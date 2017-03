CULTURE : La Journée de la Francophonie célébrée aujourd’hui

En ce 20 mars, la langue française est à l’honneur. La Journée de la Francophonie est célébrée sur les cinq continents. À Maurice, l’Ambassade de France et l’Institut Français de Maurice, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, a marqué l’événement par une dictée ouverte au grand public.

Elles sont plus de 220 millions de personnes à travers le monde ayant la langue française en commun. Cette richesse est célébrée chaque année, le 20 mars, à travers une kyrielle d’activités culturelles dans plusieurs pays. Cette date symbolique représente la création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), devenue depuis l’Organisation Internationale de la Francophonie, à Niamey au Niger, en 1970.

À Maurice, la semaine francophone a démarré avec une dictée à la radio ce matin. Généralement réservée aux étudiants, cette épreuve était cette fois-ci accessible au public. Le texte corrigé a été par la suite mis en ligne sur le site de l’Institut français de Maurice. D’autre part, l’institut tient aussi en ce moment, une exposition sur la francophonie.

À travers le monde, diverses activités culturelles marquent cette semaine dédiée à la langue française. Celle-ci s’est enrichie cette année de plusieurs mots provenant de l’univers numérique. On retrouve ainsi dans les dictionnaires de référence que sont Le Larousse ou Le Petit Robert, des mots tels que « Twittosphère », en référence à la communauté des personnes utilisant le réseau Twitter ou encore « émoticônes », provenant des mots émotions et icônes, désignant une représentation typographique accompagnant des messages. Autre exemple : « téléverser », qui désigne l’action de transférer des données d’un ordinateur local vers un ordinateur distant via un réseau de télécommunication. Ce mot, est le contraire de télécharger. C’est ce qu’on appelle en anglais « upload ».

Les linguistes du Robert et du Larousse ont expliqué que ces nouveaux mots visent à inscrire la langue française dans l’évolution de la société et les problématiques au cœur de l’actualité.