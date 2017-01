CULTURE VIVRIÈRE : Démarrage de l’agriculture biologique

L’une des mesures annoncées dans le Budget 2015/2016 est d’encourager les planteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles en utilisant le moins de produits chimiques possible. Un Bio farming certificate a été prévu à cet effet et à ce jour trois seulement ont été délivrés par le ministère de l’Agro-industrie.

Le ministère n’a délivré que trois Bio farming certificates à des planteurs dans trois régions différentes du pays qui se lanceront dans la pratique de l’agriculture. Des 65 applications reçues par le ministère pour une évaluation, uniquement trois projets ont été retenus. Ces demandes ont été essentiellement faites pour les terrains de l’État. Selon la procédure, les applications reçues au ministère sont envoyées au Technical Evaluation Committee du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI).

Le premier projet concerne l’agriculture organique qui débutera bientôt à Britannia. Deux autres régions ont aussi été choisies pour une agriculture intelligente, notamment à Plaine Magnien et à Bois-Marchand. Plusieurs avantages sont attachés à ce certificat, tels l’exemption de la taxe sur les revenus pour les premières huit années d’opération, pas de taxe à valeur ajoutée sur les équipements de production agricole et autres intrants.

Selon les chiffres, le Technical Evaluation Committee au FAREI a obtenu 21 applications de projets et 14 ont été évalués par ce comité technique. L’agriculture organique a été présentée comme l’un des secteurs prioritaires pour la production des aliments sans produits chimiques par le gouvernement. La raison évoquée est que la nourriture consommée par la population est de plus en plus remplie de pesticides, d’insecticides et d’autres produits chimiques nuisibles à la santé. Selon les analystes de ce comité, le trop de produits chimiques utilisés dans le passé a causé du tort à la flore bactérienne du sol mauricien.

Deepak Yardi : “Le sol mauricien a une faible teneur organique”

La mesure du gouvernement qui est d’encourager les planteurs à utiliser des produits organiques pour une culture saine est bien vue par le directeur général de la firme Aadicon Biotechnologies, Deepak Yardi. Ce microbiologiste, qui gère son entreprise située à Piton-du Milieu-depuis quatre ans, a fait une analyse de l’état de la terre à Maurice. “Depuis les quarante dernières années, les planteurs ont utilisé excessivement de produits chimiques, comme des fertilisants et des pesticides sur les plantes. Ces produits ont gravement affecté la flore bactérienne du sol et ont eu pour conséquence une diminution de la fertilité de la terre”, dit-il. Il ajoute que le manque d’animaux, tels des boeufs, est aussi à l’origine de cette situation, provoquant un manque de fumier qui peut être utilisé par les planteurs. Selon ce microbiologiste, les planteurs ont tendance à croire que le plus de produits chimiques utilisés dans les plantations, le meilleur sera leur rendement. “Cette manière de penser doit changer. Au lieu d’utiliser judicieusement ces produits, ils en font un abus”, déplore-t-il.

Deepak Yardi est d’avis que les produits mauriciens pourront être interdits à l’exportation s’ils sont testés positifs à un taux élevé de produits chimiques. Lui qui a travaillé avec 3 000 planteurs depuis sa venue à Maurice, soutient avoir sensibilisé ces planteurs sur l’utilisation des produits organiques pour une meilleure récolte. Pour aider les planteurs à rétablir la qualité du sol, il dit avoir fait venir certaines bactéries de l’Inde qui sont certifiées par les autorités indiennes. Ces bactéries importées se sont multipliées et rendues stables dans le laboratoire d’Aadicon Biotechnologies. “Elles ont la particularité de pallier le manque d’azote, de potasse ou d’autres éléments manquants”, dit le microbiologiste.

La protection de l’environnement

Selon ses observations, les planteurs qui ont réduit leur utilisation de produits chimiques de 50% dans leur culture et qui ont commencé à ajouter des biofertilisants ont obtenu un meilleur rendement et la qualité de leurs légumes est nettement meilleure. Toutefois, il fait ressortir qu’il faudra attendre quelques années avant que cela se produise. Si le projet Maurigap Niveau 1, lancé en 2016 par le gouvernement est favorablement accueilli par Deepak Yardi, l’engagement des planteurs est plus important, dit-il : “La politique est bonne, mais ce sont les planteurs qui ont la responsabilité morale de produire sainement. On ne pourra pas surveiller les planteurs sur l’utilisation de produits. Ils devront s’engager à la production de légumes sains. “

Depuis qu’elle a commencé ses activités à Maurice, la firme Aadicon Biotechnologies a eu un démarrage lent. Toutefois, avec la mesure budgétaire d’encourager l’utilisation de biofertilisants, l’entreprise compte mettre les bouchées doubles cette année, elle compte recruter plus de personnes.

Au niveau du MCFI (Mauritius Cane and Fertilizers Industry), les planteurs de la canne à sucre utilisent toujours des produits chimiques. Selon Sachin Sookna, Marketing Officer auprès de cette instance et qui a suivi une formation en Inde sur les biofertilisants, les bonnes bactéries qui assurent la fertilité du sol ont diminué à cause de la surutilisation de fertilisants et de pesticides chimiques. “Nous ne devons pas oublier la protection de l’environnement. Nous pouvons utiliser ces produits à bon escient, mais pas en faire un excès, car cela affectera la fertilité de la terre”, dit-il. Selon lui, le bio fertilisant est un complément des fertilisants chimiques et les deux peuvent être utilisés ensemble à travers un bon mélange. Selon lui, lorsque le MCFI avait lancé des produits bio à l’intention des planteurs de canne, un travail important de sensibilisation a dû être fait. Il dit que les planteurs ont peur de perdre leur investissement. “Déjà, le prix de sucre a baissé et de l’autre côté, les coûts ont augmenté dans la production de sucre, c’est la raison pour laquelle ils veulent augmenter leur profit en utilisant le plus de fertilisants chimiques possible”, explique-t-il. Par ailleurs, il souligne avoir remarqué que les jeunes planteurs comprennent que le sol est dépourvu d’éléments essentiels pour une bonne récolte. Selon lui, ces jeunes se tournent vers les produits bio pour assurer que la terre puisse encore produire.