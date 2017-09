CULTURISME - MR BEAU BASSIN ROSE-HILL : Jimmy Reynald revient au premier plan

Jimmy Reynald a brillamment réussi son retour au sein de la New Body Building Federation (NBBF) en décrochant le titre de Mr Beau Bassin Rose-Hill. Mr Mauritius en 2015, le sociétaire du Super Fitness Club s'est élevé au-dessus du lot lors de ce concours organisé samedi dernier à la Salle Eddy Norton à Rose-Hill. Il succède ainsi à Gary Jean au palmarès.

Au classement overall, Jimmy Reynald, qui sera sans nul doute un sérieux prétendant lors du prochain Mr Mauritius, a devancé dans l'ordre Denis Hansley, Yannick Valaydon et Giovanni Leboeuf. Qui plus est, il s'est avéré le meilleur pour les concours best legs et most muscular. De leur côté, Denis Hansley et Giovanni Leboeuf ont émergé pour les concours best abs et best poser respectivement. Les autres vainqueurs de la soirée ont été Anne-Sophie Jean en tant que Miss Bikini, Christopher Chérubin et Jason Lanappe pour les concours Men's Physique -1,78m, et +1,78m respectivement.

Il est à noter que des prix en espèces, dont Rs 4 000 au vainqueur overall, ont été remis aux différents vainqueurs. Ces derniers ont également obtenu des produits Éric Favre d'une valeur de Rs 1500. La prochaine compétition organisée par la NBBF sera Mr East, prévu le dimanche 1er octobre au Recreational Centre de Sébastopol. Ce concours sera marqué par une démonstration de Jimmy Reynald.

Les résultats

Novices : Giovanni Leboeuf (Ludo's Way)

Seniors -65 kg : Yeildy Cunden (Super Fitness Club)

-70 kg : Jeffrey Juste (Ludo's Way)

-75 kg : Yannick Valaydon (Super Fitness Club)

-80 kg : Denis Hansley (Super Fitness Club)

+90 kg : Jimmy Reynald (Super Fitness Club)

+40 ans : Ken Sameenaden (Super Fitness Club)

+50 ans : Myke Alam (Ludo's Way)

Best abs : Denis Hansley

Best Legs : Jimmy Reynald

Best Poser : Giovanni Leboeuf

Most Muscular : Jimmy Reynald

Overall : 1. Jimmy Reynald 2. Denis Hansley 3. Yannick Valaydon 4. Giovanni Leboeuf

Miss Bikini : Anne-Sophie Jean (Edge of Elite)

Men's Physique -1,78m : Christopher Chérubin (Ludo's Way)

Men's Physique +1,78m : Jason Lanappe (Super Fitness Club)