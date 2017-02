CUISINE : Une semaine dédiée aux fruits et légumes

Du 13 au 18 février, l’Atelier des Sens, en collaboration avec l’Acad & mie nationale de cuisine française (délégation océan Indien), accueille le chef Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France, pour un festival culinaire dédié aux fruits et légumes.

Aujourd'hui, le chef Jaunault a démarré une formation avec les professionnels de l’hôtel Hilton sur les fruits et légumes et leur application en cuisine moderne. Ceux-là apprendront également « la mixologie », qui consiste en la préparation de cocktails avec une maîtrise parfaite des mélanges, la réalisation et le dressage des plats. Mardi, le chef Jaunault proposera un plat signature pour le dîner de la Saint-Valentin au Hilton. Le mercredi 15, il participera à la soirée d’intronisation des nouveaux membres de l’Académie nationale de cuisine au restaurant Red, à Grand-Baie La Croisette.

Les amateurs de cuisine auront l’occasion de voir le chef en live le jeudi 16 et le vendredi 17 pour des démonstrations de l’utilisation des ustensiles et d’appareils ménagers dans le but de concocter de bonnes recettes à base de fruits et de légumes, mais également pour la réalisation des sculptures. Ainsi, il sera à l’hypermarché Jumbo, à Phoenix, jeudi, de 10h à midi et de 14h à 16h; vendredi de 10h à 12h30 et à partir de 18h à l'Urban Home, à Bagatelle. Cette dernière activité est toutefois valable sur invitation seulement.

Le samedi 18 février sera réservé au premier championnat national de sculptures sur fruits et légumes, qui commencera à 9h30 et prendra fin à 12h30. Il est destiné aux professionnels de la cuisine. Le soir, le chef Jaunault, le chef Vitry, président délégué océan Indien de l’Académie nationale de cuisine, et le chef Fabio de Poli, du restaurant La Table du Château à Labourdonnais, proposeront un dîner gastronomique au profit de la fondation Radio One.

Frédéric Jaunault est né en 1961 à Montreuil, en France. Il est chef cuisinier et expert en fruits et légumes. C’est après une longue carrière internationale en tant que chef qu’il décide de donner une nouvelle orientation à sa carrière en se spécialisant dans la cuisine et la sculpture de fruits et légumes. Il a ouvert sa propre académie de fruits et légume en France, une première en Europe fait-il ressortir. Il est aussi à l’origine du plan national autour du bien-manger en France avec la recommandation de consommer au minimum cinq fruits et légumes par jour.

Ht

Week-end culinaire à l’hypermarché Jumbo Phoenix

L’hyper marché Jumbo Phoenix accueillera le chef Frédéric Jaunault trois jours de suite pour des démonstrations et un championnat de sculptures à partir de jeudi. Il animera deux séances de démonstrations de sculptures de fruits et légumes de 10h à midi et 14h à 16h. Vendredi, il sera de retour de 10h à 12h30. Dans l’après-midi, l’Atelier des Sens prendra la relève de 14h à 16h. Samedi matin, il sera sur place pour le championnat national de sculptures sur fruits et légumes et, dans l’après-midi, de 14h à 16h, les clients de l’hypermarché auront le plaisir de voir Eric Lecerf, maître pâtissier, à l’œuvre sur des pâtes à sucre et des pièces en sucre soufflé.

PUBLICATIONS : Lancement de « Laport la » de Lindsey Collen

À l’occasion des célébrations des 40 ans de Ledikasyon pu Travayer, Lindsey Collen, une des membres actives de ce mouvement, présentera son dernier recueil de poésies, intitulé Laport la, ce jeudi 16 février à 17h en son siège, à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Ce jour-là, Alain Ah-Vee prononcera le discours de bienvenue suivi d’une allocution de Pascal Nadal. Lindsey Collen s’adressera aux invités et récitera une poésie. Quatre autres personnes déclameront, nommément Begum Badoullah qui citera Guernica, Vincent Pellegrin sur Pu Ana Fleri-O, Sarah Jane Naraina sur 2 lede pu Mo Mama et Nuckiren Pyneeandee sur Tig la, Tig la. Laport la sera en vente à Rs 100.