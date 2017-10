CULTURISME Mr East 2017 : Prakash Mudhoo se distingue

Chaude ambiance au Recretional Centre de Sébastopol, qui accueillait dimanche dernier le concours Mr East 2017 et Miss Bikini. Alors que 40 culturistes venant de neuf clubs s'y étaient présentés dans les l'ensemble des diverses catégories, c'est Prakash Mudhoo (-75 kg) du Sailesh Barbel Gym qui s'est montré le plus impressionnant en enlevant le prestigieux titre. Il est accompagné sur le podium de Kendy Poleea (- 65 kg), du même club, et de Jaysen Bappoo (-70 kg) du Jaysen Power House Gym.

Les trois gagnants se sont aussi distingués dans leur catégorie respective, alors qu' Avinash Balchand, également du Sailesh Barbel Gym, termine à la 4e place au général en s'offrant le titre de l'athlète de plus musclé. Par contre, le titre de Miss Bikini Est est revenu à Anaëlle Grande Oreille, alors qu'Akilesh Gungapersand a été élu Men Physique. Ce concours était organisé par la New Body Building Federation, en partenariat avec Éric Favre.



Résultats

Novices : Yagen Palanee (Win Champion Gym)

Etudiants : Sir Avinash Balchand (Sailesh Barbell Gym)

Juniors 21 ans : Ashley Ramtohul (Harcore Gym)

Senior - 60 kg : Counal Gooly (Planet Fitness Gym)

Senior - 65 kg : Kendy Poleea (Sailesh Barbell Gym)

Senior - 70 kg : Jaysen Bappoo (Jaysen Power House Gym)

Senior - 75 kg : Prakash Mudhoo (Sailesh Barbell Gym)

Senior - 80 kg : Warren Didier (Sailesh Barbell Gym)

Senior - 85 kg : Benee Ram (Iron Barbell Gym)

Senior - 90 kg : David Tylion (Sailesh Barbell Gym)

Senior +90 kg : Danny Thomas (Sailesh Barbell Gym)

Masters + 40 ans : Jacques Désiré Grandcourt (Sailesh Barbell Gym)

Masters + 50 ans : Jay Jingree (Leo Gym)

Men Physique -1,78 m : Akilesh Gungapersand (Win Champion Gym)

Men Physique +1,78 m : Ajeven Vythilingum (Sailesh Barbell Gym)

Miss Bikini : Anaëlle Grande Oreille (Sailesh Barbell Gym)

Men Physique : Akilesh Gungapersand (Win Champion Gym)



Overall winner

1. Prakash Mudhoo, 2. Kendy Poleea, 3. Jaysen Bappoo, 4. Sir Avinash Balchand

Best Poser : Jaysen Bappoo

Best Legs Prakash Mudhoo

Best Abs (abdominaux) : Prakash Mudhoo

Most Muscular : Sir Avinash Balchand