CULTURISME - MR NORTH : Trois à la suite pour Ashley Kaniah

Ashley Kaniah a décroché un troisième titre consécutif lors du concours de culturisme Mr North organisé par la New Body Building Federation (NBBF) et tenu dimanche à la SSS Lady Sushil à Triolet. Le sociétaire du Gym Challenge s'est imposé en overall devant Vicky Dhunessur et André Prosper.

« Il s'est de nouveau distingué et possède le potentiel pour briller lors de Mr Mauritius », fait ressortir Richard Albert, président de la NBBF. Une quarantaine de culturistes étaient en action lors de ce concours qui coïncidait avec les dix ans de la NBBF. En féminin, la palme de Miss Bikini est revenue à Divya Ramburrun, qui succède à Zohra Ellapen, cette dernière étant automatiquement qualifiée pour le concours Miss Bikini au niveau national.

La prochaine compétition organisée par la NBBF sera Mr Curepipe, qui se déroulera le 10 septembre à partir de 10h au Collège St Joseph.

Les résultats

Novices : Dinen Chocalingum (Edge of Elite)

Etudiants : Nicolas Berger (Sports Power Gym)

Juniors -21 ans : Alexandre Curpanen (Xtreme Barbell Gym)

Seniors -60 kg : Dev Boodhun (Xtreme Barbell Gym)

-65 kg : Veesen Jootun (Marlo Barbell Gym)

-70 kg : Gilbert Gérard (Healthy & Fit Gym)

-75 kg : Vicky Dhunesur (Olympic Gym)

-80 kg : Jonathan Hurry (Sports Power Gym)

-85 kg : Christopher Maisin (Xtreme Barbell Gym)

+90 kg : Ashley Kaniah (Gym Challenge)

Masters +40 ans : Clency Legrand (Flex & Fitness Gym)

+50 ans : André Prosper (Marlo Barbell Gym)

Overall : 1) Ashley Kaniah 2) Vicky Dhunesur 3) André Prosper

Miss Bikini : Divya Ramburrun (Olympic Gym)