CUISINE—À L'HENNESSY PARK, ÉBÈNE: Le fameux haggis d'Écosse à déguster

Depuis hier, et ce jusqu'au 18 mars, les amateurs de cuisine du monde pourront découvrir la gastronomie écossaise avec ses produits du terroir, dont le fameux haggis. Ce plat traditionnel écossais se compose généralement d'abats de mouton (poumons, foie et coeur), d'oignons, d'avoine, de graisse de rognon de mouton, d'épices et de sel. Traditionnellement, cette préparation est enfermée dans une panse de mouton et cuite pendant quelques heures de cette manière, faisant ainsi ressembler le haggis à une sorte de ballon dans une poche. Le haggis est aujourd'hui cuisiné dans un boyau synthétique, à de rares exceptions près. Des variantes de cette recette préparées à partir de porc ou de boeuf, le tout plus ou moins épicé, existent aujourd'hui. Il existe aussi un haggis végétarien.

Pour l'événement, le restaurant Grain d'SEL propose un haggis de gibier de Shetland aux oignons rouges et cornichons avec du fromage Dunsyre blue et une salade frisée en entrée, parmi toute une panoplie de préparations, dont des huîtres gratinées en croûte d'ail et citrons confits ou encore des ribs de porc grillés à la moutarde accompagnés d'une fine purée de carotte parfumée à l'huile d'olive et aux fines herbes de Stornoway. Pour les végétariens, ils pourront entre autres déguster une tourte aux légumes d'Écosse cuits au four, purée de brocoli et salade de mâche aux figues séchées.

L'Écosse est aussi réputée pour son boeuf Aberdeen-Angus ou encore son boudin noir de Stornoway, sans oublier son whisky. Ainsi, pendant toute la semaine, les gourmets pourront se faire plaisir en dégustant un ragoût de boeuf aux champignons et fèves sautés au whisky et pommes de terre rôties ou encore de la caille rôtie au poivre vert, chou-fleur au beurre noisette d'Écosse, raisins de Corinthe confits et salade de haricots blancs. Les amateurs de poisson pourront opter pour la truite d'Écosse en saumurade au cidre dans une sauce relevée au crabe et des légumes rissolés à l'huile de noisette. Pour les végétariens, le chef Thierry St-Mart propose des mini-légumes de saison saisis à l'huile de noix, mille-feuilles de pommes de terre et champignons de bois, sauce au poivre. Les entrées sont proposées à partir de Rs 340 et les plats principaux à partir de Rs 390. Pour de plus amples renseignements et réservations, appelez le 403-7200.