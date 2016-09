CULTURISME - MR CUREPIPE : Michael Gérie succède à Sandiren Ramsamy

La patience et la persévérance de Michael Gérie ont finalement payé. Troisième du concours de culturisme Mr Curepipe en 2014, dauphin l'année dernière, l'ancien haltérophile et sociétaire du Discobole Barbell Gym s'est finalement adjugé la palme. C'était lors du concours organisé par la New Body Building Federation (NBBF) samedi dernier dans le hall du collège St Joseph.

Vainqueur des Masters +40 ans, Michael Gérie a devancé en overall Aldo Farla et Shaffick Ramally. Il récolte ainsi les fruits de sa préparation amorcée depuis deux ans à La Tour Koenig Gym, sous la direction de Richard Albert. En féminin, le titre de Miss Bikini -1,63m est revenu à Natasya Rosicourt, du Health & Fitness Club, alors que Yunisha Emrith, du Sandy Barbell Gym, a décroché la première place dans la catégorie Miss Figure.

Le prochain concours organisé par la NBBF sera Mr Quatre Bornes, prévu le samedi 24 courant à la salle des fêtes de la municipalité à Belle-Rose.

Les résultats

Novices : Yannick Onno (Discobole Barbell Gym)

Etudiants : Emmanuel Camangue (Harder Gym)

Juniors -21 ans : Noorbhaan Taupus (Discobole Barbell Gym)

Seniors -65 kg : Nooroodeem Hassoo (Discobole Barbell Gym)

-70 kg : Stewart Allyboccus (Harder Gym)

-75 kg : Shaffick Ramally (Smart Fitness Club)

-80 kg : Jack Ramdin (Harder Gym)

-90 kg : Aldo Farla (Harder Gym)

Masters +40 ans : Michael Gérie (Discobole Barbell Gym)

Masters +50 ans : Patrick Virginie (Harder Gym)

Best abs : Aldo Farla

Best legs : Michael Gérie

Most muscular : Patrick Virginie

Best poser : Shaffick Ramally

Overall : 1. Michael Gérie 2 Aldo Farla 3. Shaffick Ramally

Féminin

Miss Bikini -1,63m : Natasya Rosicourt (Health & Fitness Club

Miss Figure : Yunisha Emrith (Sandy Barbell Gym)