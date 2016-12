CUISINES : Repas festifs végétariens

Petit clin d’oeil aux végétariens avec quelques recettes faciles à réaliser qui ne demandent pas beaucoup de temps et dont les ingrédients sont facilement accessibles en supermarchés ou au marché du coin. Joyeuses fêtes!

Le petit pain d’épices

Ingrédients

Miel 90g

Sucre roux 50g

Beurre 30g

Lait 200ml

Farine 100g

Bicarbonate 1/2 cuillérée à cafe

Cacao 1 cuillérée à bouche

Épices:

Cannelle en poudre 1 cuillérée à cafe

Girofle en poudre 1 pincée

Muscade en poudre 1 pincée

Préparation

Fondre le miel, le sucre et le beurre dans une casserole. Ne pas laisser frémir.

Peser les ingrédients secs d’un côté et y ajouter le mélange miel, sucre, beurre et en dernier le lait.

Cuire à 170°C dans un four ventilé pendant 20 à 25 minutes.

Pour vérifier la cuisson, piquer à l’aide d’un couteau, si la lame est sèche, retirer le gâteau du four.

Velouté de potiron inspiration thaï

Elle est toute simple, mais néanmoins savoureuse avec ses parfums de coco, de gingembre, de curcuma et de citronnelle. En entrée ou en plat unique dans un énorme bol, on ne peut que se régaler. Selon votre envie, vous pouvez utiliser du potiron, une courge musquée, une butternut ou même des patates douces pour la réaliser. Des ingrédients qu’on trouve facilement aux supermarchés ou au bazar.

Pour 6 personnes

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 20 minutes

Coût: moyen

Ingrédients:

Une grosse de tranche de potiron (environ 1 kg)

4 carottes

1 gros oignon

1 gousse d’ail

1 tronçon de gingembre de 3 à 4 cm

1 tronçon de curcuma frais

2 tiges de citronnelle (la partie tendre)

40 cl de lait de coco

Sel, poivre

Graines de courge pour la présentation.

Préparation:

Epluchez le potiron et les carottes et coupez-les en gros morceaux.

Epluchez l’oignon et coupez-le en deux. Epluchez l’ail.

Mettez tous les légumes avec les épices dans une cocotte (n’oubliez pas de gratter la peau du gingembre et du curcuma), salez.

Couvrez d’eau et portez à ébullition.

Faites cuire 20 minutes à feu doux, puis mixez avec le lait de coco jusqu’à obtention d’un velouté onctueux. Poivrez.

Présentez la soupe parsemée de graines de courge.

Verrines Avocat & Pamplemousse

Comme les fruits foisonnent en cette fin d’année, voici une version sans cuisson, mais surtout fraîche et légère pour les fêtes, idéale entre les toasts et les feuilletés.

Préparation: 25 mn

Coût : peu cher

Temps total: 25 mn

Ingrédients

Pour 4 petites verrines (12 cl) : 2 avocats

Jus de citron

Fromage frais (type St Mor*t)

1 petit pamplemousse rose

Persil haché (surgelé ici)

Sel, poivre

Préparation:

Enlevez la chair des avocats et placez-la dans un blender ou un mixeur. Ajoutez un filet de jus de citron, assaisonnez puis mixez de façon à obtenir une crème lisse.

Battre le fromage frais avec un peu d’eau. Assaisonnez. Dans 4 verrines, répartir la crème d’avocat puis le fromage frais. Réservez.

Taillez le pamplemousse en suprêmes et disposez-les sur le dessus des verrines. Parsemez de persil haché et réservez jusqu’au service.

Pour la version végétarienne, utilisez du fromage frais végétal

Moelleux au sirop d’orange

Pour 6 personnes

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients

50 g de farine tamisée

80 g de beurre fondu

100 g de sucre (à diviser en 2 tas)

100 g de chocolat noir (50 % cacao)

2 oeufs entiers (petits)

1 orange et son zeste

Préparation :

La pâte

Fouetter vigoureusement les oeufs. Ajouter 50 g de sucre roux, et fouetter de nouveau. Ajouter la farine tamisée, et mélanger bien le tout.

Le sirop d’orange

Faire réduire dans une casserole le jus et le zeste d’une orange, et 50 g de sucre, sur feu doux.

Mélanger, et surveiller la réduction du sirop. Retirer du feu, et laisser refroidir un peu.

Le chocolat

Faire fondre, à puissance douce au micro-ondes, le chocolat et le beurre en morceaux.

Sortir le bol, et mélanger pour que la crème soit homogène.

Ajouter le sirop d’orange, et mélanger de nouveau. Verser le chocolat dans la pâte, et mélanger bien.

Beurrer et fariner légèrement un moule, et y verser la préparation.

Enfourner pendant 20 à 25 min à 210°C

(th 7).

Remarques

Le gâteau sera plat, choisir la forme en fonction.



Lasagnes de chou vert frisé

Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

1/2 chou frisé bien croquant

3 tomates bien mûres (ou 1 boîte de tomates concassées)

150 g de tofu bien ferme

4 gros champignons de Paris frais (ou 1 petite boîte de champignons de Paris)

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

2 grosses gousses d’ail

1 oignon

25 cl de lait

2 cuillérées à soupe de crème fraîche épaisse

3 cuillérées à soupe de maïzena

1 cuillère à café d’huile d’olive une poignée de fromage râpé.

épices à votre convenance (pour moi cumin, curry, paprika, gingembre, poivre gris et sel)

Préparation

Pour la béchamel light : dans une petite casserole, faire fondre la crème fraiche. Dès les premières bulles, ajouter la maïzena puis le lait, un peu de sel et de poivre (et de noix de muscade si vous avez) et laisser épaissir en touillant. Couper le feu dès que la béchamel commence à prendre.

Pour la sauce tomate

Dans une casserole, faire chauffer l’huile et y faire revenir l’ail écrasé, l’oignon, le tofu coupé en tout petits dés, et les champignons. Ajouter les épices.

Une fois que c’est bien roussi et que le tofu a pris le goût des épices, ajouter les tomates coupées en petits dés et le concentré de tomates avec un demi-verre d’eau.

Préchauffer le four à 250°C (thermostat 8).

Dresser les lasagnes

Dans un plat à gratin, disposer une couche de feuille de chou, puis une couche de tomate (la moitié de la préparation), puis une couche de béchamel (un tiers). Recommencer encore une fois et terminer par une couche de choux et le dernier tiers de béchamel.

Parsemer d’un peu de gruyère râpé.

Enfourner pendant 20-25 minutes. C’est prêt quand l’eau rendue par le chou est évaporée et que le dessus est bien doré. Le chou doit rester croquant.

Remarques

Ce plat est une variante du chou farci végétarien. Contrairement aux apparences, il est très rapide à confectionner.

