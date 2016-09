CULTURE DE GANDIA : Trois étudiants pris la main dans le sac

Trois jeunes ont été interpellés hier soir par la police, alors qu’ils étaient cachés dans un buisson dans les parages de Belle-Terre. Huit plants de gandia ont été saisis sur les lieux et la police suspecte qu’ils ont été cultivés par les trois étudiants. Ces derniers sont actuellement en détention.

Les trois jeunes, tous des étudiants du Mauritius Institute of Training and Development (MITD), sont âgés de 20 ans, 21 ans et 23 ans et sont respectivement domiciliés à Chemin-Grenier, Dubreuil et Port-Louis. Ils ont été repérés par les services de police de Phoenix hier vers 23 h 45 grâce à leur voiture, qui a été laissée sans surveillance aux abords de Morcellement Aurea, à Belle-Terre. Deux policiers, qui effectuaient une patrouille de routine, devaient s’arrêter pour s’enquérir de la situation après être tombés sur le véhicule suspect. Au même moment, ils ont aperçu trois jeunes tentant de s’enfuir dans un champ de cannes situé à proximité. Après une investigation, les policiers sont tombés sur des sacs en plastique contenant huit plants de cannabis mesurant entre 25 cm et 30 cm. Il ne leur aura pas fallu longtemps pour intercepter les cultivateurs, qui s’étaient cachés dans un buisson. Ces derniers ont été conduits au poste à des fins d’enquête et ont été placés en détention. Une charge provisoire de « cultivating cannabis » a été logée contre eux.

Hier toujours, les services de police de Vacoas ont également découvert une plantation de gandia, après avoir obtenu des informations précises. Vers 16 heures, une équipe de l’Emergency Response Service s’est rendue à Pétrin, où du gandia avait été planté sur des terres de l’État. Au total, 127 plants de cannabis, mesurant entre 5 cm et 8 cm, ont été déracinés. La police n’a effectué aucune arrestation dans le cadre cette importante saisie.

Par ailleurs, au niveau de l’ADSU, une arrestation de plus pour culture de gandia a eu lieu hier, des suites d’une perquisition. Vers 11 h 30, les hommes de la Division métropolitaine de la brigade antidrogue se sont rendus chez un habitant de Plaine-des-Papayes, un menuisier aluminium âgé de 34 ans. Après une fouille minutieuse de son domicile, les enquêteurs ont récupéré 14 graines de gandia et quatre plants de cannabis mesurant entre 20 cm et 80 cm. Pour les besoins de l’enquête, l’ADSU a également saisi tout l’attirail ayant été utilisé pour leur culture, soit un ventilateur, un arrosoir, des pare-soleil, une minuterie électrique, un déshumidificateur et un dispositif de chauffage. Le cultivateur a été interrogé et a été placé en détention. Il a comparu en cour aujourd’hui sous une charge de « cultivation cannabis plants for the purpose of selling ».