d’un ministère de la Bonne gouvernance alors que les « limogeages et trafics d’influence sont monnaie courante ».

Côté politique, Reeaz Chuttoo observe qu’au lieu de débats au Parlement, « c’est davantage des palabres qui ont eu lieu. Ce ne sont pas des débats où on s’est mis à l’écoute du peuple ». Il cite l’exemple des projets de Petroleum Hub et de centrale à charbon à Albion qui montrent que le gouvernement « fonctionne comme un régime totalitaire ». Le syndicaliste critique le chef de file du PTr au Parlement, Shakeel Mohamed, « qui essaie de défendre les employés à l’Assemblée nationale mais qui, lui-même, en juillet 2013, a amendé la loi pour donner le pouvoir absolu aux employeurs pour qu’ils puissent limoger les employés ».

Selon ses observations, « le gouvernement a une stratégie pour remporter les prochaines législatives. On a bloqué le secteur de la construction jusqu’à mi-2017 où le pays deviendra un vaste chantier qui apportera un boom économique. Le gouvernement utilise cela pour gagner les électeurs et une fois de plus, la population fera la même erreur et pleurera pendant cinq ans. Notre avenir se trouve entre les mains des jeunes intellectuels qui doivent savoir s’organiser politiquement. La jeunesse doit s’engager pour constituer une force politique alternative ».