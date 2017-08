L’International Tamil Diaspora Association, la Tamil League et la Murugan Foundation ont organisé un spectacle de danse Bharata Natyam et de musique classique tamoule samedi après-midi au Rajiv Gandhi Science Centre. Les principaux artistes, qui ont ravi l’audience à cette occasion, sont notamment Aya Deven Rengasamy, musicien et harmoniste, accompagné de ses enfants, Murugadas au mridangam et Kaleyvani, danseuse de Bahrata Nataya. Ils ont offert une prestation de haute facture.