CULTURE VIVRIÈRE : Pas de pénurie de légumes pour au moins 15 jours

Il n'y aura pas de pénurie de légumes sur le marché local après le passage du cyclone Carlos, estiment les planteurs. Du moins pas avant deux semaines, car ils sont nombreux à avoir récolté leurs légumes depuis la fin de la semaine dernière. Côté prix cependant, ils préfèrent ne pas s'aventurer à un pronostic car « sa, li pa dan nou lamain », déclare Raj, un planteur de l'Île d'Ambre, interrogé alors qu'il faisait un constat des dégâts causés par les pluies et les vents des deux derniers jours à ses plantules de pommes d'amour.

« Regardez ! Les plantules sont en train de “fondre” à cause des pluies. Pour les plantes, il faut attendre le retour du soleil pour connaître les dégâts qui ont été causés. Sa, sir zot pou brile sa, akoz dilo lamer ek soley », lâche Raj, qui cultive actuellement la pomme d'amour, la calebasse, le voëme et le piment. Il dit avoir été pris par surprise avec le passage de Carlos. « Je ne m'y attendais pas. Pas plus tard que samedi dernier, il y avait encore la sécheresse ici. J'ai dû transporter de l'eau afin d'irriguer ces plantes. Les pluies sont arrivées le soir. Maintenant, l'eau s'est accumulée dans mes plantations », dit-il. Raj doit maintenant protéger ses plantes avec des produits chimiques avec l'espoir d'avoir une récolte normale dans quelques semaines.

À Sorèze, Kritanand Beeharry cultive aussi la pomme d'amour. Ses plantes n'ont pas résisté aux vents de 70 km/h ayant accompagné le cyclone. « Les feuilles sont détruites », lance-t-il. Pour autant, le planteur affirme qu'il continuera à fournir d'autres légumes au marché durant quelques jours encore. Selon lui, les légumes ne manqueront pas car les planteurs récolteront, après le passage du cyclone, ceux qu'ils auraient dû récolter le week-end dernier. « On a un stock d'au moins 15 jours, mais pas de légumes fins, qui ont complètement disparu depuis hier », lâche-t-il. Ce planteur fait cependant part de ses craintes par rapport aux prix des légumes sur le marché en raison de la fête Cavadee, prévue jeudi.

Pour Amarjeet Beegoo, planteur de Côte-d'Or, à Saint-Pierre, les plantations de légumes sont affectées par des accumulations d'eau, qui prendront beaucoup de temps à être absorbées, pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines dans certaines régions. « Face à une telle situation, personne, ni le ministère de l'Agro-industrie, ni la FAREI, ne vient nous dire, surtout aux jeunes planteurs, ce qu'il faut faire. Quelles sont les mesures à prendre après le passage d'un cyclone ou des pluies par rapport aux plantes qui résistent encore ? Les autorités elles-mêmes ont dit de ne pas utiliser de fongicides et de pesticides. Que faire maintenant ? Elles veulent faire de l'agriculture bio sous un climat tropical... » fait-il ressortir.

Amarjeet Beegoo dénonce le manque de communication de la part de la FAREI à destination des producteurs. Selon lui, cette institution « doit communiquer avec les planteurs, les informer des mesures à prendre » après le passage d'un cyclone ou de pluies. « Les planteurs sont abandonnés à eux-mêmes », estime notre interlocuteur. Il poursuit : « Dans quelques jours, le ministère procédera sûrement à la distribution gratuite de semences aux producteurs pour augmenter la production. Il y aura alors une surproduction de légumes, les prix chuteront et le gaspillage s'ensuivra », soutient ce planteur.

Le Marché central sans effervescence

Carlos laisse imperturbables les marchands d’étals affectés au marché de Port-Louis. Pas de bousculade ni de panique non plus auprès des clients qui considèrent ce mardi comme un jour normal. Pourtant, en raison des conditions cycloniques, certains prix ont pris l’ascenseur, à l’instar des pommes d’amour qui sont dans la fourchette de Rs 20 à Rs 50, chacun y allant de son prix. Le prix des lalos aussi a pris la courbe ascendante, passant à Rs 60. L’aubergine, elle, passe de Rs 20 le demi-kilo à Rs 40 alors que le haricot se situe à Rs 50, le giraumon à Rs 15 et les margozes de Rs 20 à Rs 40 le demi-kilo. « Siklonn afekte bann rekolt, bokou legim afekte ek bann pri-la monte », explique un marchand.

Habitués à ces temps incléments, les marchands affectés au marché de Port-Louis ont préféré se la jouer neutre. Selon les dires de M. Chettiar : « On ne ressent pas encore l’effet de Carlos mais au niveau des prix, le chouchou par exemple est passé de Rs 25 à Rs 30 », car, dit-il, sur la vente on mise sur les meilleurs légumes qui sortent des champs pour être vendus sur les étals. « Pa zis kan siklonn ki bizin vinn dan bazar. Bizin vinn fer enn letour kan ena lasesres, ou pou trouv difikilte ki nou ena », dit-il.

Quant au marchand de coco, il ne semble nullement affecté car « kan fer so, dimounn bizin dezaltere, marsan koko pa pou an somaz. » Rajesh, lui, met l’accent sur la flambée des prix des pommes d’amour : « Li normal, dimounn pou aste selon kalite ek pou sa rezon-la, pri-la for. » Il rassure que dès que le temps passera à la normale, les prix seront moins chers. D’autres clameront qu’il n’y a pas de juste milieu de prix, tout dépend de l’offre et de la demande. Il y a des marchands qui vanteront la qualité du produit en période cyclonique et le prix suivra. D’aucuns se résigneront à vendre au même prix pour faire leur vente du jour afin de ne pas rentrer bredouille chez eux.

Dannysen, un autre marchand, se plaint que beaucoup de légumes ont pris la route des ordures. « Les légumes ont ramassé beaucoup d’eau, comment les vendre, surtout les piments ? Nous vendons certains piments à Rs 20 au lieu de Rs 10 et d’autres plus gros à Rs 40 au lieu de Rs 25. Tout dépend de la qualité qui se trouve sur nos étals. Le giraumon peut se vendre à Rs 15, la pomme d’amour à Rs 30 ou Rs 45. Même les aromates souffrent en cette période cyclonique. Ce qui nous désole, c’est de devoir les jeter car il faut aussi penser à la santé des clients », explique-t-il.

Du côté des marchands de fruits, on évoque la stabilité : les oranges à Rs 5 et les raisins à Rs 80 le demi-kilo. « La seule chose qui pourrait nous perturber est l'inondation du marché en temps pluvieux. Il faudrait alors plier bagage, ce qui résulterait en un manque à gagner de la journée. » Le passage de Carlos n’aura pas non plus refroidi l’ardeur du client qui faute de s’approvisionner en légumes, préfère s’arrêter à une tabagie pour tenter sa chance aux jeux de hasard. « Ou pa kone, siklonn kapav amenn boner. Sa pa kout narien aste enn biye lotri. »