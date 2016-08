CUISINE AUTHENTIQUE LOCALE : Pour que perdurent les traditions culinaires de nos aïeux

Ceux qui ont plus de trente ans se souviennent peut-être de ces bonnes recettes et de ces plats savoureux mijotés par leur grand-mère. Ces odeurs particulières émanant de vieilles marmites en fonte sur un feu de bois, ces couleurs chatoyantes des épices écrasées sur la "roche cari"... La cuisine de nos aïeux se basait sur des recettes transmises de génération en génération, des recettes variées et pleines de saveurs, parfaite symbiose des diverses influences culturelles de notre île. Car, l'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Europe ont tous laissé leur marque dans le façonnement de la cuisine traditionnelle mauricienne. Et les produits du terroir ont contribué à l'invention d'une cuisine authentiquement mauricienne. À l'hôtel Tamassa de Bel-Ombre, c'est un retour innovant vers la cuisine d'antan. Cuisiner à l'ancienne et faire découvrir à sa clientèle la cuisine typique et authentiquement mauricienne, c'est le nouveau concept proposé par l'établissement hôtelier. L'occasion pour nous de revenir sur les origines de cette cuisine qui utilise notamment le "le feu de bois" pour la cuisson.

Les chefs sont unanimes : il y a de ces mets que seul le palais mauricien apprécie. Une cuisine qui remonte loin dans le temps, celle de nos grands-mères, des cordons-bleus maison sans le savoir mais qui de génération en génération avaient acquis un savoir-faire unique. Certains se souviennent encore de ces inoubliables moments passés dans la cuisine de grand-mère pendant qu'elle mijotait un bon "cari jacques" dans sa vieille marmite en fonte, ou encore en train d'écraser ses épices sur sa "roche cari", ou préparer une bonne jardinière avec des légumes provenant du potager ou rôtir certaines volailles de basse-cour auxquelles elles ajoutaient des épices aux saveurs particulières, et la non moins rare "feuille carri poulet", le tout cuit sur un magnifique feu de bois. Grâce à cette méthode de cuisson, la saveur de ces plats traditionnels, disent toujours les nostalgiques, était décuplée.

Odeurs et saveurs d'un autre temps

Rien dans notre cuisine d'aujourd'hui ne permet d'atteindre à cette saveur qui nous laissait à la fin du repas, repus et heureux d'avoir mangé une nourriture saine. Cette cuisine d'antan est aux antipodes loin de nos plats préparés la à va-vite, au four ou au micro-ondes, ou, pire encore de ces plats prêts-à-cuire vendus en barquette dans les supermarchés. Le spectre des pesticides plane toujours sur nous, et ces poulets en barquette outrancièrement dodus, ces légumes fripés et ternes et insipides, et ces feuilles de laitues si grandes qu'on pourrait sans scrupules les étaler sur une table en guise de sous-plats...

L'un des secrets pour la réussite des recettes de nos aïeux était le temps. Autrefois, on prenait le temps de choisir les aliments de base, les préparer, les laisser mijoter à petit feu, prendre le temps de les déguster, de les apprécier autour d'une tablée familiale. Contrairement à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé : les produits, les ustensiles, les modes de cuisson. Tout doit aller plus vite, les plats tout prêts, soi-disant cuisinés, ont remplacé bien souvent les plats mijotés jadis le jour même (songez qu'à cette époque le réfrigérateur n'existait pas, et bien plus tard, seuls les gens nantis en possédaient). Est-ce notre vie contemporaine trépidante qui fait que nous n'avons que les mots fast-food, prêt-à-manger, prêt-à-cuire, restaurant-minute à la bouche, si bien que nous avons oublié, ou plutôt notre palais l'aura oubliée, la locution « l'eau à la bouche » que le fumet des plats traditionnels faisait monter à nos palais ? Ou est-ce le fait que nous ne voulons pas accorder du temps à la préparation de notre nourriture ? Nous n'utilisons du charbon que pour les barbecues, oubliant ou ignorant que cette matière combustible était employée quotidiennement. Et les charbonniers, que sont-ils devenus ?

