CULTURE : Un vide après la fermeture de Baz’Art

Après trois années d’existence, le Baz’Art a été sommé de fermer ses portes. Raison évoquée : la non-obtention d’un permis d’opération, pour cause de proximité supposée avec une zone résidentielle et une concasseuse. Une fermeture qui laisse un grand vide dans l’univers culturel du pays. Car le Baz’Art était une des rares plates-formes donnant l’occasion aux artistes de s’exprimer.

Avec la fermeture de Baz’Art, la culture locale est face au vide. Ce lieu qui a accueilli un nombre incalculable d’artistes mauriciens n’a plus le droit d’opérer. C’est un espace de création qui disparaît. Baz’Art était jusqu’ici un des rares lieux où les artistes pouvaient s’exprimer; ils devront désormais faire sans.

Un dernier événement, FreeArt dan Baz’Art, était prévu le week-end dernier, comme un chant du cygne. Selven Govinden, à l’initiative de cette dernière manifestation, confie qu’il a choisi le Baz’Art pour cette exposition itinérante afin de contester la fermeture de ce lieu. “En tant qu’artiste, je trouve que c’est une honte pour Maurice qu’un endroit comme Baz’Art doive fermer ses portes”, nous a-t-il dit.

Cette fermeture est due au fait que les lieux n’ont jamais obtenu le land and building permit. Le ministère de la Santé et celui de l’Environnement ont jugé l’endroit insalubre en raison de la présence d’une concasseuse dans les parages. “Après trois années de procédures judiciaires, le verdict a été négatif pour nous. Nous voulions faire appel, mais les voisins ont fait une plainte contre nous. Nous avons abandonné l’idée, c’était perdu d’avance”, confie Alex Papadopoulos, un des gérants de Baz’Art.

Irritation et déception.

Les gérants sont irrités par c’est ce qu’ils estiment être une politique de deux poids et deux mesures de la part des autorités. “Sur la même zone, il y a un supermarché. La couleuvre est dure à avaler, d’autant que nous ne sommes pas situés dans une zone résidentielle. Il y a une grande hypocrisie de la part des autorités. La MTPA y est venue organiser une visite pour montrer aux Chinois ce qui se faisait artistiquement à Maurice, même si elle savait que nous n’avions pas de permis. Je suis fatigué de me battre. Je vais vraiment prendre du recul par rapport à ça. On a investi pas mal d’argent. Je ne supporterai pas un deuxième échec comme celui-là.”

Pour les artistes qui ont eu l’opportunité de se produire sur la scène de Baz’Art, la nouvelle a eu l’effet d’une bombe. “Il est clair que le Baz’Art était un lieu particulier. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où les artistes peuvent organiser des concerts. De plus, ce lieu était très accessible en raison des tarifs qu’il pratiquait”, souligne Lionel Permal.

Damien Elisa, qui avait de gros projets à venir dans cet endroit, confie que la fermeture de Baz’Art lui laisse un goût amer. “Il y aura un gros trou. C’était un espace culturel qui était très important, à la fois pour les musiciens et le public. J’aimais beaucoup ce lieu, il est grand, son concept était très intéressant. J’avais prévu d’y faire une résidence pendant quatre jours, mais ça tombe à l’eau.”

Quelle alternative ?

Hans Nayna confie qu’avec la fermeture de Baz’Art, il a l’impression d’avoir perdu sa maison. “C’est désolant, j’ai perdu quelque chose de grand. C’est un très bel espace culturel qui disparaît. Toute mon histoire dans la musique a débuté ici. J’ai perdu ma maison. Nous, artistes, n’avons désormais aucune plate-forme pour nous exprimer.”

Roberto Reine de Carthage, qui a souvent joué là-bas et qui y a également organisé des soirées, souligne que cette fermeture montre bien la place qu’occupe la culture dans la tête des décideurs. “C’est vraiment triste qu’un lieu comme celui-ci doive fermer ses portes. Cela démontre à quel point les autorités concernées ne sont pas intéressées par l’art et les artistes. C’est comme si je perdais mon travail.”

Les artistes concèdent qu’il faut se plier aux lois en vigueur, mais expriment le souhait que les autorités concernées leur offrent une alternative à Baz’Art. “Que le lieu doive fermer pour des raisons sanitaires, à la rigueur, je peux comprendre. Mais quelle alternative nous offre-t-on, nous qui développons la culture ? Les autorités peuvent très bien réorienter le projet et le faire dans un lieu qu’ils jugeront plus adapté”, avance Lionel Permal.

Contacté pour savoir s’il envisage de proposer une alternative à la fermeture de ce lieu, le ministre de la Culture, Dan Baboo, nous a fait savoir, à travers son attaché de presse, qu’il ne commentera pas le sujet pour l’instant.