CULTURE—AU RISQUE D'ÊTRE « COLONISÉ »— VESNA COPIC: « Il est important de reconnaître la valeur de l'artiste »

La consultante de l'Unesco Vesna Copic, qui accompagne le pays dans l'élaboration d'un texte de loi pour reconnaître le statut de l'artiste, soutient qu'il est « important que tout un chacun prenne conscience des potentiels économiques et sociaux de l'art comme moteur de développement ». Elle est intervenue la semaine dernière lors d'une conférence de presse à Port-Louis aux côtés du ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, après deux semaines de consultations avec les membres du gouvernement, dont des ministres et quelques artistes. « Sans une reconnaissance officielle de l'artiste et de son œuvre, le pays risque d'être colonisé par d'autres cultures », a-t-elle dit. Vesna Copic sera de retour en mai avec ses premières propositions et pour des consultations élargies avec la communauté des artistes.

Vesna Copic, consultante de l'Unesco, devait d'emblée observer que « Maurice est connue pour sa multiculturalité, mais pas pour ce qui concerne ses artistes contemporains ». Elle ajoute : « Puisqu'on vit dans un monde globalisé, on ne veut pas devenir une colonie culturelle. On a besoin d'écrivains, de poètes, de plasticiens pour apporter de la couleur à notre environnement, de même que des producteurs de cinéma. We need all these performing artists and of course all these people have deep root in their own tradition but they are all talented. » Selon elle, « il est important que tout un chacun prenne conscience de l'importance de l'art comme force motrice du développement ».

« We need mass production of the cultural product if we don't want to be dominated by Hollywood or Bollywood or I don't know which wood », affirme-t-elle en ajoutant qu'« à la base de tout, il y a l'humain ». Il est tout aussi important de préserver la souveraineté culturelle que la souveraineté politique ou celle de la nation, estime-t-elle, en observant qu'à travers le monde, la culture est « marginalisée » par la politique.

La consultante de l'Unesco note que la tâche « sera ardue » mais qu'elle a préparé une méthodologie pour une approche élargie de la question puisque, « outre la politique culturelle du gouvernement, cela concerne la sécurité sociale, l'emploi, les impôts, les affaires étrangères, le tourisme et l'éducation, sans oublier la dimension légale ». D'où la mise en place d'un comité interministériel pour voir comment pourvoir les soutiens nécessaires aux artistes. Aussi, elle estime primordial de bien situer les artistes contemporains dans l'organigramme du ministère de tutelle pour qu'il n'y ait pas de confusion avec ceux qui préservent les cultures ancestrales liées à la religion et dont les associations bénéficient d'un soutien financier annuel du gouvernement. Cependant, elle concède que, dans bien des cas, il peut être difficile de tirer la ligne entre cultures contemporaines et celles liées à la religion. Toutefois, pense-t-elle, « cela peut se faire ». Elle croit dans l'importance de la diversité culturelle et celle de professionnaliser le secteur des arts et de la culture contemporains.

Après cette première série de rencontres, Vesna Copic reviendra avec quelques propositions pour un échange plus poussé et des consultations élargies avec les artistes car, constate-t-elle, « partout dans le monde, les politiciens ont des attentes différentes de celles des artistes ». Et de souligner que le gouvernement devra soumettre un rapport quadriennal à l'Unesco sur le statut de l'artiste puisque le projet bénéficie de fonds internationaux pour la diversité culturelle.

Par ailleurs, évoquant la menace de boycotter la fête de l'indépendance par les artistes mauriciens, Vesna Copic demande à ces derniers « to act as one voice ». Elle a aussi relevé un manquement au niveau du programme proposé par le ministère des Arts et de la Culture à l'occasion de la commémoration du 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, où un seul “cultural program” a été mentionné, sans précision de ce qu'attendait le spectateur. Dans le cadre d'une reconnaissance et de la valorisation du travail de l'artiste, ces détails, dit-elle, « sont importants ». Elle dit également souhaiter que le programme, qui sera émis à l'occasion de la fête nationale du 12 mars, soit complet.

Lors de la présentation de son hôte, le ministre Roopun devait insister sur l'importance de la valorisation de l'artiste et de l'engagement du gouvernement en ce sens. Il est important, dit-il, que « l'artiste soit reconnu et qu'il puisse vivre de son art ». Il poursuit : « Nou donn artis rekonesans ek soutien ki bizin pou vinn bann artis profesionel. » Et d’indiquer que « le gouvernement veut créer des opportunités pour les artistes et faire de l'art un nouveau pilier de l'économie ». Cette initiative s'inscrit également dans le cadre d'un projet de refonte totale du ministère de tutelle, laisse entendre le ministre Roopun. Selon lui, Vesna Copic a carte blanche concernant la méthodologie à adopter. Il souhaite que « le texte de loi “Status of Artist” soit prêt au plus vite, mais qu'il soit aussi bien préparé ».