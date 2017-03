CUISINE : Le chocolat, encore et encore

Du chocolat ? Encore du chocolat ? me direz-vous ! Oui, avec moi le chocolat is never too much. Et puis, le chocolat, c’est tellement bon. Si vous craquez pour un carré de chocolat, n’hésitez pas à le croquer. Le chocolat ne peut qu’être votre allié santé si vous le souhaitez. Le chocolat noir, riche en magnésium, est un antistress par excellence. Un coup de blues ? Un coup de fatigue ? Dégustez votre petit carré noir ou au lait pour vous rebooster.

Un manque de magnésium entraîne une baisse d’énergie. Du coup, quoi de mieux que de se faire plaisir et de joindre l’utile à l’agréable. Quand on connaît les bienfaits du magnésium, on ne devrait pas hésiter à consommer du chocolat. Saviez-vous que le chocolat et le cacao peuvent protéger l’organisme contre le mauvais cholestérol ? En effet, il se trouve que le chocolat regorge d’antioxydants qui favorisent la production de bon cholestérol. Quant à la vitamine B3, également présente dans le chocolat, elle permet de réduire l’encrassement des artères. Le cacao contient aussi des minéraux très actifs qui vous veulent du bien. Si vous consommez 6 grammes de chocolat noir quotidiennement, vous diminuerez les risques d’une baisse de votre tension artérielle. D’ailleurs, en manger pendant la grossesse serait un bon moyen de prévenir des complications liées à l’hypertension artérielle.

Il y aurait donc mille et une raisons pourquoi il est conseillé de manger du chocolat. Mais la première raison serait que le chocolat est tout simplement bon !

Gâteau au chocolat

Ingrédients

240 g de farine

80 g de poudre de cacao

200 g de sucre roux

4 œufs (très gros)

2 c. à café de levure chimique

200 g de beurre

2 c. à café d’extrait de vanille

1 pincée de sel

100 g de crème épaisse

15 cl d’eau très chaude

Ingrédients pour le nappage

200 g de beurre

150 g de sucre glace

20 cl de crème épaisse

200 g de pépites de chocolat

2 c. à café d’extrait de vanille

Préparation

Dans un grand bol, fouettez le beurre et le sucre jusqu’à ce que le mélange double de volume et devienne léger. Incorporez les œufs, un à un, tout en fouettant entre chaque ajout.

Ajoutez la vanille et mélangez.

Dans un autre bol, mélangez la farine tamisée, le cacao, la levure et le sel. Ajoutez ce mélange à la première préparation, tout en alternant avec la crème épaisse. Mélangez bien entre chaque ajout. Incorporez graduellement l’eau chaude et mélangez.

Versez dans deux moules et enfournez à 180°C pendant 30-40 minutes. Entre-temps, faites fondre le chocolat au bain-marie pour la préparation du nappage. Ajoutez le beurre, mélangez et mettez à refroidir.

Dans un grand bol, mélangez le sucre glace, la crème épaisse et la vanille. Ajoutez le chocolat et fouettez à la main. Réservez au frais.

Démoulez les gâteaux. Découpez en disques. Nappez la surface des disques et montez le gâteau. Nappez le gâteau avec la crème restante.

Tarte au chocolat sans cuisson

Ingrédients

200 g de biscuits petit beurre

80 g de beurre mou sans sel

250 g de chocolat noir

100 g de chocolat au lait

180 ml de crème liquide

Préparation

Mixez finement les biscuits avec le beurre mou. Foncez un moule à tarte. Couvrez le fond de tarte avec du film alimentaire et réservez au congélateur le temps de poursuivre votre préparation.

Concassez les chocolats. Faites chauffer la crème au micro-ondes. Ajoutez le chocolat et remuez jusqu’à ce qu’il fonde. Lorsque la crème devient lisse et brillante, retirez-la du feu et laissez tiédir. Retirez le moule à tarte du congélateur. Versez la crème sur le fond de tarte. Lissez la surface. Mettez au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

Ice-cream au chocolat sans sorbetière

Ingrédients

300 ml de lait concentré (sucré)

200 g de chocolat noir

500 ml de crème liquide

4 c. à soupe de poudre de cacao

1/4 c. à café d’extrait de vanille

Préparation

Cassez le chocolat en morceaux. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Réservez.

Dans un bol, mélangez le lait concentré, la poudre de cacao et le chocolat fondu. Mélangez bien. Fouettez la crème liquide jusqu’à ce qu’elle forme des piques. Ajoutez l’extrait de vanille et la première préparation chocolatée et mélangez bien à l’aide d’une spatule. Versez la crème dans un bac. Recouvrez avec un film alimentaire, en prenant le soin de le faire toucher la surface. Conservez au congélateur.

Nappage au chocolat

Ingrédients

170 g de beurre (température ambiante)

250 g de sucre

50 g de poudre de cacao

30 ml de crème épaisse

20 ml d’extrait de vanille

1 pincée de sel

Préparation

Dans un bol, mettez le sucre et le beurre. Fouettez jusqu’à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Utilisez une spatule en silicone pour ajouter la poudre de cacao tout en la tamisant. Incorporez le sel et la vanille. Fouettez l’ensemble pendant quelques secondes. Ajoutez graduellement la crème fraîche et fouettez énergiquement pour obtenir une préparation légère, brillante et onctueuse. Si vous notez la présence de bulles, celles-ci sont normales. Vous les enlèverez lorsque vous napperez votre gâteau.

La quantité des ingrédients varie selon la taille de votre gâteau.