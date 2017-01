CUILLÈRE DE BOIS : Au Mauritius Turf Club…

Une année passée et encore une année où le Mauritius Turf Club (MTC) a été loin, très loin même des espérances et des espoirs placés en ce club bicentenaire. Comme des années précédentes, l'organisation des courses a fait face à son lot de scandales. Sans doute la plus importante reste la polémique autour de la participation de Parachute Man à la Maiden Cup. Une affaire qui a fini par un procès devant la cour de justice engagée par la famille de l'écurie Gujadhur. Une épreuve de force qui a fini par démontrer comment, des fois, la direction du MTC peut gérer ses affaires avec un amateurisme flagrant aux conséquences importantes. Dans cette affaire, qui a finalement permis tant à Parachute Man de participer que les quatre chevaux de l'écurie Gujadhur, la gestion de Benoît Halbwachs a été sérieusement mise à mal.

Mais 2016 a été, à n'en point douter, une année cauchemardesque pour le club de la rue Eugène Laurent. Cette saison a très mal débuté pour le MTC, qui s'était engagé dans un bras de fer avec la GRA (Gambling Regulatory Authority). Cette dernière voulait, pour ainsi dire, contrôler la gestion des courses mauriciennes à distance. Ainsi, la nouvelle direction de la GRA s'est, depuis sa mise en place, installée dans une tour d'ivoire, dirigeant la MTC comme si l'on jouait à la console.

D'autre part, la fameuse Integrity and Intelligence Unit, promise par le Premier ministre, se fait toujours attendre. Le MTC a en outre été le « punching ball » de l'État durant les séances parlementaires. Notamment dans l'affaire Noël Callow, jockey qui, une fois suspendu, a pu quitter le pays sur la pointe des pieds, informant son absence et sa décision de ne pas faire appel au MTC par SMS. C'est dire que le MTC n'a pas eu les coudées franches à certains niveaux de sa direction. Le cas de Donavan Mansour est aussi un « clear cut » d'une situation burlesque où le MTC est devenu un spécialiste.

Dans tout cela, la surprise de 2016 était le non-renouvellement du contrat de Paul Foo Kune comme stable manager. Celle de 2017, par contre, pourrait voir son retour dans les paddocks. Week-End a appris, en effet, qu'il existe une forte possibilité que le MTC l'autorise à revenir comme membre. Il y aurait même une majorité en faveur de cette démarche au sein du board des administrateurs.

2017 commence sur des chapeaux de roues pour le MTC.