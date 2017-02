CULTURISME—AG ÉLECTIVE: Une étape avant une éventuelle reconnaissance du MJS

Une réunion de tous les clubs de l'île dans le cadre d'une assemblée générale élective. C'est ce que propose la New Body Building Federation (NBBF) afin de rassembler la famille du culturisme et d'apporter plus de sérénité dans cette discipline. Si cette AG élective est prévue le 12 février à partir de 10h au Social Security Hall à Rose-Hill, le but ultime demeure une éventuelle reconnaissance de la fédération par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Du côté de la NBBF, on souhaite que cette fonction se déroule dans la transparence la plus totale. D'où l'invitation lancée à un représentant du MJS pour y assister. « Nous avons lancé des invitations à tous les clubs de l'île, car nous voulons l'avancement de cette discipline. Les onze élus pourront alors préparer le programme d'activités de cette présente saison », avance Richard Albert, président de la NBBF. Et d'ajouter : « Nous voulons procéder étape par étape. Après l'institution du nouveau comité, il s'agira de rechercher la reconnaissance du MJS. »

Pour rappel, cette absence de reconnaissance découle du conflit qui oppose depuis une bonne dizaine d'années la NBBF à la Federation of Body Builders Association (FBBA). Malgré des tentatives de part et d'autre, ce conflit ne s'est jamais estompé jusqu'ici. Pis, par exemple, le concours Mr Mauritius était organisé par les deux fédérations au cours d'une même année.

Même si les dirigeants de la FBBA ne se sont pas manifestés jusqu'ici, l'espoir demeure que les culturistes soient reconnus à leur vraie valeur.