Le feu de bois

Pour Mme Davissen, une quinquagénaire qui fait partie des team members de l'hôtel Tamassa, le feu de bois (aliments cuits au charbon comme on disait jadis) permet une cuisson lente. La chaleur, dit-elle, est « répartie dessus, dessous, sur les côtés, et ainsi les plats mijotent longtemps ». C'est d'ailleurs ainsi qu'elle prépare un classique culinaire mauricien appelé le "dhal ghotmi". Autrefois, les maîtresses de maison devaient faire lentement mijoter une soupe de lentille dans une marmite chauffée sur un feu de bois. Dans cette soupe typiquement mauricienne, elle y ajoute des herbes aromatiques ainsi que des épices tels que le thym, des feuilles de "cari poulé", de l'ail, du gingembre, de la pomme d'amour, de l'huile et du sel. Et il faut de la patience et du coeur à l'ouvrage, car la cuisson nécessite des heures d'attente pour déguster une bonne chère qui est une invite à le convivialité.

Pour découvrir les plats authentiques mauriciens, il faut aussi bien connaître l'utilité des ustensiles et récipients, qu'ils soient en fonte, en pierre ou en bois, comme l'"auklu mousoul", un énorme mortier qui sert à écraser les épices pour un curry de poisson. Pour les plats à l'ancienne, l'habileté tient aussi dans le savant mélange des variétés d'épices rehaussant la saveur. Ainsi, le curry de poisson sera riche en condiments, dont l'anis, le piment sec, les graines de coriandre (appelé "dania" ou "la grain cotomili"), du safran, de la moutarde, de l'ail, du gingembre, des pommes d'amour et de l'oignon.

Simplifier la vie

Avec souvent une grande famille à nourrir, nos grand-mères devaient se simplifier la vie. Parfois, pour leur cuisine, il ne suffisait de pas grand-chose pour relever un plat et nos grand-mères avaient recours à des produits simples et peu coûteux. On affectionnait des épices de toutes sortes : curcuma, safran, coriandre et autres piments secs agrémentaient tous les menus. Selon les règles et savoir-faire transmis de génération en génération, elles pouvaient sélectionner et mélanger les épices dans le but d'apporter à chaque plat une saveur bien spécifique, en plus des vertus médicinales qu'elles connaissaient bien.

Autrefois, on n'avait pas besoin de la poudre à curry pour préparer un plat oriental. Les femmes préparaient elles-mêmes leur "masala" sur la "roche à cari". Selon la recette de Nawsheen Auckloo, il suffit de la moutarde en grain, du piment sec, des graines de coriandre, des pommes d'amour, de l'ail, du gingembre, de l'oignon, des feuilles de coriandre et du safran. Une liste, à n'en pas douter, qui donnerait des crampes d'estomac aux adeptes de fast-food.

Faratha, puri et naan

Nous ne pouvons terminer sans l'incontournable faratha (à l'ancienne) qui constitue la base des plats traditionnels. Selon Mme Davissen, le faratha, le plus connu de tous est préparé très simplement avec de la farine complète, un peu de sel et de l'eau. Pour le puri, une autre spécialité de la cuisine indienne traditionnelle, les galettes sont plus fines et moins larges et doivent être frites. Quant aux naans authentiques, ils sont cuits dans des fours tandoor traditionnels qui leur confèrent un soupçon de goût fumé, mais délicieux.

Les odeurs ne trompent pas. À l'hôtel Tamassa, nous étions loin de la cuisine vite faite d'aujourd'hui, mais rassemblés autour d'un plat copieux qui avait mijoté pendant des heures sur un coin du fourneau. La particularité de la nouvelle carte proposée par l'hôtel Tamassa de Bel-Ombre est qu'elle a été conçue par les team members — femmes de chambres, officiers de sécurité — de l'établissement avec les meilleures recettes qu'ils cuisinent chez eux.