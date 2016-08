CULTURE : Le trimestre des festivals

Cette année encore, le dernier trimestre de 2016 est marqué par des festivals de musique aux quatre coins de l’île. Dombeya Music Festival, One Live Muzik Festival ou encore le Festival Kaz’Out sont programmés aux mois d’octobre et de novembre.

2016 ne déroge pas à la règle des festivals de musique. L’objectif de tous ces événements est d’exister comme une entité unique, de se démarquer avec une identité propre, tout en laissant une empreinte forte. Jimmy Veerapen, organisateur du One Live Muzik Festival, Roberto Reine de Carthage du Dombeya Music Festival et Lionel Permal, qui signe le festival Kaz’Out, sont unanimes sur un point : c’est le public qui les encourage à renouveler ces événements.

Engouement.

Le One Live Festival découle du One Live Project, concept mis en place l’année dernière et qui consiste pour les artistes de tous bords à partager en live la musique, l’art et à promouvoir l’écologie. “Nous avons terminé cet événement avec le festival de musique One Live, qui a été très bien accueilli. Pourtant, il se déroulait juste après Porlwi by Light, mais de nombreuses personnes ont fait le déplacement”, confie Jimmy Veerapen. “Ce festival est le plus petit, mais la qualité est privilégiée, avec un spectacle lié à la world music”.

Même son de cloche du côté de Roberto Reine de Carthage, qui ne s’attendait guère à l’engouement suscité par le Dombeya Music Festival l’année dernière. Deux à trois mille personnes étaient attendues sur le site de Pointe Canon et le festival a finalement réuni 3,400 personnes. “Nous avons notre propre marque de fabrique. L’atmosphère qui règne lors du festival ainsi que notre line-up 100% local ont fait la différence”. Roberto Reine de Carthage précise que “Dombeya fait vivre l’espace de deux jours l’économie de tout un village, car au-delà des artistes et du public, les hôtels, les chambres d’hôtes, les chauffeurs de taxi, ainsi que les petits entrepreneurs profitent également de cet événement culturel”.

Trop de festivals ?

En trois ans seulement, le Festival Kaz’Out s’est imposé comme un des événements majeurs à Maurice. Toutefois, bien qu’elle en soit à sa troisième édition et que l’organisateur n’ait pas à se plaindre, ayant ses repeaters chaque année, Lionel Permal déplore le fait que par manque d’une structure adéquate, trop de festivals tuent le festival. “Il y a trop d’événements en même temps, et s’il y a trop d’offres sur le marché, cela tue la demande.” Dans le but d’éviter que les dates s’entrechoquent ou qu’il y ait des doublons dans la programmation, certains organisateurs se parlent entre eux, mais pas tous.

Kaz’out, dont la première édition s’est tenue en 2013 à la Maison Eurêka, a accueilli 500 personnes. Un chiffre qui a triplé en 2015 pour la deuxième édition, qui s’est tenue au Château de Labourdonnais. Pour cette troisième édition, les organisateurs s’attendent à accueillir un minimum de 2,000 personnes dans le cadre magnifique de l’Aventure du Sucre. “On vous prépare du lourd cette année”, confie Lionel Permal.

Le dernier trimestre de 2016 s’annonce riche en musique, pour le plus grand bonheur de nos oreilles !



One Live Music Festival

2e édition / 7 et 8 octobre / Jam’In (ex-Le Phare Kiltir Loft)

Entrer dans l’esprit world music, et se fondre dans une musique différente en décalage avec le style populaire. Selon Jimmy Veerapen, c’est l’une des particularités du One Live Music Festival, qui en est à sa deuxième édition. Organisé par Culture Events & Productions, en collaboration avec Ichos Production et Jorez Box, le festival promet une programmation du tonnerre pour 2016.

Deux scènes très professionnelles ou 15 artistes de l’océan indien (Maurice, Inde, Réunion, Israël) se succéderont pendant deux jours. Une occasion d’expérimenter de nouvelles saveurs musicales avec des musiciens décalés, choisis avec goût par les organisateurs. Le Before, prévu pour les 22 et 23 septembre, accueillera respectivement Ester Rada, une artiste israélienne, ainsi que le duo indien Dualist Inquiry. Patyatann assurera la première partie de ce groupe, qui joue une musique electro. “Notre objectif, c’est de favoriser la coopération, l’échange culturel et régional entre les différents pays”, confie Jimmy Veerapen.

Contrairement à l’édition de 2015, tous les artistes sont logés à la même enseigne. “Il n’y aura pas de tête d’affiche, comme ce fut le cas l’année dernière, car notre but est aussi de présenter des artistes qui peuvent aller très loin et faire découvrir au public mauricien d’autres styles de musique”, souligne l’organisateur. Tout le festival se déroulera au Jam’In (ex-Le Phare Kiltir Loft), à Petite Rivière.

Billets :

- Rs 350 (billet simple)

- Rs 600 (forfait pour deux jours)

La Rue du Vieux Conseil éclairée par la bonne ambiance du One Live Festival

Dombeya Music Festival

2e édition / 29 et 30 octobre / Amphithéâtre de Pointe Canon, Mahébourg

Ce festival du sud revient cette année en force, avec une logistique améliorée et un line-up 100% local. Dombeya Music Festival, qui tient son nom d’une fleur endémique du sud, est un concept de Mouv, qui a comme objectif de promouvoir la musique locale.

Roberto Reine de Carthage confie que pour des raisons financières et afin d’optimiser la capacité d’accueil du site, le festival s’étendra pour cette deuxième édition sur deux jours, contre trois en 2015. Trois scènes réuniront vingt-cinq artistes, dont OSB, Lin, Hans Nayna, Mulaeo, Flashback, sans oublier une belle brochette de nouveaux talents.

La programmation est en cours de finalisation. Dans les prochains jours, les noms des autres artistes devraient être communiqués par les organisateurs. Des animations diverses seront encore une fois au rendez-vous : resto-bar, boutique locale, un coin rasta, un espace pour camper, etc. Le dimanche 30 octobre, une régate sera organisée pour les habitants du sud.

Billets en prévente jusqu’au 20 octobre :

- Rs 400 (1 jour de festival)

- Rs 700 (2 jours de festival)

À la porte :

- Rs 500 et Rs 900 (Pass pour deux jours)

Festival Kaz’Out

3e édition / 5 et 6 novembre / Aventure du Sucre

Produit par Lively Up, le Festival Kaz’Out en est à sa troisième édition. Pionnier dans l’organisation de festivals en plein air, en 2013, l’équipe de Kaz’Out a offert aux Mauriciens un nouveau genre de divertissement qui, selon Lionel Permal, a connu un grand succès. “Nous mettons en avant des formes de musique alternatives, non populaires, dans un cadre magique”, confie ce dernier.

Ce festival s’inscrit dans une actualité qui favorise la rencontre et le dialogue entre les cultures. Il s’adresse non seulement à un public local, mais également aux touristes. Cette année, une douzaine d’artistes au niveau local et régional seront sur scène, mais la programmation musicale ne sera dévoilée qu’en septembre. Comme les éditions précédentes, l’atmosphère sera en mode détente. Face painting pour les enfants, reconstruction de village d’antan ainsi que d’autres surprises sont à prévoir.

Pour rappel, “la philosophie de Kaz’Out, c’est que dans une société de plus en plus individualiste, au sens propre comme au sens figuré, les gens sortent de leur maison et profitent en famille de ce festival”.