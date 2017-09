CULTURISME RÉINSERTION : Clifford de retour du « purgatoire »



La vie peut parfois prendre une tournure imprévue. Alors qu’il s’apprêtait à mettre le cap sur la France afin de participer à une compétition internationale de boxe française savate, Clifford (prénom fictif) est arrêté sans ménagement. Il est accusé d’avoir assassiné avec préméditation sa copine dans un établissement hôtelier. Commence alors sa descente aux enfers. Après 21 ans derrière les barreaux, il a retrouvé la liberté en juillet. Il a déjà entamé un nouveau chapitre de sa vie en se distinguant lors d’une récente compétition de culturisme et aspire à court terme à travailler en tant que moniteur dans une salle de sport et à participer à la prochaine édition de Mr Indian Ocean dans la catégorie Men’s Fitness.

De peur d’être de nouveau jugé par la société, Clifford a préféré se confier sous le couvert de l’anonymat. Âgé aujourd’hui de 39 ans, il se dit heureux d’avoir pu s’épanouir à plusieurs niveaux dans cet univers carcéral. S’il a pris goût au culturisme grâce à l’apport de Ludovic Jean, membre en vue de la New Body Building Federation (NBBF), il s’est également perfectionné au taï-chi, à la peinture artistique, à la sculpture et au crayonnage. Cet amour du culturisme lui a ainsi permis de décrocher en trois occasions, soit de 2007 à 2009, le titre de Mr Prisons. Un concours lancé à l’initiative de Richard Albert, président de la NBBF.

« Ce concours a donné la chance aux détenus de s’exprimer. Je me suis entraîné avec assiduité pour y participer, tout en observant un régime de quatre semaines avant le concours », souligne-t-il. Et ce, tout en mettant en avant un certain talent de négociateur auprès d’autres détenus afin d’obtenir des œufs et d’ajouter avec une certaine fierté que sa cellule était remplie de trophées.

À sa sortie de prison, Clifford a déjà concrétisé un rêve, celui de participer au concours Mr Beau Bassin Rose-Hill. « C’était un rêve commun que je chérissais avec Ludovic depuis pratiquement dix ans. Je lui suis redevable, au même titre que ma sœur, qui m’a aidé au niveau de la nutrition », fait-il ressortir. À l’arrivée, la consécration dans la catégorie Novices, le titre de Best Poser et une quatrième place au classement overall. Ce qui le pousse désormais à viser d’autres horizons. « Les démarches sont en bonne voie afin que j’obtienne un emploi comme moniteur de gym. Je pourrai ainsi enseigner le culturisme, le fitness et le taï-chi, et en partageant mes connaissances, éloigner les jeunes du fléau de la drogue. » Une louable mission qu’il compte mener à bien, tout en accentuant sa préparation en vue d’une éventuelle qualification pour le concours Mr Indian Ocean. Il n’est également pas à écarter le fait qu’il revienne également à ses premières amours, à savoir la boxe française savate.



Deuxième chance



Dans sa traversée du désert à la prison de Beau-Bassin, puis à celle de Richelieu ces deux dernières années, Clifford a su trouver sur sa route des gens qui ont pu l’aider à ne pas toucher le fond et à croire en ses possibilités. Outre Ludovic Jean, il loue l’apport de Philippe Wong, qui lui a enseigné le tai-chi, d’Anne Kœnig pour son soutien spirituel ou encore du major Ramasawmy qui lui a enseigné des cours de guitare. « Tous ces gens m’ont permis d’avoir encore plus confiance en moi. Toute cette amitié forte, tous ces encouragements étaient essentiels afin de ne pas sombrer et de ne pas sentir démoralisé dans des moments de cafard », avance-t-il.

Clifford aura également une pensée particulière pour Jean Bruneau, alors Commissaire des Prisons, qui permettra son transfert à Richelieu. Un lieu où il se découvrira des talents d’animateur de différentes activités, telles que la fête des mères, la fête de fin d’année ou la journée de la musique. « Que ce soit à Beau-Bassin ou à Richelieu, le fait de partager mes connaissances en boxe française et en fitness, et de me retrouver au centre des activités a fait de moi un détenu populaire », lâche celui qui devrait agir comme maître de cérémonie lors du concours Mr East le mois prochain.

Heureux de connaître une deuxième chance dans sa vie auprès des siens, qui l’ont toujours soutenu, Clifford ne peut toutefois pas effacer de sa mémoire ces moments qui ont bouleversé son existence. Son arrestation devant le cercueil de sa copine, les aveux qu’il avance avoir dû signer sous la contrainte pour un acte qu’il jure jusqu’aujourd’hui n’avoir pas commis, ses premiers jours de détention et son cas référé aux Assises. Puis ce fameux après-midi de juillet 1998, quand le verdict implacable tombe. Coupable à une majorité de sept contre deux et une condamnation à 45 ans de réclusion.

« À l’énoncé du verdict, j’étais abasourdi. J’étais coupé du monde présent, car tout cela paraissait tellement irréel, comme dans un cauchemar. Ma vie était anéantie. » Puis ces images qui le marqueront à jamais : sa mère qui court vers la cathédrale Saint-Louis pour se recueillir, son père en pleurs devant la fourgonnette qui l’emmènera vers Beau-Bassin et ses premiers jours dans une cellule à trois. Il devenait ainsi le premier accusé à connaître une telle sentence à Maurice.

Si son appel a été rejeté, Clifford verra son horizon s’éclaircir quand la sentence de 45 ans de prison sera déclarée inconstitutionnelle. De là, avec les différentes rémissions et les rapports pour bonne conduite, il pouvait aspirer à retrouver le monde libre. Reste que ces longues années derrière les barreaux ont été comme « un purgatoire » pour lui. « Ce fut une expérience enrichissante, car je considère la prison comme un laboratoire de la vie. Ce lieu m’a appris à mieux me découvrir. » Puis, il soutient n’avoir jamais pedu la foi. « J’ai découvert la spiritualité, en étant toujours proche de Dieu. Ma bible m’a permis de garder mes repères et mes valeurs, et de ne pas être influencé par la négativité. » Sans esprit de vengeance et sans ressentiment, Clifford entame donc un nouveau départ dans la vie. Tout en étant prêt à faire fi de tous les préjugés et à croire en des lendemains meilleurs.